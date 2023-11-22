「保護衛士」報告：中國廣泛招募領事館志工，恐危害海外團體及異議者

（中央社）人權團體「保護衛士」（Safeguard Defenders）21日發布報告指出，中國在海外領事館廣泛招募志工的模式閃避了《維也納領事關係公約》，有利於海外統戰系統取得個資，使其更有系統的危害或操縱海外團體及脅迫異議人士。

因揭露中國在海外秘設警察局而引起許多國家重視的人權團體「保護衛士」，21日發布新報告指向中國國務院於9月1日施行的「領事保護與協助條例」。

該條例鼓勵中國海外領事館招募志工，並將表彰、獎勵志工表現。「保護衛士」指出，此條例確立了最早溯自2013年在比利時出現的中國領事館志工模式，使其網絡建立制度化。

中國外交部2013年首先披露當時中國駐比利時大使館建立志工機制，創各外館之先，據前述報告調查，後來瑞典、義大利、西班牙、希臘、葡萄牙、法國及捷克等歐洲國家的中國使館陸續跟進。駐捷克使館並公開說明招募對象包括中國僑民僑團、留學生、中國在海外投資企業的員工等。

報告指出，類似模式不只在歐洲，包括土耳其、馬來西亞、日本、智利等國家的中國使館也有。

「保護衛士」表示，中國招募使館志工並未知會駐在國，違反了國際廣泛簽署的《維也納領事關係公約》。今年6月該條例公布後，七大工業國集團（G7）在7月廣島高峰會的聯合公報中，就特別提醒中國遵守維也納公約。

中國是公約簽署國之一，不久前中國要求各國駐香港領事館申報本地雇員，引發意圖整肅香港人的爭議時，中方就聲言其做法符合該公約。

「保護衛士」強調，表面上領事志工的任務是協助海外中國人辦理護照更新等事務，乍看無害，但這些志工活動與中國「統一陣線」組織密切，且藉此蒐集個人及家庭住址、社群媒體帳號等資訊，成為情報網絡的一環，並可能更有系統地危害或操縱海外團體、對異議人士使用脅迫手段。

因此該人權團體建議相關國家政府對此展開調查，並且避免參加中國統戰部相關組織或個人所舉辦的活動，以免使其合法化。

前述報告結論提醒，如果世人對中國每次丁點侵犯國際法治秩序的行為閉上眼睛，不只更多侵犯行為會接著來，還會對這些「具中國特色」的另一套國際秩序平行結構授予正當性。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航