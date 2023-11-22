美軍報復性攻擊伊拉克真主黨2基地，五角大廈：反擊發揮威嚇作用，阻止中東地區的衝突擴大
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以哈戰爭持續超過一個月，讓中東地區動盪不安。美國國防部證實，以伊朗為「靠山」的伊拉克武裝份子20日晚間朝美軍空軍基地發射近距離飛彈，使該地區緊張升溫。美國也隨即向伊拉克發動反擊，成功擊中一台武裝分子的汽車，導致一名敵人身亡。
美國國防部發言人辛赫（Sabrina Singh）昨（21）日表示，針對伊拉克過去幾天以近距離彈道飛彈攻擊美軍阿薩德空軍基地，美軍已經展開一系列反擊。美軍中央司令部（US Central Command）22日也在X（舊稱Twitter）發文證實，美國駐伊拉克的空軍已對兩座伊朗支持的真主黨基地，發動離散且精準的空襲。
《國會山報》報導，以色列與哈瑪斯開戰後，中東地區持續動盪。五角大廈最新數據顯示，10月17日開始，伊朗支持的武裝份子已發起至少66起攻擊行動，其中34起在伊拉克，32起在敘利亞。辛赫表示，雖然美軍持續受攻擊，尚無升級成區域戰爭的可能性；美軍的一連串反擊，仍能對激進份子發揮一定的威嚇作用。
伊拉克首次朝美軍基地發射飛彈，緊張局勢升溫
據《ABC》和《CNN》，美軍向伊拉克發動的攻擊行動，是為了報復伊朗所支持的伊拉克組織。該組織在20日晚間朝美國在伊拉克的阿薩德空軍基地發射2枚近距離彈道飛彈，造成8名美軍受傷。一名美國國防部官員告訴《ABC》，這是自從10月17日以來，伊拉克第一次在衝突中使用飛彈。該官員說：「美軍認為此舉讓緊張局勢明顯升溫。」
《國會山報》報導，自10月17日以來，中東地區各個組織對美國駐軍發動的攻擊，共造成62名美軍受傷，所幸傷勢不太嚴重。美國當局認為，伊朗所支持的激進組織正在擾亂中東地區當前的情勢。國防部發言人辛赫說：「我們正在打擊伊朗的痛處（激進組織）。」他強調，美軍正在攻擊武裝份子的武器儲存設施，目的是要完全摧毀這些設施，讓它們徹底失去功用。
報導指出，最近一次的反擊發生在週二。一架美軍的AC-130武裝直升機，發現一群武裝份子正在朝美軍基地發射飛彈，隨即跟蹤並成功擊中武裝份子的車輛。辛赫證實，空襲行動成功殺害一名敵軍人士，但尚未得知死者身份。美軍中央司令部則指稱，該空襲是對伊朗和其所支持的組織，對美軍發動攻擊的「直接回應」。
另一名國防部官員則表示，美軍反擊行動的目標，是兩處真主黨作為進攻據點的基地，分別位於安巴爾省（Al Anbar）和巴格達的南部城市。該官員說道，這次的反擊美軍成功摧毀該目標地，而且可以確定真主黨人士存在，只不過對方的人員傷亡還無法得知。
以巴衝突後，中東國家對美國的攻擊增加
《美國之音》指出，伊朗所支持的哈瑪斯，對以色列發動襲擊之後，中東地區成為「火藥庫」。為防止如伊朗、胡塞武裝軍、真主黨，以及其他有伊朗支持的激進組織，擴大以哈衝突的範圍，美軍已提高中東地區的軍事人力。報導統計，美軍在伊拉克駐軍人數增加至2500人，在駐敘利亞駐據則上升至900人。
據《CNN》，雖然21日是美軍首次對伊拉克軍隊的反擊，但卻是10月17日以來，第4度對伊朗及其相關組織發起攻擊行動。
第一次攻擊可回溯至10月26日，美軍襲擊在敘利亞的兩個武器存放設備。11月8日，美軍又空襲敘利亞東部地區的一個武器存放設施。11月12日，美軍再度下令對伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC）的武器庫和安全屋進行多次空襲。
儘管美國多次回擊，但伊朗和伊拉克武裝份子對美軍的攻擊從未停止。一名官員將攻擊歸咎於伊朗，他告訴《ABC》，當局不尋求衝突，也無意捲入更進一步的敵對行動，但伊朗對美軍的攻擊是不可接受的，必須停止。該官員說道：「如果有必要，我們將毫不猶豫採取行動以保衛我們的人民。」
《CNN》報導，五角大廈堅信，美軍成功阻止中東地區的衝突擴張至以色列和加薩以外的地方。美國國防部發言人辛赫也告訴媒體，當局相信反擊對於激進份子而言，具有相當程度的威嚇作用。辛赫提到，目前還沒有跡象顯示攻擊行動會上升成區域戰爭，而且美軍有信心能夠徹底雖毀目前鎖定的目標。
新聞來源
- US forces respond after attack at Iraq base, officials say（The Hill）
- US hits Iran-backed militants with 4th round of retaliatory airstrikes（ABC News）
- US fires on and kills hostile forces, launches precision airstrikes after attack in Iraq（CNN）
- US Force Attacked at Iraq Air Base, Responds by Hitting Iranian-Backed Proxies（VOA）
延伸閱讀
- 同是穆斯林、反美、手法激進，哈瑪斯與蓋達、伊斯蘭國這兩個恐怖組織有什麼異同？
- 伊朗、美國陣營分裂中東，為何此次以色列與巴勒斯坦的加薩戰爭不同往常？
- 防以巴衝突擴大，美軍下令2000人員待命部署中東；衛星影像顯示以軍400車集結加薩北部，準備發動地面戰
- 加薩衝突戰線可能延長：哈瑪斯、真主黨、以色列國防軍，誰的軍力比較強？
- 《法新社》分析一覽：真主黨背景及實力、與以色列開戰風險，和未來可能動向
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：邱宜君
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