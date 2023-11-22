旅美中國學者：台灣最危險時期不是2027，而在2030年

（中央社）中共領導人習近平雖否認共軍擬2027或2035年武力犯台，但旅美中國學者鄧聿文說，綜合習近平的年齡、中國經濟發展與軍事準備等方面分析，台灣最危險時期應在2030年，此前中國急也沒用。

習近平在舊金山時間15日與美國總統拜登（Joe Biden）會談，美方官員會後透露，習近平否認傳聞指共軍擬2027或2035年武力犯台，並說習近平的澄清「似乎帶著一絲惱怒」。

《美國之音》（VOA）20日刊登鄧聿文的分析文章「台灣最危險時期不是2027，而在2030年」指出，以習的年齡，即便能活到2049年也早就退了，但在2035年，他完全有可能繼續第5任。

他說，習近平不太可能邁向第6任，因為屆時太老身體和智力都會出問題，這就意味著他不會在2035年解決台灣，極可能提前，所以2030年左右對習近平而言是個合適時機。

鄧聿文另剖析中國經濟現況與軍事準備指出，中國經濟要走出目前的困境，恢復市場信心，至少需要幾年時間。

他說，從現在到2030年，有7年時間可使北京當局拚經濟，完成中國經濟的雙循環佈局，包括完善能源和糧食的輸運管道，解決晶片等科技卡脖子和產業升級換代，要做好這些對習來說大致7年差不多。

鄧聿文指出，如果一定要武力攻台，7年時間足可使解放軍的武器裝備和各項因應更充分，包括航艦福建號已服役，也許第4艘航艦也已啟用，各種先進武器包括核彈數量大幅增加，提升威懾美國介入台海的能力。

他說，因此，2027年前，習近平不會急著武統台灣，急也沒用，除非台灣宣布法理獨立等突發狀況，否則，習近平將按照自己的節奏和部署推進統一。

儘管如此，鄧聿文表示，對習近平而言，2030年前後著手統一，首選方式還是和統，如此對兩岸和中國本身代價最少，台灣至少不會遭砲火焚毀，中國也不會受西方制裁，在習看來無疑是上上策。

他說，或許他不在乎受制裁的代價，但是制裁確實會讓中國經濟陷入危機，釀成大眾不滿和反戰氛圍高漲並非不可能，能夠避免就盡量避免。

鄧聿文指出，但這不意味著習不會使用武力威嚇台灣，所以「和統必定是在武力威嚇下的和統，也可稱為以武逼統」，就像「北平模式」，由解放軍發起實際戰爭威嚇迫使台灣上談判桌，大概是習近平可能採取的和統模式。

他說，習近平也知道，從台灣民意看，無論哪個黨派主政，都不會和中國主動談統一，因此鄧聿文預測，2030年左右，習將拋出統一議題，並採取行動，敦促台灣政府和民意代表回應他設定的統一程序。

鄧聿文表示，若台灣拒絕接招，或者提出習無法接受的條件，接下來他將製造大軍壓境的脅迫，擾亂台灣民心，一旦開啟統一進程，就不會由台灣無限期拖延，必然援引反分裂法第8條，迫使台灣接受他的和談條件。

他說，若台灣拒不接受，習就可以向世界宣告，中國已盡最大努力促進兩岸和平統一，但台灣不配合，使用武力實乃迫不得已，從而為武統台灣樹立正當性。

鄧聿文表示，習選擇2030年左右統一台灣，即因收回台灣後需要短則2至3年，長得4至5年的初步治理，並鎮壓台灣內部的各種反抗勢力，如此國際社會也不得不接受這個新現實。

他說，到2035年習就能夠宣稱中國成功統一台灣，現代化已經初步實現，這番再造中國統一之功寫入歷史，到2037年即可高枕無憂把權力交給他指定的接班人。

鄧聿文呼籲，國際社會特別是台灣，需要記住2030年左右這個最危險時段，千萬不要輕忽習近平統一台灣的執念，「獨裁者心中大都有一個執念，而完成國家統一，便是習的民族復興戰略的最後一步，是他的執念」。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰