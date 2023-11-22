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2023/11/22,
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專家分析拜習會：中共對美政策，是採取毛澤東戰法的「兩手論」

專家分析拜習會：中共對美政策，是採取毛澤東戰法的「兩手論」
習近平出席於舊金山舉行的2023 APEC高峰會|Photo Credit: GettyImages

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吳國光指出，「兩手論」起於中共前領導人毛澤東在戰爭時代的做法。依照毛本人的說法，即是在戰爭中與敵人又打又談。「打」就是打仗，為對立與鬥爭；「談」就是談判，為妥協與欺騙。

（中央社）曾任中共前領導人趙紫陽智囊的吳國光近來撰文指出，要看懂中方在拜習舊金山峰會需要理解「兩手論」，又打又談是中共一貫的策略。

《美國之音》21日刊登現任史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光的評論文章。這篇文章表示，要看懂中國國家主席習近平訪美的總體思路，要回到中共的「兩手論」去找答案。

吳國光指出，「兩手論」起於中共前領導人毛澤東在戰爭時代的做法。依照毛本人的說法，即是在戰爭中與敵人又打又談。「打」就是打仗，為對立與鬥爭；「談」就是談判，為妥協與欺騙。

吳國光指出，1949年中共掌握全國政權後，直接將「兩手論」應用到對美關係上。毛澤東多次說，對美帝國主義在戰略上和整體上要輕視它，而在戰術上和局部上則要重視它。

他說明，毛澤東提出，「對付美國人是要有一點辦法的」，最好的辦法就是堅持「兩條腿走路」：「一條是堅決反抗；另一條就是開會談判。」在毛看來，美帝也是兩條腿在走路，「一條是壓迫，一條是欺騙。」毛澤東說：「要打敗美國人，就要跟美國人學。」

吳國光表示，這幾年習近平大講「鬥爭」，但他又前往美國與美國總統拜登（Joe Biden）握手，並談了「合作」的言辭。

吳國光指出，在中共尋求談判與妥協的時候，這不過是中共鬥爭策略的調整。而在什麼問題上需要談判，在什麼問題上要堅持鬥爭，毛澤東也給了答案，即原則性必須是堅定的，為了實現原則性而採取的靈活性則是無所不可的。

他指出，在中美關係近年出現低潮之際，最大的特點是雙方在經濟上高度互賴，中共不願意和美國在經濟上脫鉤，想要的是借助美國發展自己的物質力量，並且會千方百計去做。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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