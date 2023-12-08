運用《我們如何守住台灣》結局框架分析：是否該積極備戰？走向好壞結局的機率為何？
我們想讓你知道的是
作為一個公民，能以投票和日常的政治參與改變未來，還是成本最低，最容易實踐的方式。以2024總統大選為例，我們可以思考、和親友討論，哪些候選人能堅定地支持備戰、鞏固與盟友的關係？我們能把未來託付給哪些人，讓我們把注意力放在台灣的整軍經武，而非擔憂備戰弱化、盟友離心；而非看見政府受中國滲透，金融、媒體、司法逐漸步上香港後塵？
文：劉彥岑（在挪威某能源集團做數位產品設計。大學不務正業唸了台科設計跟台大社會的兩個學士，研究所跑到芬蘭做永續創新研究。儘管身在極北苦寒之地，還是關心台灣的總體動態）
近年台灣書市不少與中國攻台相關的新作，美、日、台各有專家對台灣有事的情境做了各種模擬。本文主要以謝宇程《我們如何守住台灣》書中所提的四種結局框架（下圖，筆者重繪）摘要這些作品，以供有心人做行動參考。
此框架的假設是，只要台灣積極備戰，就會迎來兩個好結局：成功守禦或阻止戰爭。反之，我們要嘛戰敗，要嘛麼投降。基於這個假設，我們用台灣積極備戰與否，做最主要的觀察指標。或許有人認為避免挑釁中國，裁軍、疏遠盟友，也可以避戰、維持現狀，但下面會說明為何這樣反而會導向壞的結局。
好壞結局的觀察指標與觀察時機
以下分成四個時間點：開戰或統一的N年前、1─2年前、數週前、開戰當天。在這四個時間點，分別有幾個關鍵指標可以幫助你判斷還有多久會打仗，以及走向好壞結局的機率。更重要的是，身為台灣人，你可以怎樣在不同的時間點改變未來，或是保護自己和家人。
時間點一：離開戰或統一仍有好幾年
任何準備都需要時間，開戰數年前，我們可以觀察台灣有沒有在積極備戰。
盟友的鞏固大概是最重要的。美國知名智庫CSIS和日本戰略研究論壇（JFSS）在2023年分別邀集美日台官員與專家舉行兩場很具參考價值的兵推，都指出印太盟友對戰爭發展的重要性：只要盟友協防台灣，中國都打不贏。
CSIS進行的24次模擬顯示，只要美日參戰，中國會以戰敗告終，反之，台灣極可能戰敗。日本戰略研究論壇則指出，戰爭必然波及日本，而在美日參與的情況下，戰爭發展將有利於台美日。賴怡忠以自身參與日本兵推的觀察，特別指出日本的政治決策會非常重要。舉例來說，日本需要考慮如何扮演烏俄戰爭中波蘭的角色，成為國際支援台灣的重要中繼站。
盟友的承諾會大幅度影響台灣的民心士氣。舉例而言，儘管台灣民主基金會2022年進行的民調指出高達71.9％的台灣人在中國犯台時，願意為台灣而戰【註】。不過，台灣人對國軍的信心仍然相對偏低，並期待美國履行協防承諾。中國也很清楚這一點，所以無所不用其極希望讓台灣人相信美國會放棄台灣。
所以在這個階段，筆者觀察的是政府是不是能和盟友建立互信與進一步的承諾、是否能暢通軍事外交溝通的管道。而我們也要藉提升軍事戰備，向盟友和對手展現我們保護自己的決心。
若上述並沒有確切執行，則我們必須觀察台灣政府是否逐漸轉往親中路線。
- 政府是否由親中派執政？國會是否由親中派獲得多數？
- 若是，則台灣備戰是不是弱化而導致入侵風險增加？
- 若是，則需要觀察民主制度是不是開始動搖？台灣是不是開始像香港一樣，司法獨立受到政府破壞，反對派政治人物被撤職、查辦，新聞、言論自由受到司法威嚇？
- 若是，走到這階段，代表自由而公開的民主競爭被消滅，中國在台灣的代理統治已經鞏固——有很高機率台灣將走向和平統一的結局。
時間點二：離開戰或統一可能剩1─2年
如果中國選擇武統，則開戰前一到兩年必須進行大規模的演訓和動員。
諸多美、日、台近年出版的相關著作，包含易思安（2017）、王立、沈伯洋（2021）、渡部悅和等（2022）都指出要讓共軍能渡海，事前動員跟整備規模會非常龐大。欲動三軍，糧草先行。要在各國的情報監偵全無察覺的情形下部署是絕無可能。
在這個階段，日美必然示警，而台灣加緊戰備。
如果中國選擇和平統一，則代表台灣政府很可能已被親中派控制，無須中國耗費龐大人力物力，承受戰敗風險強行開戰。這階段台灣政府會推動與中國政經社會的治理整合。
台灣將逐漸香港化。香港逐漸喪失自主權的過程，是為殷鑑。舉例來說，台灣可能會再度簽署服貿協議、強化兩岸司法互助、放寬中國來台移民投資的標準，並移除國安、資訊領域等對中資的限制。反對派會開始被司法追殺。最終和平協議會浮上檯面，並在反對派已無政治影響力的狀況下順利通過。
時間點三：離開戰或統一可能只剩數週
若走向武力統一，開戰前美日等主要民主國家會開始撤僑。這是最關鍵的觀察指標。
若走向和平統一，則已經有明確的政權轉移程序和時間表，一如香港回歸。
這個時間點是要拿著台灣護照，以台灣人身分離開的最後機會。
時間點四：開戰時刻
若台灣在先前有做好戰爭準備，仍不幸未能嚇阻中國武力犯台，則能獲得盟友馳援，並有高機率戰勝。歸納CSIS 2023兵推的結果、渡部悅和等（2022）的推論，以及王立、沈伯洋等（2021）以波灣、烏克蘭戰爭整理的資料，儘管台灣很有可能需要自行承受針對指管通資情監偵（C4ISR）體系的第一擊，但因戰場主要被拒止於島外，軍隊約為3000-4000人戰死，而平民死傷人數會相當少。
若台灣擺爛沒有做好戰爭準備，但又沒有接受統一，致使兩岸軍事實力失衡而中國攻台，則因無法順利維持海空優勢，戰場將包含本島的登陸與城鎮作戰，軍民死傷會相當慘重。若美日不介入，以目前兵推結果，台灣有較大機會慘敗被統一。
若台灣政府名存實亡，接受和平統一協議，則兩岸應無大規模戰事，但統一後現在享有的言論自由、民主制度、公民社會、社會福利、健康保險、國際化的經濟與生產供應鏈環境，將被納入中國體系而內地化，逐漸蕩然無存。
小結：我們需要鼓勵政府積極備戰
在時間點一，行動方面，讓台灣政府積極備戰，對我們來說，是可行性最高、成本最低、最容易導向好結局的策略；反之若政府開始親中，則我們必須持續監督，試圖扭轉，並可初步規劃後路。
在時間點二，若台灣有在積極備戰，但中國仍有攻台跡象，則我們可以充實自身民防知識、規劃老弱家人暫離的方式，並做資產的避險配置；若台灣走向和平統一，則除了努力以公民身分扭轉局面，也須做最終去留的打算。
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2023資安產業日：新秀育成、跨域合作，資安培育基地在沙崙
我們想讓你知道的是
11月24日，數位發展部數位產業署於沙崙資安服務基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
疫情後，全球數位化的腳步更加迅速，網路惡意攻擊形式也不斷翻新，對臺灣造成許多資安威脅。因此，政府將資安產業列為國家重要產業之一，2021年底於臺南沙崙啟用的「ACW SOUTH 數位產業署沙崙資安服務基地」（下稱沙崙基地），就以推動資安產業發展、提升產業資安防護能量、推動產業資安、創造資安跨域合作為核心使命，積極推動人才育成、驗測實證產業技術、跨域合作等計畫，打造臺灣指標性的資安場域。
啟用至今，沙崙基地已培育超過2300人次的資安人才、已開發23套攻防演練劇本，並協助23家次廠商完成33項次資安產品驗測。為進一步凝聚臺灣資安產業，上週五（11/24）數位發展部數位產業署於沙崙基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
2023資安產業日盛大開幕：臺廠深耕、國際肯定，見證臺灣資安領先全球。
今年資安產業日聚焦於臺灣IT（資訊科技）、OT（營運技術）領域的資安研發、供應鏈聯防、產品驗測及人才培訓等亮點成果。數產署也在開幕儀式中加入巧思，展現各界深耕資安技術、提升產業資安韌性的歷程，並透過授贈資安新秀榮譽獎狀，凸顯沙崙基地攜手產業共育新秀的不遺餘力。此外，為了促進資安產業與產業資安進一步的交流與對話，也邀集資安領域專家，分享AI協防、公私協力及CMMC等最新資安趨勢；並於主會場中透過23家攤位展示，構築產官學研之間的交流平台，促進研發技術及創新服務的產業能量流動。
開幕式的成果短講中，榮獲2023年全球百大科技研發獎R&D 100 Awards的代表黃鼎傑組長表示「工控資安近年來逐漸受到產業重視，ICSentry工控資安威脅分析平台榮獲R&D 100 Awards的肯定，代表臺灣資安創新研發能量受到國際的注目與肯定。」對所有為資安產業奉獻心力的人來說，這座獎項是國際對臺灣資安研發能量的肯定，也鼓舞了在資安道路上持續努力前行的產業夥伴。綜觀今年臺灣資安的成果，數位發展署林俊秀副署長讚嘆，「臺灣資安真的是十年磨一劍。如今能夠收穫如此亮眼的成果，都是奠基於許多人多年來的共同努力，才終於走到今日這一步，真正把臺灣資安發揚光大。」
為產業注入新活力：業師領銜、接軌產業，從理論到實務的新秀實戰
不過，資安產業若要持續發展，帶來更多的創新技術及服務，後進的人才培育絕對是不可或缺的關鍵。因此，今年沙崙基地也延續去年沙崙資安新秀大賽「育才」的核心精神，辦理「2023沙崙資安新秀媒合培育計畫」，攜手產業師資，幫助對資安領域有熱忱、有興趣的新秀們找到學習的環境與資源，更上一層樓。
開幕式中，數位發展部唐鳳部長也蒞臨現場，親自頒贈今年度入選參與資安新秀媒合培育計畫的企業與同學們榮譽獎狀。授贈前，唐鳳部長也在致詞中肯定「企業出專題，學生來解題」的媒合模式。資安新秀代表陳躍心同學表示，計畫過程最特別的是接受業界導師的專業指導，不僅加深他們對資安理解，也在過程中體會到理論學習和產業實務的差異，對未來的課業學習及職涯發展都影響深遠。下午時段的新秀快講活動中，新秀們更充分展現對於資安領域的熱情、以及對業師輔導的感謝與肯定。
開幕式結束後，新秀們在「Testbed 資安應用多元展區」展出此次的專題成果，同時亦將想傳達給大眾的計畫成果資訊，透過有趣的闖關遊戲進行推廣；除此之外，現場還有「新秀成果導覽活動」，由專人詳盡地介紹沙崙計畫的發展脈絡與成果亮點，並帶領觀眾逐關導覽，深入認識不同新秀隊伍在培訓過程的點點滴滴：例如來自長庚大學資管系的「什麼時候要吃藏壽司」隊，運用叡揚資訊提供的培訓平台及漏洞檢測工具，開發出具備安全框架的「智慧安全會議室管理系統」；以及跨校組隊的「吃飯皇帝大_白飯北科大」隊，透過菱鏡提供的硬體設備進行實作，進行資安攻擊的觀測與分析，並且在專題期間偵測到一起真實的DDos攻擊。
有趣的是，分享過程中新秀們不約而同的表示，參與計畫最大的收穫是他們從一次次的挫折與困難中，領悟到實作與理論的差距。而當自己從單純解題、答題的「解題者」，進階為找到問題、解決問題的「出題者」後，他們對資安領域也產生更多熱情。另一方面，參與育才的企業導師也相當肯定新秀們的認真，他們學習過程的衝勁和態度，就是成功解題的關鍵，也期待未來沙崙基地的人才培育計畫能夠更大、更廣，為臺灣資安產業注入更多活水。
新秀人培 x 產業對話：臺灣資安的關鍵節點
開幕式時，唐鳳部長曾提到，「數位部為了彌平『資安產業』和『產業資安』的距離，長期致力於推動各項資安計畫，以期未來新的服務或需求出現時，雙方能在毫無知識隔閡的狀態下連結，最大化技術迭代的速度。」而ACW SOUTH數位產業署沙崙資安服務基地就是兩者交會的關鍵節點，不只培訓更多產業資安人才，同時挖掘更多潛在的新秀投入資安產業，也促成臺灣各界企業的相互交流，啟發越來越多的正向循環。也期許未來在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地能匯聚更多資安人才，凝聚產業資安能量，攜手產官學研朝更靈活、多元的資安未來邁進。
（數位發展部數位產業署廣告）