旅美中國學者：台灣最危險時期不是2027，而在2030年
我們想讓你知道的是
鄧聿文預測，2030年左右，習將拋出統一議題，並採取行動，敦促台灣政府和民意代表回應他設定的統一程序。若台灣拒絕接招，或者提出習無法接受的條件，接下來他將製造大軍壓境的脅迫，擾亂台灣民心，一旦開啟統一進程，就不會由台灣無限期拖延，必然援引反分裂法第8條，迫使台灣接受他的和談條件。
（中央社）中共領導人習近平雖否認共軍擬2027或2035年武力犯台，但旅美中國學者鄧聿文說，綜合習近平的年齡、中國經濟發展與軍事準備等方面分析，台灣最危險時期應在2030年，此前中國急也沒用。
習近平在舊金山時間15日與美國總統拜登（Joe Biden）會談，美方官員會後透露，習近平否認傳聞指共軍擬2027或2035年武力犯台，並說習近平的澄清「似乎帶著一絲惱怒」。
《美國之音》（VOA）20日刊登鄧聿文的分析文章「台灣最危險時期不是2027，而在2030年」指出，以習的年齡，即便能活到2049年也早就退了，但在2035年，他完全有可能繼續第5任。
他說，習近平不太可能邁向第6任，因為屆時太老身體和智力都會出問題，這就意味著他不會在2035年解決台灣，極可能提前，所以2030年左右對習近平而言是個合適時機。
鄧聿文另剖析中國經濟現況與軍事準備指出，中國經濟要走出目前的困境，恢復市場信心，至少需要幾年時間。
他說，從現在到2030年，有7年時間可使北京當局拚經濟，完成中國經濟的雙循環佈局，包括完善能源和糧食的輸運管道，解決晶片等科技卡脖子和產業升級換代，要做好這些對習來說大致7年差不多。
鄧聿文指出，如果一定要武力攻台，7年時間足可使解放軍的武器裝備和各項因應更充分，包括航艦福建號已服役，也許第4艘航艦也已啟用，各種先進武器包括核彈數量大幅增加，提升威懾美國介入台海的能力。
他說，因此，2027年前，習近平不會急著武統台灣，急也沒用，除非台灣宣布法理獨立等突發狀況，否則，習近平將按照自己的節奏和部署推進統一。
儘管如此，鄧聿文表示，對習近平而言，2030年前後著手統一，首選方式還是和統，如此對兩岸和中國本身代價最少，台灣至少不會遭砲火焚毀，中國也不會受西方制裁，在習看來無疑是上上策。
他說，或許他不在乎受制裁的代價，但是制裁確實會讓中國經濟陷入危機，釀成大眾不滿和反戰氛圍高漲並非不可能，能夠避免就盡量避免。
鄧聿文指出，但這不意味著習不會使用武力威嚇台灣，所以「和統必定是在武力威嚇下的和統，也可稱為以武逼統」，就像「北平模式」，由解放軍發起實際戰爭威嚇迫使台灣上談判桌，大概是習近平可能採取的和統模式。
他說，習近平也知道，從台灣民意看，無論哪個黨派主政，都不會和中國主動談統一，因此鄧聿文預測，2030年左右，習將拋出統一議題，並採取行動，敦促台灣政府和民意代表回應他設定的統一程序。
鄧聿文表示，若台灣拒絕接招，或者提出習無法接受的條件，接下來他將製造大軍壓境的脅迫，擾亂台灣民心，一旦開啟統一進程，就不會由台灣無限期拖延，必然援引反分裂法第8條，迫使台灣接受他的和談條件。
他說，若台灣拒不接受，習就可以向世界宣告，中國已盡最大努力促進兩岸和平統一，但台灣不配合，使用武力實乃迫不得已，從而為武統台灣樹立正當性。
鄧聿文表示，習選擇2030年左右統一台灣，即因收回台灣後需要短則2至3年，長得4至5年的初步治理，並鎮壓台灣內部的各種反抗勢力，如此國際社會也不得不接受這個新現實。
他說，到2035年習就能夠宣稱中國成功統一台灣，現代化已經初步實現，這番再造中國統一之功寫入歷史，到2037年即可高枕無憂把權力交給他指定的接班人。
鄧聿文呼籲，國際社會特別是台灣，需要記住2030年左右這個最危險時段，千萬不要輕忽習近平統一台灣的執念，「獨裁者心中大都有一個執念，而完成國家統一，便是習的民族復興戰略的最後一步，是他的執念」。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
Tags：
無法可管、無人監督，加熱菸載具恐成為個資安全破口
我們想讓你知道的是
在國外市面上的加熱菸載具，開始像其它3C科技產品一樣擁有專屬的APP，在安裝後開始收集使用者的個人資料。你知道你的資料正在被收集嗎？如果你從沒想過，或許更需要立刻提高警覺。
「購物APP暗藏詐騙軟體」、「智慧型手機APP遊戲，搭配境外網站詐騙」，這樣的新聞標題，大家應該不陌生。其實現在已經有越來越多的家用電器、3C裝置，都會要求使用者在手機或平板上安裝APP，讓使用體驗更為完整便利。但問題就在於，當我們在享受現代科技所帶來的種種好處，其實也同時在面對釣魚廣告、木馬程式等無孔不入的資安威脅。
目前國內還在健康風險評估審查的加熱菸載具，在國外也像其他許多現代化的科技產品一樣，幾乎都有專屬的APP甚至被包裝成為戒菸工具，在安裝之後開始收集使用者的個人資料。如果你在使用加熱菸，未來或許更需要提高警覺你的資料是否正在被收集，這些資料被收集後又會如何被應用？尤其這些載具也有一部分是來自於中國製造。
不過針對中國製加熱菸進口問題，作為新興菸品主責機關的國健署回應，「依經濟部國貿署公告規定，加熱式菸草產品裝置屬大陸物品者，不准輸入。」 然而令人擔憂的是，我國數位發展部提出的16項需要資安檢驗的IoT項目中，並未包括新興菸品載具。這樣的缺漏令人不禁擔心，我們的資訊安全和隱私保護，是否正面臨著意想不到的風險？
從呼吸中洩露的秘密
衛福部提出的新興菸品健康風險評估辦法申請項目中，並未包含資安相關文件的要求，這可能暴露出個人敏感資料的潛在風險，再加上個人健康行為與呼吸資料保護不足的情況，在在都是開放加熱菸品所面臨的重要挑戰之一。特別是涉及個人健康行為和呼吸資料的外洩問題，除導致個人隱私受到侵犯，也可能被濫用於廣告騷擾，或甚至是健康保險詐騙等不法活動。因此，如何保護這些敏感資料，已成為當前亟待解決的問題。
今年 7 月家庭醫學會年會舉辦的「新興菸品減害與戒菸爭議」論壇中，已有專家提出警告，表示已有許多媒體及文獻披露加熱菸隱含的資安問題。該專家相當憂心地表示，當前各大品牌的加熱菸的載具幾乎都有數據連網功能。菸商能透過載具對吸菸行為進行大數據的搜集與分析，「甚至使用者每一口吸菸的深淺都有可能被記錄」。
為了改善這一缺漏，希望國健署也可以積極作為，加強對新興菸品的資安監管，建立完善的資安審查項目，確保所有與個人健康行為相關的數據，得到適當的保護。
在數位時代中，個人資訊就像是我們的分身，政府以及跨部會主管機關應該從相關的法規、監管措施等層面，努力保護民眾的資訊安全。從而更進一步地加強、鼓勵各種針對資訊安全保障技術的研發與應用，以應對不斷增加的網路威脅和數位安全挑戰，減少個資外洩的情形，杜絕詐騙行為對民眾以及我們的國際形象，所造成的各種損失。
當你一天的行程，都透過APP傳給某個陌生人
過去常常在資安方面引發眾多爭議的，例如掃地機器人，有搜集全屋地圖、作息時間等資訊的疑慮；智慧型手機，有可能在未經用戶允許的情況下，自動將個人的敏感資訊，傳送到第三方伺服器上。這些被揭露報導出來的新聞事件，引起了民眾對於個人隱私受到侵犯的擔憂，更突顯了資訊安全議題的重要性。
因此，當加熱菸載具以及應用程式，有可能收集到使用者的個人偏好、吸菸習慣、地理位置等敏感資訊，甚至可能涉及醫療數據。如果讓這些數據落入有心者之手，就有可能會被用於定向廣告、個資身份盜竊或其他不法用途，造成個人人身安全、聲譽和財務損失。
中華民國消費者文教基金會陳雅萍秘書長指出，近年來，因為個資外洩而遭受財物損失，前往消基會諮詢的民眾數量，有日益增多的趨勢。可以想見數位化時代，在網路、APP中填寫個資，已是一般大眾的日常，這樣的趨勢也讓個人資料保護面臨更嚴峻的考驗。陳秘書長進一步提醒，大家在生活中遇到需要填寫個人資料的時候，要保持警覺心，「如果你所填寫的資料，超出網站或APP所需要知道的資訊範圍，最好就不要繼續填寫。比方一個導航APP，它會需要知道你的所在位置，但它不需要知道你的婚姻狀況。」
＊本篇文章由記者「莊丹琪」撰文提供。