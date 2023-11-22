專家分析拜習會：中共對美政策，是採取毛澤東戰法的「兩手論」
我們想讓你知道的是
吳國光指出，「兩手論」起於中共前領導人毛澤東在戰爭時代的做法。依照毛本人的說法，即是在戰爭中與敵人又打又談。「打」就是打仗，為對立與鬥爭；「談」就是談判，為妥協與欺騙。
（中央社）曾任中共前領導人趙紫陽智囊的吳國光近來撰文指出，要看懂中方在拜習舊金山峰會需要理解「兩手論」，又打又談是中共一貫的策略。
《美國之音》21日刊登現任史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光的評論文章。這篇文章表示，要看懂中國國家主席習近平訪美的總體思路，要回到中共的「兩手論」去找答案。
吳國光指出，「兩手論」起於中共前領導人毛澤東在戰爭時代的做法。依照毛本人的說法，即是在戰爭中與敵人又打又談。「打」就是打仗，為對立與鬥爭；「談」就是談判，為妥協與欺騙。
吳國光指出，1949年中共掌握全國政權後，直接將「兩手論」應用到對美關係上。毛澤東多次說，對美帝國主義在戰略上和整體上要輕視它，而在戰術上和局部上則要重視它。
他說明，毛澤東提出，「對付美國人是要有一點辦法的」，最好的辦法就是堅持「兩條腿走路」：「一條是堅決反抗；另一條就是開會談判。」在毛看來，美帝也是兩條腿在走路，「一條是壓迫，一條是欺騙。」毛澤東說：「要打敗美國人，就要跟美國人學。」
吳國光表示，這幾年習近平大講「鬥爭」，但他又前往美國與美國總統拜登（Joe Biden）握手，並談了「合作」的言辭。
吳國光指出，在中共尋求談判與妥協的時候，這不過是中共鬥爭策略的調整。而在什麼問題上需要談判，在什麼問題上要堅持鬥爭，毛澤東也給了答案，即原則性必須是堅定的，為了實現原則性而採取的靈活性則是無所不可的。
他指出，在中美關係近年出現低潮之際，最大的特點是雙方在經濟上高度互賴，中共不願意和美國在經濟上脫鉤，想要的是借助美國發展自己的物質力量，並且會千方百計去做。
新聞來源
延伸閱讀
- 解讀拜習會：相較於解決問題，這場對話在「預防美中衝突」上更有效果
- 美智庫：美中在地緣政治緊張加劇時各自發揮影響，2024大選可能成為台灣轉捩點
- 翻譯蒟蒻：從拜習會後的美中官方聲明，讀懂雙方的弦外之音
- 解決台灣問題的最佳方案就是「不解決」：中美緩和多長久，中華民國就能備戰多長久
- 拜習會重點與分析：同意恢復軍事溝通，學者確認「美中護欄」存在，主流美媒認為難解兩國競爭格局
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
大戶看大勢：永豐「DAWHO之夜」展望2024經濟走向，解析股房雙市投資契機！
我們想讓你知道的是
11月29日19:30，永豐銀行將攜手關鍵評論網舉行「DAWHO 之夜」直播活動，由主持人吳怡霈和政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農共同與談，從全球經濟走勢、股房雙市的表現分析切入，聊聊2024未來經濟走勢迎來U型反彈*的可能性！ * U型反彈意指經濟急劇下跌後並沒有迅速回溫，而需要經過一段低於平均經濟水準的時間後，整體經濟才開始恢復復甦，逐漸回升至正常的增長趨勢。
綜觀今明年度的經濟走向預測，全球經濟皆呈現「開低走緩」的態勢，且由於國際通膨、升息壓力、地緣政治等風險因素仍在，市場的長期抗戰看來無可避免。既然如此，投資朋友們該如何在充滿挑戰的環境中找到機會呢？展望2024年，永豐DAWHO再度攜手關鍵評論網與INSIDE舉辦線上直播活動──「DAWHO之夜 ：2024經濟展望走向U型反彈」，由吳怡霈擔任主持人，邀請政大商學院教授周冠男與樂居創辦人李奕農兩位專家，分享明年經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，尋覓溫和衰退中的投資契機！
回顧2023全球經濟發展，展望2024經濟趨勢與投資焦點
直播活動中，我們邀請到擁有證券市場及財務分析多年研究經驗的政大商學院副院長周冠男，帶領大戶們從各國貨幣政策走向及電動車、半導體產業的加速發展兩大方向切入，剖析未來一年的經濟走勢，並從後市可期的AI產業回望股票市場，聊聊AI概念股能否延續投資熱度，甚至再創新高；而擁有多年房地產從業經驗的樂居創辦人李奕農則從今年國內房市價格緩跌、交易量明顯萎縮的蛛絲馬跡中，梳理2024年的房市走向，並談談未來可能產生的房市利多及利空。
面對瞬息萬變的經濟市場，國際間的貿易合作與供應鏈轉移更是其中關鍵，開低走緩的經濟趨勢有沒有可能迎來U型反轉？兩位專家將在節目中為大家揭曉答案，並大方分享他們縱橫市場十多年來的經驗法則與投資心法。
開啟數位理財大門！永豐DAWHO助你輕鬆享受質感生活
想在市場中多元配置資產、發揮理財的最大效益，除了投資觀念，趁手、便利的數位投資工具當然也不可或缺，永豐銀行新世代VIP數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，正是助您掌握經濟脈動，精明、輕鬆管理財富的理財幫手。一起加入11月29日晚間的直播活動，了解如何運用DAWHO精準掌握趨勢脈動吧！
※ 本次直播由永豐大戶數位帳戶贊助，但節目討論內容不代表永豐銀行立場。想了解更多大戶的質感理財生活歡迎加入永豐DAWHO的IG。