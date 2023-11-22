北京施壓下架外長吳釗燮專訪，泰國媒體憂中國影響力滲透
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泰國公共廣播公司（Thai PBS）於11月3日播出了對台灣外交部長吳釗燮的訪談，但在北京的壓力下，該訪談影片遭撤除。 中國是泰國最大的貿易夥伴之一，一些記者和外國政府對北京日益增長的影響力表示擔憂。
文：湯米・沃克
媒體分析人士批評一家泰國廣播公司在中國駐曼谷大使館發出抱怨後，決定刪除對一位台灣主要官員的採訪。
泰國公共廣播公司（Thai PBS）於11月3日播出了對台灣外交部長吳釗燮的訪談。 吳釗燮在採訪中批評了中國要求台灣與中國大陸統一的壓力，該採訪隨後發佈在泰國公共廣播公司的YouTube頻道上。
11月11日，中國駐曼谷大使館在社群媒體上發表聲明，對這次訪談提出批評。
自治的台灣擁有2300萬人口，但中國堅稱對台灣擁有主權，認為台灣是分離的省份，有朝一日將會與大陸「統一」。
中國大使館的聲明稱吳釗燮為「台獨分子」，並稱這次採訪「傷害中國人民感情」。
中國官方媒體《環球時報》也加入了公開批評。 該媒體沒有點名泰國公共廣播公司，但呼籲泰國媒體「切實糾正有關錯誤行為」。
在這些聲明發表後不久，泰國公共廣播公司的採訪從該廣播公司的YouTube頻道上消失了，但沒有提供任何解釋。
泰國參議院外交委員會週二（11月21日）在公開聲明中已確認該訪談已被下架。
「我們還要求泰國公共廣播公司配合，對此後更多此類性質節目的發布持謹慎態度，」聲明說。 「本委員會呼籲所有各方堅持『一個中國政策』，泰國遵循這一政策，並與中國保持良好的雙邊關係。」
泰國和其他180個國家承認的一個中國政策聲明 ，中國名下只有一個主權國家。 然而，該政策卻為台灣留出了模糊地位，至少美國和其他一些國家認為是這樣。
多年來，媒體分析師記錄了中國官員對外國新聞媒體施加壓力的努力，這些媒體的報導被認為批評了北京的政策。
自由之家（Freedom House）2022年的一份報告發現，中國曾試圖影響30個民主政體中18家外國媒體。 泰國並沒有被納入這項研究，但研究人員發現了諸如騷擾當地媒體等趨勢。
接受泰國公共廣播公司採訪的台灣外長吳釗燮在前身為推特（Twitter）的X平台上評論了對其採訪的刪除，稱中國對泰國媒體的批評「太有趣了，令人難以置信」。
「中國在新聞自由方面排名世界最差，但向泰國的媒體傳授如何自由，」該貼文中的一部分說。
根據無國界記者（Reporters Without Borders）組織編纂的《世界新聞自由指數》，中國是全球監禁記者最多的國家之一，其媒體環境在全球排名第二惡劣。
採訪被刪除並沒有讓泰國的評論員感到驚訝。
「完全在意料之中，」曼谷朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）副教授兼中國事務專家瓦薩納・黃蘇拉瓦（Wasana Wongsurawat）說。
「泰國公共廣播公司面臨來自政府更大的壓力，因為他們的經費是政府稅收，而政府正式承認一個中國政策。泰國公共廣播公司更容易受到這種壓力，」黃蘇拉瓦告訴美國之音（ VOA）。
泰國公共廣播公司成立於2008年，是全國第一家公共廣播公司。 該媒體機構的資金來自菸酒稅收入，而不是政府直接補助。 其網站指出，任何資金都不得損害其獨立性或公共廣播公司的授權使命。
中國是泰國最大的貿易夥伴之一。 但近年來，一些記者和外國政府對北京日益增長的影響力表示擔憂。
「我認為他們（中國）只對泰國公共廣播公司這樣做，因為他們認為泰國公共廣播公司可能會受到政府的壓力，」黃蘇拉瓦說。
「如果是私人媒體公司或非政府公司，我認為中國大使館不會以這種方式回應。多年來，人們一直在談論中國如何試圖影響泰國媒體。」
言論自由組織審查指數（Index on Censorship）的主編傑米瑪・斯坦菲爾德（Jemimah Steinfeld）稱，這次採訪的刪除對泰國來說是「有害的」。
「可悲的是，這不是北京的長臂第一次伸進泰國，」斯坦菲爾德說。 「這也符合北京在海外干預的更廣泛模式，他們將媒體作為控制敘事的一種方式。」
史坦菲爾德指出，2020年，中國要求一家丹麥報紙就與冠狀病毒大流行有關的漫畫道歉。 2023年，一名荷蘭記者表示，她成為攻擊目標，而該攻擊旨在阻止她報導中國在境外施加的威脅。
中國在泰國也曾經有過這樣的做法。 2021年，兩名中國商人與一家泰國獨立出版社接洽，如果該出版社所有者關閉業務，他們願意提供大筆資金。
泰國山雁出版社（Sam Yan Press）以出版有關言論自由、人權和民主的書籍和翻譯著作而聞名，其中包括對中國中央政府的批評觀點。 出版商拒絕了將其關閉的努力。
設在曼谷的《新新聞英文報》（Khaosod English News）報導泰國的記者普拉維特・羅亞納普魯克（Pravit Rojanaphruk）稱，刪除泰國公共廣播公司的採訪的做法「令人震驚」。
「這是一件非常令人不安、令人震驚的事件，只會造成中國和泰國之間進一步的不信任，在大多數具有民主思想的泰國公民中，而不僅僅是記者中間，」他告訴 美國之音。
「我認為中國大使館沒有注意到或懶得注意到的是，泰國媒體並不總是必須服從泰國政府的路線，」他補充說。
但是他說：「我們確實明白，泰國政府是一個有著明確的一個中國政策的政府。」
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死守舊機車最省錢？把握時間爭取汰舊換新補助才是聰明做法！
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精打細算是許多機車族謹守的價值觀，但這樣真的能省錢嗎？若能聰明利用政府補助，把握時機汰換掉家裡老舊機車，加上SYM三陽機車祭出保證7個工作天交車的承諾，就是要確保購車民眾拿的到政府補助、同時享全年度最高優惠，以新車迎接新年的全新生活。
身為全球機車密度最高的地區之一，許多台灣人家中都不只一台機車，有的老舊機車不好發動、騎乘時還有濃煙，但長輩或是精打細算的民眾，總秉持著不到零件停產的那一刻絕不輕易換車。但這樣的做法真的省錢嗎？從多方角度分析，其實非然。
別以為騎老車省錢，你沒想到的錢坑在這
首先，老舊機車因為動力科技較舊，省油表現無法與新車平起平坐以外，不合時宜的廢氣排放標準，難以通過排氣定檢，每次遇到機車要定檢時，輕則要在機車行花上許多時間，重則難以通過而冒著被罰款的風險，在道路上被相關單位攔檢更需付出高額罰款。
再者，隨著造車科技的進步與騎士對於騎乘安全的觀念提升，歐盟與日本分別已於2016年與2017年就開始規定新車要強制加裝ABS防鎖死煞車系統或CBS安全連動煞車系統，台灣目前雖然沒有強制加裝，但在2020年之前也曾經透過1,000元至4,000元不等的購車補助，積極推動民眾選擇有加裝CBS或ABS系統的車款，顯見煞車系統提升與行車安全的關聯性至關重要。
老舊機車不僅沒有CBS或ABS煞車系統的輔助，煞車系統更因經年累月的使用效能大幅衰退，若遭遇到緊急意外，難以達到有效減速避險功能，後續所衍生的問題，絕對更為嚴重且難以想像。
政府汰舊補助年底即將截止，現在正是換新大好時機
對於廣大的機車族而言，除了倚重機車的高靈活性以外，相較於汽車更低的入手門檻當然也十分重要，因此為鼓勵民眾提升用車安全、鼓勵汰舊換新，政府也藉由補助來提升民眾汰舊換新意願。以先前曾推行的ABS/CBS購車補助為例，2020年前停止時就曾掀起一波購車高峰，顯見購車補助對於機車族的重要性。而環保署所施行的汰舊換新2,000元補助，也確定將於2023年底正式退場，在年底前無疑為汰舊換新購車的最佳時刻。
面對琳瑯滿目的機車品牌，要如何選擇品牌與機種呢？首先從品牌切入，近年來躍升台灣機車市場龍頭的SYM三陽機車，以多元的機種選擇和優異的產品實力，擄獲台灣民眾芳心，且為了回饋消費者支持，三陽機車對於購車優惠始終不手軟，年底前更結合政府汰舊換新補助，三陽機車全車系汰舊換新再加碼3,000元，以迪爵車型為例，汰舊換新補助最高可達23,800元（三陽購車補助金14,500元＋三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元＋政府汰舊換新貨物稅減免4,000元＋廢車回收300元）。
換言之，若錯過了今年底最佳入手時機，明年要入手三陽機車新車，將會直接貴上5,000元（少了三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元），對於荷包支出來說相當有感。
正因為政府補助即將退場，再加上三陽機車的加碼補助力道，造成市場上相當高的迴響，引發超級熱絡的好評與購車潮，三陽機車為了感謝消費者回饋，同時保證消費者的權益，全力加開產能，更祭出保證7日內（工作天）交車的承諾，就是要確保購車民眾不只拿的到政府補助同時享全年度最高優惠，更可以盡快交車，以新車迎接新年的全新生活。
多元機種選擇，每個人都可以理想的SYM
身為台灣機車市場龍頭，三陽機車旗下有多種車款選擇，其中全新迪爵125、MMBCU與CLBCU都是最熱機種。身為國民旗艦代名詞的全新迪爵125，不僅擁有三陽機車三大優勢DNA「日本京濱噴射系統」、「CBS 2.0連動煞車系統」、「63.9km/L 一級油耗」以外，更有最新科技EnMIS雙火星塞異時點火系統、傲視同級37.5L最大車廂空間、雙載舒適的689mm超長坐墊等配備。
廣受年輕人喜愛的MMBCU則是基於DRGBT優秀的平台血統，更針對實用性、舒適性上做出大幅調整，有同級中最大的置物空間及雙載的舒適性，以及獨特的跑旅車款外型，造就同級距銷售冠軍的寶座。上市短短3個月就熱銷破萬台的CLBCU，不僅有獲得金點設計獎的百搭精緻外觀，更有EnMIS超強油耗表現與貼心規格，堪稱內外兼備的最佳小蜂鳥車型！
把握時間舊換新，騎新車展開新的一年
從排廢、安全性，到補助優惠等面向分析，長期看來機車汰舊換新無疑是增加安全、減少風險且照顧荷包的最佳投資。有意願汰舊換新的民眾，絕對要把握今年底最佳時機，不僅有政府補助，更可獲得三陽機車的加碼補助，如此絕佳機會，錯過不再。
政府補助倒數 SYM全車系汰舊換新再加碼3,000元(電匯)保證7日內交車
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