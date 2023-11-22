《時代雜誌》專訪賴清德：不認同「統一幻想」仍可維持台灣主權，若民進黨再執政意味「疑中論」已根深蒂固

時代雜誌專訪 賴清德：不會認同「統一的幻想」

（中央社）美國《時代雜誌》（TIME）昨（21）日刊登民進黨總統參選人賴清德的人物特寫，在兩岸議題上，賴清德於專訪中表示，相對國民黨，民進黨將維護台灣主權，不會認同「統一的幻想」（fiction of reunification）。

民進黨發布新聞稿表示，美國《時代雜誌》昨日刊登賴清德的人物特寫，以「台灣總統領先者面臨對中關係的平衡（Taiwan’s Presidential Frontrunner Faces a Balancing Act With China）」為標題，敘述賴清德一路從礦工家庭長大的背景，直到未來若擔任總統對維護印太區域和平、提升國際經貿連結，並致力捍衛國家主權的決心。

為呈現完整的報導內容，《時代雜誌》10月特別派遣亞洲特派記者康貝爾（Charlie Campbell）及攝影團隊赴台採訪，跟隨賴清德與青年、國際外賓、新創業者、同志家庭、及人權組織代表會面，並參與在新北市萬里的造勢活動。

《時代雜誌》以「賴清德具有醫生在病床邊的態度，仔細傾聽，用柔和的眼神和令人放鬆的幽默來舒緩情緒」形容他的性格及處事方式。

文章敘述賴清德成長背景，包括小時候曾遇過颱風將住家屋頂吹掉的經驗，他表示貧困的生活環境是父親留給他最大的資產，讓他更努力、更積極從事各項工作，並賦予他堅定突破困境的決心。報導內容指出，賴清德秉持此份工作態度，曾前往哈佛就學、在台南市擔任醫師，現在成為明（2024）年總統選舉中的領先者。

在兩岸議題上，賴清德於專訪中表示，相對國民黨，民進黨將維護台灣主權，不會認同「統一的幻想」（fiction of reunification）。此外，賴清德強調台灣應持續提升國際經貿連結，確保台灣持續作為國際經濟不可或缺一員，以強化台灣的整體安全。他強調：「晶片及科技產業是台灣的優勢，也是台灣對國際社會的責任」。

《時代雜誌》報導說，上個月賴清德成為台灣參與同志遊行的最高層級政府官員。賴清德認為他支持同婚議題是非常自然的選擇，因為他堅信自由、民主與人權價值。

報導提及，相對台灣對進步價值的擁抱，以及對民主政治的堅持，北京則連「前總理李克強去世後情感過於豐沛的悼念內容都刪除」，以避免造成社會動盪。

文章最後敘述，即便兩岸只隔100英里，但2個社會彼此間的差異日益增加，而未來，身為礦工之子的賴清德，將不畏懼各項挑戰，義無反顧地付出努力，以持續確保台灣民主自由的生活方式。

時代雜誌專訪 賴清德：護台灣主權不認「統一幻想」

（中央社）美國《時代雜誌》專訪總統選舉民調領先的民主進步黨籍參選人賴清德，他主張，不認同「統一幻想」仍可維持台灣主權。報導指出，若民進黨空前地連續三度執政將意味「疑中論」已在台灣社會根深蒂固。

文章指出，台灣明年1月總統大選將取決於如何以最佳方式管理兩岸關係。中國共產黨不喜歡疑中的民進黨，給賴清德貼上「麻煩製造者」標籤。他的對手們主張加強對話和接觸可以讓台灣實質上的自治有更大保障，他們的參選因而更合北京的意。

根據10月底一項民調，賴清德以32%支持率領先中國國民黨侯友宜的22%、台灣民眾黨柯文哲的20%，以及鴻海科技集團創辦人郭台銘的5%。

文章表示，這次選舉也將對全球具深遠影響。台灣貿易總額居全球第16名，去年商品及服務貿易總額達9070億美元，而且全球先進半導體晶片有9成產自台灣。紐約研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）估計，一旦台灣遭到封鎖，即使不計入制裁或任何軍事因應行動，也將危及遠超過2兆美元經濟活動。

文章寫道，賴清德知道戰爭對誰都沒好處。他說：「台灣希望與中國為友，我們不想成為敵人……我們將會歡迎中國國家主席習近平來台灣，會準備台灣美食供他品嘗。」

習近平是否樂於接受邀請是個令人緊張的問題，但可以肯定的是，若民進黨空前地連續三度執政，將意味「疑中論」已在台灣社會根深蒂固，兩岸關係恐來到轉折點。

在歐洲及中東相繼爆發戰爭後，台灣人民自然也開始擔心亞洲未解的冷戰衝突恐點燃下一波戰火。

中國經濟正經歷嚴重衰退，令人更擔心兩岸危機可能成為習近平可乘之機。根據一些估計，中國青年失業率達46.5%、10月再陷通貨緊縮、第3季外國直接投資首度出現負值。台灣外交部長吳釗燮告訴時代雜誌：「對中國來說，台灣是很好用的替罪羔羊。」

賴清德說：「如今愈來愈多年輕人支持獨立，這代表堅決支持我們的生活方式，包括民主、自由和尊重人權。」

文章寫道，這一點或許沒錯，但賴清德民調領先其實是出於友中在野陣營先前的分歧，而不是出於對他的參選或對現任總統蔡英文的強烈支持。台灣今年經濟成長預估為1.61%，是8年來最低；一連串醜聞加劇不滿，這包括民進黨內最近數月受到矚目的多起性騷擾案。

侯友宜今年9月投書美國知名雙月刊《外交事務》（Foreign Affairs）指出：「台北與北京之間的對話也是化解危機、確保和平穩定的重要途徑。」賴清德則主張，民進黨仍可在不認同「統一幻想」的條件下維持台灣主權。

在賴清德看來，台灣對外及外資對台的每一項投資都有助於提升台灣安全。然而歸根結柢這是雙向的，台灣在供應鏈中地位快速增長而促使國際社會反對中國犯台的同時，一旦中國真的掌控台灣，外交或軍事報復的成本也隨之升高。