北京施壓下架外長吳釗燮專訪，泰國媒體憂中國影響力滲透

文：湯米・沃克

媒體分析人士批評一家泰國廣播公司在中國駐曼谷大使館發出抱怨後，決定刪除對一位台灣主要官員的採訪。

泰國公共廣播公司（Thai PBS）於11月3日播出了對台灣外交部長吳釗燮的訪談。 吳釗燮在採訪中批評了中國要求台灣與中國大陸統一的壓力，該採訪隨後發佈在泰國公共廣播公司的YouTube頻道上。

11月11日，中國駐曼谷大使館在社群媒體上發表聲明，對這次訪談提出批評。

自治的台灣擁有2300萬人口，但中國堅稱對台灣擁有主權，認為台灣是分離的省份，有朝一日將會與大陸「統一」。

中國大使館的聲明稱吳釗燮為「台獨分子」，並稱這次採訪「傷害中國人民感情」。

中國官方媒體《環球時報》也加入了公開批評。 該媒體沒有點名泰國公共廣播公司，但呼籲泰國媒體「切實糾正有關錯誤行為」。

在這些聲明發表後不久，泰國公共廣播公司的採訪從該廣播公司的YouTube頻道上消失了，但沒有提供任何解釋。

泰國參議院外交委員會週二（11月21日）在公開聲明中已確認該訪談已被下架。

「我們還要求泰國公共廣播公司配合，對此後更多此類性質節目的發布持謹慎態度，」聲明說。 「本委員會呼籲所有各方堅持『一個中國政策』，泰國遵循這一政策，並與中國保持良好的雙邊關係。」

泰國和其他180個國家承認的一個中國政策聲明 ，中國名下只有一個主權國家。 然而，該政策卻為台灣留出了模糊地位，至少美國和其他一些國家認為是這樣。

多年來，媒體分析師記錄了中國官員對外國新聞媒體施加壓力的努力，這些媒體的報導被認為批評了北京的政策。

自由之家（Freedom House）2022年的一份報告發現，中國曾試圖影響30個民主政體中18家外國媒體。 泰國並沒有被納入這項研究，但研究人員發現了諸如騷擾當地媒體等趨勢。

接受泰國公共廣播公司採訪的台灣外長吳釗燮在前身為推特（Twitter）的X平台上評論了對其採訪的刪除，稱中國對泰國媒體的批評「太有趣了，令人難以置信」。

Too funny to be true!#China ranks the world’s worst in press freedom but lectures the press in #Thailand on how to be free・ Let’s toast over milk tea & tell the #PRC to kiss my feet & get out of town! JW#MilkTeaAlliance#พันธมิตรชานม https://t・co/85aZElrvqk pic・twitter・com/TPrDUG1m4i — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) November 12, 2023

「中國在新聞自由方面排名世界最差，但向泰國的媒體傳授如何自由，」該貼文中的一部分說。

根據無國界記者（Reporters Without Borders）組織編纂的《世界新聞自由指數》，中國是全球監禁記者最多的國家之一，其媒體環境在全球排名第二惡劣。

採訪被刪除並沒有讓泰國的評論員感到驚訝。

「完全在意料之中，」曼谷朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）副教授兼中國事務專家瓦薩納・黃蘇拉瓦（Wasana Wongsurawat）說。

「泰國公共廣播公司面臨來自政府更大的壓力，因為他們的經費是政府稅收，而政府正式承認一個中國政策。泰國公共廣播公司更容易受到這種壓力，」黃蘇拉瓦告訴美國之音（ VOA）。

泰國公共廣播公司成立於2008年，是全國第一家公共廣播公司。 該媒體機構的資金來自菸酒稅收入，而不是政府直接補助。 其網站指出，任何資金都不得損害其獨立性或公共廣播公司的授權使命。

中國是泰國最大的貿易夥伴之一。 但近年來，一些記者和外國政府對北京日益增長的影響力表示擔憂。

「我認為他們（中國）只對泰國公共廣播公司這樣做，因為他們認為泰國公共廣播公司可能會受到政府的壓力，」黃蘇拉瓦說。

「如果是私人媒體公司或非政府公司，我認為中國大使館不會以這種方式回應。多年來，人們一直在談論中國如何試圖影響泰國媒體。」

言論自由組織審查指數（Index on Censorship）的主編傑米瑪・斯坦菲爾德（Jemimah Steinfeld）稱，這次採訪的刪除對泰國來說是「有害的」。

「可悲的是，這不是北京的長臂第一次伸進泰國，」斯坦菲爾德說。 「這也符合北京在海外干預的更廣泛模式，他們將媒體作為控制敘事的一種方式。」

史坦菲爾德指出，2020年，中國要求一家丹麥報紙就與冠狀病毒大流行有關的漫畫道歉。 2023年，一名荷蘭記者表示，她成為攻擊目標，而該攻擊旨在阻止她報導中國在境外施加的威脅。

中國在泰國也曾經有過這樣的做法。 2021年，兩名中國商人與一家泰國獨立出版社接洽，如果該出版社所有者關閉業務，他們願意提供大筆資金。

泰國山雁出版社（Sam Yan Press）以出版有關言論自由、人權和民主的書籍和翻譯著作而聞名，其中包括對中國中央政府的批評觀點。 出版商拒絕了將其關閉的努力。

設在曼谷的《新新聞英文報》（Khaosod English News）報導泰國的記者普拉維特・羅亞納普魯克（Pravit Rojanaphruk）稱，刪除泰國公共廣播公司的採訪的做法「令人震驚」。

「這是一件非常令人不安、令人震驚的事件，只會造成中國和泰國之間進一步的不信任，在大多數具有民主思想的泰國公民中，而不僅僅是記者中間，」他告訴 美國之音。

「我認為中國大使館沒有注意到或懶得注意到的是，泰國媒體並不總是必須服從泰國政府的路線，」他補充說。

但是他說：「我們確實明白，泰國政府是一個有著明確的一個中國政策的政府。」