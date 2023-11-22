法媒批電影《拿破崙》劇本不符史實，導演雷利史考特斥「法國人連自己都不愛」

法媒批拿破崙劇本不符史實 雷利史考特斥「法國人連自己都不愛」

（中央社）刻劃法蘭西皇帝拿破崙（Napoleon Bonaparte）的同名電影即將上映，卻在法國引發爭議，輿論批評反法、刻板印象、笨拙、與歷史不符等。英國金獎大導雷利史考特難掩怒氣，隔空反駁「法國人連自己都不愛」。

由金獎大導雷利史考特（Ridley Scott）執導的好萊塢史詩鉅作《拿破崙》（Napoléon）將於22日在法國、24日於台灣上映。

《拿破崙》被各界譽為本年度最期待電影之一，透過與約瑟芬炙熱且崎嶇的關係，講述法蘭西帝王從崛起到墜落的故事。

然而還沒上映，影片就在法國引發爭議。相較於英美輿論展現的讚譽，多數法國媒體卻對這部描述自家傳奇皇帝的電影反應不佳，「歷史錯誤、科西嘉暴君、刻板印象」等負評滿天飛。

《重點週刊》（Le Point）認為「這是部英國人的電影，非常反法」。不少媒體拿出法國諷刺功力，《費加洛報》雜誌（Le Figaro Magazine）說電影主角是「帝國之下的芭比和肯尼」；《GQ》雜誌稱看到雷利史考特這樣的導演拿掉原本的語言文本來呈現法國歷史，感覺「笨拙」、「滑稽」，並特別點出其中士兵以美國腔法文大喊「法國萬歲」的一幕。

《費加洛報》更以「既不革命、也不帝國」為題，酸拿破崙的決定和野心原來全來自他對約瑟芬占有的愛，「歷史學家永遠也想不到」。曾出版過拿破崙傳記的歷史學家吉尼菲（Patrice Gueniffey）也稱電影有許多歷史錯誤，包括拿破崙從未出席法國皇后瑪麗．安托瓦內特（Marie Antoinette）的處決。

英國歷史學家羅伯茨（Andrew Roberts）站在法國同僚這邊，也對電影充滿遺憾，表示拿破崙被刻劃為如同「希特勒典型」，再製「英美科西嘉激憤暴君的老舊歷史刻板印象，忘記他為啟蒙時代奠基的成就，不少仍傳承至今。」

面對法國媒體鋪天蓋地的惡評，雷利史考特顯然動怒，人在英國宣傳新片的他19日接受《英國廣播公司》（BBC）專訪，砲火反駁法國評論，甚至批評法國人的思考方式。

他表示，「法國人連自己都不愛」，強調巴黎試映會時觀眾都很喜歡電影。

當被問及不符史實的問題時，《巴黎人報》（Le Parisien）稱他「逃避回覆」，卻不避諱地顯露他的怨憤，說：「你們真的要我回答？最好不要，我會變得很粗魯！」

其中有一幕，奧斯卡影帝瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）飾演的拿破崙對金字塔發射加農砲，根據《泰晤士報》（The Times），雷利史考特對此則坦言，表示「不知道他有沒有這樣做，但這是一種說明他已經拿下埃及的快速方法。」

在《費加洛報》300多則的留言評論中，多數法國網友覺得電影簡化當時法國人民的複雜性、亂改歷史，更覺得雷利史考特的惱怒反應不恰當；但也有人幫忙緩頰，表示這部電影本就以娛樂性為主，讓人一瞥歷史也是好的。

《費加洛報》引用一名29歲歷史博士生席瓦利（Lorris Chevalier）所言，呼籲觀眾多一點彈性和想像力，「要接受那些細節並非歷史」，並認為雷利史考特不太在意歷史學術面向。

拿破崙征俄戰爭信函出售 手稿記載莫斯科火燒城

（中央社）法國政治及軍事領袖拿破崙寄出的11封信函正出售，包括他攻占克里姆林宮時寄出的信件。此前，拿破崙戴過雙角帽才以約210萬美元落槌創紀錄。

《法新社》報導，這次出售的拿破崙信件手稿中有1封日期為1812年9月18日，是他在征俄戰爭抵達莫斯科時寫下。信中記述，俄羅斯方面採取焦土政策，莫斯科正被烈火焚燒。

拿破崙寫道：「今天我參觀了（莫斯科）主要城區。這曾是一座壯觀的城市；我會說『曾經』，是因為這座城市今天一半以上已被大火吞噬。」

這封信件手稿售價為5萬8300美元（約新台幣182萬7000元），拿破崙還在信中提到，莫斯科市擁有豐富的酒藏。

他寫到：「我們發現酒窖裡充滿葡萄酒及烈酒，這對我們來說將非常需要。我占據了沙皇住所克里姆林宮，克宮建築型式是高牆環繞的堡壘，高度為15至1800英尋。」

美國費城歷史文件交易商拉布收藏公司（Raab Collection）負責銷售這些信件。該公司負責人拉布（Nathan Raab）表示：「從莫斯科寄出的這封信件非常稀奇，非比尋常。」

拉布還指出：「拿破崙是一位偉大的人物，深受美國人的欽佩。他被視為一位具有強大領導力的皇帝。」

此前，拿破崙當上法國皇帝時戴過的一頂雙角帽19日在巴黎拍賣，以193.2萬歐元（約210萬美元）拍出，打破了同家拍賣行2014年拍出的188.4萬歐元拿破崙帽子價格紀錄。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航