斡旋釋放以色列人質，卡達：已進入談判最後階段，哈瑪斯領袖：休戰協議幾近達成

哈瑪斯領袖：與以色列休戰協議幾近達成

（中央社）巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）21日告訴《路透社》，哈瑪斯與以色列接近達成休戰協議。

哈尼雅在他的幕僚致《路透社》的聲明中說，哈瑪斯官員與以色列「接近達成休戰協議」，哈瑪斯已將回覆傳達給協調談判的卡達人員。

目前不清楚這項可能達成的協議有哪些條款。

哈瑪斯上月7日跨境突襲以色列，以方表示這波攻擊造成約1200人死亡，多數是平民，哈瑪斯還擄走約240名人質，大部分是以色列籍。以色列基於報復，開始連續轟炸哈瑪斯治下的加薩走廊（Gaza Strip）、發動地面攻勢，加薩衛生部稱有超過1萬3300人喪命，包括數千名兒童。

在此期間，談判人員一直努力談成協議，好讓人質獲釋。

哈尼雅以卡達為據點，哈瑪斯也在當地設有政治辦事處，卡達於是居中調解，促成密集談判。

以色列駐美大使赫佐格（Michael Herzog）本月19日接受《美國廣播公司》（ABC）節目「本週」（This Week）訪問時說，希望「未來數天」能達成協議；卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）同一天也說，釋放部分人質以換取暫時停火的協議只剩下「小」問題。

美國總統拜登（Joe Biden）20日也說，相信釋放人質的協議快要談成。

兩名知情人士告訴《法新社》，有一項休戰5天的臨時協議，包含地面停火及限制以色列空襲加薩南部，換取哈瑪斯和另一個巴勒斯坦武裝團體「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）釋放50到100人，包括以色列平民和其他國籍人士，但不含軍事人員。

根據這項擬訂的協議，約300名巴勒斯坦人將從以色列監牢獲釋，包括婦孺。

白宮表示，談判處於最後階段，但不願進一步說明，以免破壞成果。

白宮副國家安全顧問范納（Jon Finer）19日在美國《國家廣播公司》（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）中說：「像這類敏感的談判直到最後一刻都有可能破裂……在雙方同意所有事項之前都不算定案。」

斡旋釋放以色列人質，卡達：已進入談判最後階段

負責居中斡旋的卡達21日表示，釋放哈瑪斯扣押人質的談判已進入「最後階段」，現在也是「最接近達成協議的時刻」。

《法新社》報導，卡達外交部發言人安薩里（Majed Al-Ansari）說，「我們正處在最接近達成協議的時刻」，談判已進入「至關重要的最後階段」。

以哈戰爭爆發以來，卡達一直居中斡旋，目標是讓大約240名以色列人質穫釋，以換取暫時停火。截至目前，已有4名人質在調停下獲釋。

安薩里在記者會中說，「我們非常樂觀，覺得非常有希望。我們也很盼望這項調解計畫可以達成人道休戰。」

他說，目前已「出現諸多不同版本的消息或說法，但是我們寧可等到協議有了最終決定再發布聲明。」

另一方面，《路透社》引述土耳其外交部消息人士說法報導，由數個穆斯林國家高階官員組成的一個小組將訪問聯合國安全理事會的5個常任理事國和其他國家，以推動加薩走廊立即停火。

這個小組於本月稍早阿拉伯聯盟（Arab League）和伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation）在沙烏地阿拉伯利雅德召開峰會時成立。小組成員包括土耳其、卡達、埃及、約旦、奈及利亞、沙烏地、印尼、巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）的外交部長或代表，以及伊斯蘭合作組織秘書長。

消息人士指出，這個小組已開始與安理會常任理事國進行會談，20日到訪中國北京，接下來將轉往其他國家。

消息人士說，「促成儘快宣布停火，讓人道援助得以送到加薩，是這個聯絡小組的主要目標；在國際認可的規範架構內為兩國方案做出貢獻，則是小組的最終目標，希望讓巴勒斯坦人得以在自己的國家過著穩定、繁榮、安全的生活。」

由於土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）正訪問阿爾及利亞，土國外長費丹（Hakan Fidan）並未參與小組20日訪問北京與21日訪問俄羅斯莫斯科的行程。

費丹20日宣布將參加小組的後續行程。他稍早強調，伊斯蘭國家決定運用「所有可用的外交和人道手段」，以終結加薩的戰爭。

根據消息人士，小組明天將分別會見英國首相蘇納克（Rishi Sunak）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。

歐盟外交首長：巴勒斯坦建國最能保證以色列安全

歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）20日說，巴勒斯坦建國會是確保以色列安全的最佳辦法。

《法新社》報導，波瑞爾為了以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」之間的戰爭赴中東會談後，與歐盟27個成員國的外交部長舉行了一場視訊會議。

波瑞爾說，他在中東各國的會談讓他得出一個「基本政治結論」。

他在會議書面摘要中說：「我認為，以色列安全的最佳保證是創建一個巴勒斯坦國。」

波瑞爾堅決認為以色列不該在當前衝突結束後占領加薩地區，且這片領土的控制權應交給巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）。