運用《我們如何守住台灣》結局框架分析：是否該積極備戰？走向好壞結局的機率為何？

文：劉彥岑（在挪威某能源集團做數位產品設計。大學不務正業唸了台科設計跟台大社會的兩個學士，研究所跑到芬蘭做永續創新研究。儘管身在極北苦寒之地，還是關心台灣的總體動態）

近年台灣書市不少與中國攻台相關的新作，美、日、台各有專家對台灣有事的情境做了各種模擬。本文主要以謝宇程《我們如何守住台灣》書中所提的四種結局框架（下圖，筆者重繪）摘要這些作品，以供有心人做行動參考。

Photo Credit: 本文作者提供

此框架的假設是，只要台灣積極備戰，就會迎來兩個好結局：成功守禦或阻止戰爭。反之，我們要嘛戰敗，要嘛麼投降。基於這個假設，我們用台灣積極備戰與否，做最主要的觀察指標。或許有人認為避免挑釁中國，裁軍、疏遠盟友，也可以避戰、維持現狀，但下面會說明為何這樣反而會導向壞的結局。

好壞結局的觀察指標與觀察時機

Photo Credit: 本文作者提供

以下分成四個時間點：開戰或統一的N年前、1─2年前、數週前、開戰當天。在這四個時間點，分別有幾個關鍵指標可以幫助你判斷還有多久會打仗，以及走向好壞結局的機率。更重要的是，身為台灣人，你可以怎樣在不同的時間點改變未來，或是保護自己和家人。

時間點一：離開戰或統一仍有好幾年

Photo Credit: 本文作者提供

任何準備都需要時間，開戰數年前，我們可以觀察台灣有沒有在積極備戰。

盟友的鞏固大概是最重要的。美國知名智庫CSIS和日本戰略研究論壇（JFSS）在2023年分別邀集美日台官員與專家舉行兩場很具參考價值的兵推，都指出印太盟友對戰爭發展的重要性：只要盟友協防台灣，中國都打不贏。

CSIS進行的24次模擬顯示，只要美日參戰，中國會以戰敗告終，反之，台灣極可能戰敗。日本戰略研究論壇則指出，戰爭必然波及日本，而在美日參與的情況下，戰爭發展將有利於台美日。賴怡忠以自身參與日本兵推的觀察，特別指出日本的政治決策會非常重要。舉例來說，日本需要考慮如何扮演烏俄戰爭中波蘭的角色，成為國際支援台灣的重要中繼站。

盟友的承諾會大幅度影響台灣的民心士氣。舉例而言，儘管台灣民主基金會2022年進行的民調指出高達71.9％的台灣人在中國犯台時，願意為台灣而戰【註】。不過，台灣人對國軍的信心仍然相對偏低，並期待美國履行協防承諾。中國也很清楚這一點，所以無所不用其極希望讓台灣人相信美國會放棄台灣。

所以在這個階段，筆者觀察的是政府是不是能和盟友建立互信與進一步的承諾、是否能暢通軍事外交溝通的管道。而我們也要藉提升軍事戰備，向盟友和對手展現我們保護自己的決心。

若上述並沒有確切執行，則我們必須觀察台灣政府是否逐漸轉往親中路線。

政府是否由親中派執政？國會是否由親中派獲得多數？

若是，則台灣備戰是不是弱化而導致入侵風險增加？

若是，則需要觀察民主制度是不是開始動搖？台灣是不是開始像香港一樣，司法獨立受到政府破壞，反對派政治人物被撤職、查辦，新聞、言論自由受到司法威嚇？

若是，走到這階段，代表自由而公開的民主競爭被消滅，中國在台灣的代理統治已經鞏固——有很高機率台灣將走向和平統一的結局。

時間點二：離開戰或統一可能剩1─2年

Photo Credit: 本文作者提供

如果中國選擇武統，則開戰前一到兩年必須進行大規模的演訓和動員。

諸多美、日、台近年出版的相關著作，包含易思安（2017）、王立、沈伯洋（2021）、渡部悅和等（2022）都指出要讓共軍能渡海，事前動員跟整備規模會非常龐大。欲動三軍，糧草先行。要在各國的情報監偵全無察覺的情形下部署是絕無可能。

在這個階段，日美必然示警，而台灣加緊戰備。

如果中國選擇和平統一，則代表台灣政府很可能已被親中派控制，無須中國耗費龐大人力物力，承受戰敗風險強行開戰。這階段台灣政府會推動與中國政經社會的治理整合。

台灣將逐漸香港化。香港逐漸喪失自主權的過程，是為殷鑑。舉例來說，台灣可能會再度簽署服貿協議、強化兩岸司法互助、放寬中國來台移民投資的標準，並移除國安、資訊領域等對中資的限制。反對派會開始被司法追殺。最終和平協議會浮上檯面，並在反對派已無政治影響力的狀況下順利通過。

時間點三：離開戰或統一可能只剩數週

Photo Credit: 本文作者提供

若走向武力統一，開戰前美日等主要民主國家會開始撤僑。這是最關鍵的觀察指標。

若走向和平統一，則已經有明確的政權轉移程序和時間表，一如香港回歸。

這個時間點是要拿著台灣護照，以台灣人身分離開的最後機會。

時間點四：開戰時刻

Photo Credit: 本文作者提供

若台灣在先前有做好戰爭準備，仍不幸未能嚇阻中國武力犯台，則能獲得盟友馳援，並有高機率戰勝。歸納CSIS 2023兵推的結果、渡部悅和等（2022）的推論，以及王立、沈伯洋等（2021）以波灣、烏克蘭戰爭整理的資料，儘管台灣很有可能需要自行承受針對指管通資情監偵（C4ISR）體系的第一擊，但因戰場主要被拒止於島外，軍隊約為3000-4000人戰死，而平民死傷人數會相當少。

若台灣擺爛沒有做好戰爭準備，但又沒有接受統一，致使兩岸軍事實力失衡而中國攻台，則因無法順利維持海空優勢，戰場將包含本島的登陸與城鎮作戰，軍民死傷會相當慘重。若美日不介入，以目前兵推結果，台灣有較大機會慘敗被統一。

若台灣政府名存實亡，接受和平統一協議，則兩岸應無大規模戰事，但統一後現在享有的言論自由、民主制度、公民社會、社會福利、健康保險、國際化的經濟與生產供應鏈環境，將被納入中國體系而內地化，逐漸蕩然無存。

小結：我們需要鼓勵政府積極備戰

在時間點一，行動方面，讓台灣政府積極備戰，對我們來說，是可行性最高、成本最低、最容易導向好結局的策略；反之若政府開始親中，則我們必須持續監督，試圖扭轉，並可初步規劃後路。

在時間點二，若台灣有在積極備戰，但中國仍有攻台跡象，則我們可以充實自身民防知識、規劃老弱家人暫離的方式，並做資產的避險配置；若台灣走向和平統一，則除了努力以公民身分扭轉局面，也須做最終去留的打算。