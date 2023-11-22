俄官員：烏克蘭當前政權有毒，俄羅斯無法與之共存；美防長訪基輔再提供1億美元軍援

俄官員：烏克蘭當前政權有毒，俄羅斯無法與之共存

（中央社）俄羅斯高階外交官21日表示，俄國無法與當前烏克蘭「政權」共存，但俄方可以盡其所能抵制北大西洋公約組織（NATO）的力量，將烏克蘭完全去軍事化。

《路透社》報導，俄羅斯無任所大使米洛什尼克（Rodion Miroshnik）在莫斯科告訴記者：「當前（基輔）政權絕對是有毒的，我們此刻看不到任何與其共存的選項。」

米洛什尼克指稱，俄羅斯將在所謂的「特別軍事行動」中擊敗烏克蘭軍隊，可以盡其所能抵制美國領導的北約軍事聯盟。他還說，西方最終將失去興趣，基輔當局將垮台。

此外，俄羅斯21日也聲稱，烏克蘭試圖進入被占領的烏南赫爾松州（Kherson Oblast）東岸，遭到俄方擊退，烏軍蒙受「巨大損失」。

烏克蘭開除2名高階資安官員，檢方宣布調查涉貪

烏克蘭官員20日表示，政府已拔除2名高階資訊安全官員；檢察官隨後宣布對「國家特別通訊和資訊保護局」涉嫌貪污的行為進行調查。

綜合《路透社》與《法新社》報導，烏克蘭內閣高級官員梅爾尼丘克（Taras Melnychuk）在通訊軟體Telegram上表示，國家特別通訊和資訊保護局（State Service of Special Communications and Information Protection, SSSCIP）局長史基浦（Yurii Shchyhol）及其副手佐拉（Viktor Zhora）均已被政府解職。

梅爾尼丘克沒有提及解職原因。《烏克蘭國際傳真社》（Interfax Ukraine）報導，史基浦在臉書（Facebook）上表示，他有信心證明自己清白。佐拉則尚未置評。

國家特別通訊和資訊保護局負責保護政府通訊安全，確保國家免受網路攻擊。

解職消息傳出不到1小時後，反貪腐檢察官說，正調查國家特別通訊和資訊保護局正副局長涉嫌貪污案，他們被懷疑在2020年至2022年間貪污約172萬美元。烏克蘭反貪機關提到，目前有6人被列為犯嫌。

烏克蘭國家反貪局（National Anti-Corruption Bureau）表示，當局懷疑官員以灌水價格向疑似受他們控制的2家公司採購軟體，而這項採購案未開放其他人競標。

國家特別通訊和資訊保護局在Telegram發布聲明表示，局內所有採購都是合法進行，正與調查人員合作。

烏克蘭一直努力打擊體制性腐敗，這是西方國家對烏克蘭申請加入歐洲聯盟等組織所要求的改革之一。

最近的調查對象包括曾贊助總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的億萬富豪，還有最高法院前院長，不過2人都否認有不當行為。

美防長訪基輔，同意再向烏克蘭提供1億美元軍援

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）20日訪問基輔時，宣布將再向烏克蘭提供價值1億美元的軍事援助，儘管美國國會正在為是否批准擴大資助而陷入僵局。

奧斯汀在基輔對媒體表示，美國政府將動用「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority），向烏克蘭提供價值1億美元的新軍援，其中包括火砲彈藥、防空攔截器，以及一些反戰車武器。

奧斯汀向烏克蘭總統澤倫斯基保證．美國將「長期」支持烏克蘭。

美國國務院說，這項援助包括300萬發小型武器彈藥和「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，簡稱海馬士）裝備。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示：「在烏克蘭致力收復主權領土之際，（這項軍援）將有助滿足其在戰場上的即時所需」。

布林肯聲明指出：「但國會必須採取行動，通過總統要求的援烏資金，這點至關重要。」

由於與共和黨在援烏問題上意見分歧，美國總統拜登有意將援助烏克蘭610億美元與資助以色列140億美元兩案綑綁在一起。

截至目前，共和黨只推進支援以色列的議案。

自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，美國已向烏克蘭提供400億美元的安全援助。

寒冬取暖，烏克蘭電廠：需防空系統保護設施運轉

烏克蘭最大民營能源公司DTEK執行長季姆琴科（Maxim Timchenko）告訴《路透社》，公司已準備好因應另一個寒冬並面對俄羅斯的攻擊，但其電廠需要更多飛彈防禦系統才能安全運作。

自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，歐洲已提供了數以百計台變壓器、數英里長的電纜和數千座柴油發電機，為處在零度以下寒冬的烏克蘭提供照明和取暖。

但過去12個月的經驗，促使烏克蘭尋求更多的防空系統，以保護其關鍵基礎設施。

季姆琴科在波蘭首都華沙（Warsaw）接受《路透社》採訪時表示：「我們需要更多的愛國者飛彈（Patriots），更多的IRIS防空系統。如果沒有防空系統，我們就無法保護自己免受彈道飛彈的攻擊。」

今（2023）年前10個月，DTEK的發電廠生產的電力足以滿足約410萬戶家庭的需求。

俄羅斯持續攻擊烏國電網，DTEK的13座電廠中每一座都受到俄國攻擊。光是最近幾週，俄羅斯就以不同武器攻擊烏克蘭能源基礎設施60次。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航