卡達調停成功，以色列與哈瑪斯將休戰4天：交換人質、允許人道救援進入加薩
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在以色列內閣批准與哈瑪斯的休戰協議後，卡達外交部稍早證實協議內容，確認休戰為期4天，並可能視情況延長。以色列表示，每釋放10名人質，就能多停火1天。哈瑪斯指出，他們將釋放50名以色列人質，交換150名被關押在以色列監獄的巴勒斯坦婦女和兒童。
在卡達、埃及與美國聯合調停之下，以色列內閣今（22）日凌晨批准一項休戰協議，同意停火4天並釋放一些巴勒斯坦囚犯，換取哈瑪斯（Hamas）釋放50名以色列婦女與兒童人質。這是自以色列和哈瑪斯交戰以來，首次停火與降級，而被視為重大的外交突破。不過以色列強調，休戰不等於終戰，要「徹底消滅哈瑪斯，確保所有人質返回，以及加薩不再對以色列構成威脅」，才能結束戰爭。
休戰協議重點：交換人質數量、暫停行動、容許人道救援
在卡達居中斡旋下，哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）昨（21）日宣布即將與以色列達成休戰協議，以色列今天則同意以「停火4天」為條件，要求哈瑪斯釋放50名以色列人質。以色列聲明指出，每釋放10名人質，就能多停火1天。
哈瑪斯聲明表示，將釋放50名以色列人質，交換150名被關押在以色列監獄的巴勒斯坦婦女和兒童。休戰期間，以色列將停止所有軍事行動，保證不會在加薩展開攻擊和逮捕，數百輛人道主義救援卡車得以進入加薩走廊，提供醫療與燃料物資。
以色列內閣投票贊成休戰協議後，任何反對該協議的以色列人，得在24小時內向最高法院提起上訴。上訴期過後，預計23日或24日便會展開首批人質交換。
納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，讓摯愛的親人返回以色列是「神聖且至高無上的任務」。不過，他也表明無意結束戰爭，除非達成3個條件：「徹底消滅哈瑪斯，確保所有人質返回，以及加薩不再對以色列構成威脅。」
本次休戰協議並未提及釋放「外國人質」，但根據以色列軍方統計，哈瑪斯大約挾持237名以色列人、40名其他國家公民，其中有些已在加薩空襲中身亡。自交戰以來，哈瑪斯僅釋放過4名人質，包含2名美國母女以及2名以色列年長婦女。
另根據非政府組織「巴勒斯坦囚犯團體」（Palestinian Prisoners Club）統計，目前約有8300名巴勒斯坦人被拘留在以色列監獄，其中有超過3000人是「行政拘留」（Administrative Detention），代表他們是在缺乏犯罪事實或未經審判下，被以色列強行逮捕。
卡達證實休戰協議
卡達外交部發布聲明，宣布與埃及和美國共同促成這次的人道主義休戰協議，確切停火時間將在24小時內宣布，原訂為期4天的休戰，也可能視情況延長。
聲明指出，休戰協議涵蓋以色列與哈瑪斯的人質交換，允許人道主義救援進入加薩走廊。聲明也重申，卡達致力於緩和緊張局勢、遏止流血衝突並保護平民，並感謝埃及與美國共同做出的外交努力。
新聞來源
- Israel approves hostage deal with Hamas（CNN）
- Israel agrees to ceasefire deal, paving way for some captives’ release（Al Jazeera）
- Cabinet approves deal for release of 50 hostages in exchange for multi-day ceasefire（The Times of Israel）
延伸閱讀
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- 哈瑪斯領袖宣稱「即將達成休戰協議」，內容涵蓋加薩走廊救援、轉移傷患、囚犯交換
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：邱宜君
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死守舊機車最省錢？把握時間爭取汰舊換新補助才是聰明做法！
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精打細算是許多機車族謹守的價值觀，但這樣真的能省錢嗎？若能聰明利用政府補助，把握時機汰換掉家裡老舊機車，加上SYM三陽機車祭出保證7個工作天交車的承諾，就是要確保購車民眾拿的到政府補助、同時享全年度最高優惠，以新車迎接新年的全新生活。
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別以為騎老車省錢，你沒想到的錢坑在這
首先，老舊機車因為動力科技較舊，省油表現無法與新車平起平坐以外，不合時宜的廢氣排放標準，難以通過排氣定檢，每次遇到機車要定檢時，輕則要在機車行花上許多時間，重則難以通過而冒著被罰款的風險，在道路上被相關單位攔檢更需付出高額罰款。
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政府汰舊補助年底即將截止，現在正是換新大好時機
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