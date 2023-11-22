哈囉，AI 生成挑戰！文化廣告系攜手AI拉近現實距離，號召民眾響應世界哈囉日

透過在街頭尋找與AI生成圖片相似人物的挑戰，建立互動體驗促使民眾參與，並以哈囉的方式與他人互動，拉近現實中人與人的距離。前導影片上線兩天就突破8885人次觀看，網友們紛紛留言「哇，找到這些大咖，真的太扯！」，「毛利語有點酷」，「AI跑到現實了！」。

文化廣告系畢籌組活動設計者余采珈認為，在這個時代，大家都沉浸在自己的數位世界裡，加上前兩年疫情大爆發，大家都缺少了面對面的溝通。在恢復正常生活的同時，正是好好與自我心靈與他人溫柔對話的時刻，趁這個特別有趣的節日「世界哈囉日」，拉近與他人之間的距離，不要讓機器冷落了溫度。所以畢籌組以獨特的方式，結合AI生圖工具 Bing Image Creator 和世界哈囉日的歡樂精神，探索視覺創意的無限可能性。

余采珈指出設計活動的目標是透過這個挑戰，呈現 Bing Image Creator 的神奇功能，以及如何巧妙地融合在世界哈囉日的歡慶氛圍中。透過這個企劃，我們展示了技術奇蹟： 展示 Bing Image Creator 的 AI 生圖技術，強調它如何迅速、準確地將文字轉化為生動的視覺元素。 同時啟發創意： 透過影片中的實際應用，鼓勵觀眾挑戰自己的創造力，嘗試使用 Bing Image Creator 在不同情境中產生獨特的視覺內容。 最後建立互動體驗： 透過在街頭尋找與AI生成圖片相似場景的挑戰，建立互動體驗，促使觀眾參與，並以哈囉的方式與他人互動，擴大影片的參與感。

文化廣告系畢籌組總協調黃郁棻表示，我們在進行企劃拍攝時很幸運的巧遇正在拍攝短影音的知名健身型男YouTuber以及來自美國的網紅演員，在理解世界哈囉日企劃的用意之後，也非常親民的對觀眾打招呼。我們也更加肯定畢業展主軸強調的短影音熱潮非常盛行，是現今自媒體與社群不可忽視的趨勢！我們也在官方IG上使用「輪到你了」功能，呼籲大家在社群上和自己親近的朋友家人甚至陌生人們打個招呼，呼應「世界哈囉日」的人情溫暖。

文化廣告系主任鈕則勳指出，這一屆的準畢業同學把焦點都放在A I與傳播新科技，希望呼應年度畢業展主軸「綻爭@機器人間」；這次他們藉由「國際哈囉日」結合A I生成器，發想創意活動，製播短影音，希望把所學的理論策略結合實務進行操作，果然引發社群廣泛討論。特別是在這個大家都特別關注社群互動，卻少了實際人際間暖心溝通的當下，廣告系同學們藉由這個溫馨的創意操作，確實也有助於縮短實體世界中人際溝通的距離，也是個頗有趣的創意發想。

文化廣告系35屆畢業展「綻爭@機器人間」，「機器人間」談論的是機器與人類的關係，今年被稱為Chat GPT元年，而AI人工智慧近年來至現今，只有更加興起的趨勢，勢必為未來的不可忽視的工具與潮流。文化廣告系不僅為網路聲量全國第四名，更被譽為最具職場即戰力的科系，透過自媒體的社群影響力，帶著Bing Image Creator創新的AI生圖方式，親自走上街頭與民眾互動，以輕鬆的方式讓大眾認識「世界哈囉日」，拉近現實中人與人的距離。

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本文章內容由「中國文化大學廣告學系」提供。