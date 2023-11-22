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2023/11/22,
印太

泰國內閣批准婚姻平權立法草案，將於下個月提交國會審議

泰國內閣批准婚姻平權立法草案，將於下個月提交國會審議
同志驕傲大遊行於2023年6月在曼谷熱鬧登場，民眾高舉代表性別多元的「彩虹旗」在曼谷市中心遊行。Photo Credit: 中央社

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泰國總理賽塔表示內閣已批准婚姻平權的立法草案，預計將於12月提交給議會審議，若議會批准並獲得皇室同意，泰國將成為繼台灣和尼泊爾之後，第三個允許同性婚姻的亞洲國家。

綜合《曼谷郵報》及《美聯社》報導，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）於本週二（21日）表示，內閣已經批准婚姻平權立法草案，並將於12月提交給國會審議。

政府副發言人卡隆（Karom Polpornklang）表示，《民商法典》（Civil and Commercial Code）修正案將把「男人和女人」和「丈夫和妻子」等詞彙改為「個人」和「婚姻伴侶」，以便同性伴侶能夠享有與異性伴侶相同的權利。此外，該法律將保障同性伴侶建立家庭的權利，卡隆補充，下一步將修改退休基金法，以承認同性伴侶。

總理賽塔則告訴記者，該法律草案預計將於12月12日提交國會。如果經國會批准並獲得皇室同意，泰國將成為繼台灣和尼泊爾之後，第三個允許同性婚姻的亞洲國家。

同婚法遲遲無法通過立法三讀

雖然泰國向來以對LGBT+族群友善而聞名，但活動人士表示，泰國法律和傳統制度卻跟不上迅速變化的社會氛圍，LGBT+族群和同性伴侶仍面臨歧視。

自2011年起，泰國民間人權團體及政府單位試圖便陸續推動同性民事結合的法案，但2014年政變後國家陷入動盪而無進展；2018年，時任軍政府批准「同性生活伴侶註冊法」（Same Sex Life Partnership Registration Bill）草案，成為首個提出《同性婚姻提案》的東南亞國家。

「同性生活伴侶註冊法」雖保障同性伴侶享有財產分配、遺產繼承等權利，但健保教育福利、公職人員的稅務減免，以及涉及家庭組成的事務如領養和人工生殖技術的權利，卻沒有受到法律明文保障，且同性伴侶關係在法律上為「民事結合」而非「婚姻配偶」。

「同性生活伴侶註冊法」使活動人士擔憂該法案將成為專法，並使同志成為「二等公民」。然而，「同性生活伴侶註冊法」卻遲遲未進入議會討論，並隨著2019年大選、新任國會上台，所有相關法律程序必須從頭來過。

2022年，泰國議會通過了4項同婚法案一讀，並就幾項法律修正案進行了辯論，以允許婚姻平權或民事結合，但這些修正案並未賦予同性伴侶與異性伴侶相同的權利。

2023年，泰國再次經歷了政府更迭，法律程序需再度重頭來過，而現任總理賽塔所屬執政黨為泰黨（Pheu Thai party）曾在選前進行支持婚姻平權的競選活動。

將申辦2028世界驕傲節

據《Thai PBS》先前報導，在一次討論婚姻平權及是否將跨性別者納入健保的會議中，賽塔表示泰國將申辦2028年世界驕傲節（World Pride），以此向全世界展現該國對LGBT+議題的接受與開放態度。

政府發言人瓦查隆克（Chai Wacharonke）向媒體轉述，賽塔表示政府將全力支持申辦驕傲節，如果該國入選，他也將盡力分配預算予主辦機構。賽塔補充，舉辦驕傲節將有助於促進經濟和旅遊業的發展，2024年世界驕傲節活動將在澳洲舉行，2025、2026年將分別由美國、荷蘭舉辦。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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