「保護衛士」報告：中國廣泛招募領事館志工，恐危害海外團體及異議者
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中國外交部2013年首先披露當時中國駐比利時大使館建立志工機制，創各外館之先，據前述報告調查，後來瑞典、義大利、西班牙、希臘、葡萄牙、法國及捷克等歐洲國家的中國使館陸續跟進。駐捷克使館並公開說明招募對象包括中國僑民僑團、留學生、中國在海外投資企業的員工等。
（中央社）人權團體「保護衛士」（Safeguard Defenders）21日發布報告指出，中國在海外領事館廣泛招募志工的模式閃避了《維也納領事關係公約》，有利於海外統戰系統取得個資，使其更有系統的危害或操縱海外團體及脅迫異議人士。
因揭露中國在海外秘設警察局而引起許多國家重視的人權團體「保護衛士」，21日發布新報告指向中國國務院於9月1日施行的「領事保護與協助條例」。
該條例鼓勵中國海外領事館招募志工，並將表彰、獎勵志工表現。「保護衛士」指出，此條例確立了最早溯自2013年在比利時出現的中國領事館志工模式，使其網絡建立制度化。
中國外交部2013年首先披露當時中國駐比利時大使館建立志工機制，創各外館之先，據前述報告調查，後來瑞典、義大利、西班牙、希臘、葡萄牙、法國及捷克等歐洲國家的中國使館陸續跟進。駐捷克使館並公開說明招募對象包括中國僑民僑團、留學生、中國在海外投資企業的員工等。
報告指出，類似模式不只在歐洲，包括土耳其、馬來西亞、日本、智利等國家的中國使館也有。
「保護衛士」表示，中國招募使館志工並未知會駐在國，違反了國際廣泛簽署的《維也納領事關係公約》。今年6月該條例公布後，七大工業國集團（G7）在7月廣島高峰會的聯合公報中，就特別提醒中國遵守維也納公約。
中國是公約簽署國之一，不久前中國要求各國駐香港領事館申報本地雇員，引發意圖整肅香港人的爭議時，中方就聲言其做法符合該公約。
「保護衛士」強調，表面上領事志工的任務是協助海外中國人辦理護照更新等事務，乍看無害，但這些志工活動與中國「統一陣線」組織密切，且藉此蒐集個人及家庭住址、社群媒體帳號等資訊，成為情報網絡的一環，並可能更有系統地危害或操縱海外團體、對異議人士使用脅迫手段。
因此該人權團體建議相關國家政府對此展開調查，並且避免參加中國統戰部相關組織或個人所舉辦的活動，以免使其合法化。
前述報告結論提醒，如果世人對中國每次丁點侵犯國際法治秩序的行為閉上眼睛，不只更多侵犯行為會接著來，還會對這些「具中國特色」的另一套國際秩序平行結構授予正當性。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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「負面關鍵字」行銷爭議多！陳亭妃：公平交易法修法迫在眉睫
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立法委員陳亭妃針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會，討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
網路購物是現代人生活，不可或缺的一部分，業者透過「關鍵字」行銷，吸引消費者目光，也讓業績蒸蒸日上，但關鍵字用在詐騙，或是負面，類似事件層出不窮，杜絕惡意競爭，維持市場交易秩序，有鑑於此，立法委員陳亭妃特別針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會。邀請公平交易委員會主委李鎂、司法院、法務部，以及政大法學院的王立達教授、臺大學法學院的李素華教授、信律國際法律事務所王瀚興律師和中國法律政策協會蔡步青秘書長一起參與，透過討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
陳亭妃提到，目前針對不當的「網路行銷關鍵字」的議題，當事人必須負擔刑事、民事以及行政的相關責任，法源依據則散見於《刑法》、《民法》、《公平交易法》、《著作權法》、《商標法》、《個人資料保護法》等等，民眾或業者除了向公平交易委員會檢舉，自行蒐集證據後提起訴訟，但是處理程序曠日廢時。公平會的行政罰鍰又受制於《行政罰法》：「先司法後行政」原則，若法院判決遲遲未確定，就無法對其開罰，顯然有需要改正的地方！
律師蔡步青建議公平會建議，可以考慮目前現行適用公平法25條的「處理原則」，明確的類型化、特定化，有關於違法使用關鍵字，這樣的類型，並在第一時間，就採取相關的強制行政措施，像是不改進修正，透過連續開罰，達到嚇阻，也能下架網站。」
政大法學院教授王立達表示，公平會的行政罰鍰受制於「行政罰法」，因「先司法後行政」原則，法院判決未確定就無法開罰，但行政機關應帶頭在前，行政和檢調同步處理；台大法學院教授李素華則認為，網路和廣告都是主流，規範很重要，若是執法方式沒有跟上網路創新時代，可能會造成救濟困難，目前美國等國家都已著重於廣告資訊揭露。
公平會主委李鎂表示，近三年裁罰的案件有11件，共五百多萬的罰鍰金額，視案情內容來做開罰的判斷，隨著競爭多元，網路開放，公平會也會適時檢討，不實廣告，公平會處理的案件很多，關鍵字廣告就是不實廣告的一環。會後將所有的專家學者意見，帶回作為參考。
除了行政機關的與會之外，陳亭妃也邀請民間的專家學者，針對實務上相關案件的處理模式以及衍生出的各種問題，彙整各方的專業意見。同時，也一併探討《公平交易法》未來的修法方向。透過公聽會討論，行政機關檢討改進後，法條更加公平健全！