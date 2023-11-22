你訂從點餐結合會員，建立數位消費旅程，創造會員深度價值

雲仲資訊執行長陳伯宇表示一開始創立「你訂」的初衷是為了解決消費者與餐飲門市繁雜的點餐流程，每每在聚會、辦公室下午茶等團體訂餐時，就需要面臨到繁雜的訂餐流程，過往在科技業跨部門下午茶就超過百人點餐，光是一個一個確認餐點就要耗時許久，而餐飲業者也需要人工核對餐點資料，不僅耗時也耗費了相當大的人力資源。

雲仲資訊發現了餐飲業者的痛點，並在這找到創業的商機，開始著手開發線上點餐系統，致力將餐飲作業流程可以達到最簡化，整合餐飲業者POS一機就能做線上接單、菜單的同步，將流程化繁為簡，降低營運端處理訂單與操作的時間，更有效率的提升整體運作。

除此之外，雲仲資訊執行長陳伯宇認為為餐飲業者找到更多機會也是數位轉型重要的一環，雲仲資訊積極為店家媒合異業合作資源，除了開拓線上點餐通路，包含LINE熱點、街口支付APP上都可以直接找到店家點餐的管道外，也和momo購物網、遠傳電信等知名大企業合作，在不同的領域互相碰撞出新火花，提供店家豐富的行銷資源，真正輔導餐飲業者整體營運的改善。

Photo Credit : 你訂

你訂不僅只是線上點餐系統

然而雲仲資訊的目標並不僅止於解決點餐營運等問題，更將目光放在長遠的餐飲品牌經營，既然已經搜集了會員點餐消費等數據，就可以利用這些數據來實踐數位轉型的核心價值。「能夠成功留住顧客，將新客變成熟客，才是品牌能夠成功的關鍵。」雲仲資訊執行長陳伯宇認為線上點餐只是餐飲業者跨出數位轉型的第一步，然而如何有利用這些消費數據，深耕會員經營才是重要的關鍵。

你訂在設計系統模組時以最大彈性的規劃來符合各品牌經營所需，在會員系統的設計上，各品牌可制定不同卡等的升降等規則，以及多種滿金額、滿品項數量等活動門檻，滿足各餐飲業者所需。在你訂的會員系統可以玩數十種不同的會員活動，包含了消費累積點數、升等積分、點數積分加碼、點數換商品換優惠券、分級會員優惠、各種會員禮等，多元的模組為品牌打造全方位的會員體驗。

餐飲業者可透過你訂會員分析做最精準的行銷決策，無論是會員活躍度、消費次數、商品數、平均訂單金額等，都可以透過系統分析掌握會員最清晰的輪廓，根據不同的分眾提供相對應的活動溝通訊息，有助於增加消費者的黏著度與忠誠度。

雲仲資訊挾帶了線上點餐大數據的優勢，成功的在餐飲業界的會員系統佔有一席之地，並有回購率高達70%的卓越成效，打造無限循環會員生態系，並持續的帶給餐飲業者更好的體驗。

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