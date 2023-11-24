雷利史考特《拿破崙》首波評價揭曉！庫柏力克的未竟之夢，「小丑」瓦昆還原戰神波瀾一生

隨著奧斯卡獎季的臨近，熱門電影之間的競爭也日漸白熱化。繼《奧本海默》和《花月殺手》等備受好評的史詩電影陸續上映，由知名大導雷利・史考特（Ridley Scott）所執導的傳記電影《拿破崙》（Napoleon）有望成為引發話題的下一部力作，深刻探究這位法國著名軍事家兼政治人物的生平故事。《拿破崙》將在11月24日於台灣正式上映。

還原拿破崙一世的生平與感情

電影《拿破崙》以法國著名軍事家、政治家、以及改革家拿破崙一世的真實故事為基礎，深刻描繪了這位法國領袖的崛起歷程。同時，電影內容也會聚焦於他與皇后約瑟芬・德・博阿爾內（Joséphine de Beauharnais）之間複雜的情感交集。

在《拿破崙》片中，觀眾將能看到與拿破崙有關的許多經典歷史片段，包括眾多場面浩大的炮台戰爭，以及法國大革命後永遠都忙得不可開交的處決台。此外，電影也將深刻呈現當時王公貴族與情婦之間，纏綿複雜的性愛關係。

透過目前釋出的預告片，可以看出《拿破崙》充滿了雷利史考特獨特的風格，畫面中充滿激烈的戰鬥場面，以及歷史的奢華氛圍。

電影《拿破崙》將生動呈現拿破崙在法國大革命期間的崛起，成為傑出的指揮官和政治領袖，最終於1804年加冕成為法國皇帝的整個過程。

「小丑」瓦昆、凡妮莎寇比兩大實力派演員同台飆戲

電影《拿破崙》由兩位演技精湛的演員瓦昆・菲尼克斯（Joaquin Phoenix）和凡妮莎・寇比（Vanessa Kirby）聯袂主演。

瓦昆・菲尼克斯在2019年的電影《小丑》（Joker）中，以其精湛的演技演活了內心扭曲的「小丑」一角，每一個舉手投足的變化，都深深震撼著觀眾，使他廣受全球影迷的認可。

這次，菲尼克斯繼《神鬼戰士》後，再度與史考特導演合作，觀眾無不期待著看到以出神入化演技聞名的瓦昆，如何詮釋歷史上佔有一席之地的一代君主「拿破崙」。

電影中的另一主要角色是由凡妮莎・寇比飾演的約瑟芬皇后。據綜合外媒報導，最初在2021年，史考特導演對該角色的首要人選是茱蒂・康默（Jodie Comer）。然而，由於康默後來的行程與電影拍攝有所衝突，不得不退出該片，因此，最終這一關鍵角色由寇比擔綱演出。

《拿破崙》差點胎死腹中？

雷利・史考特曾在2020年宣佈，他的下一部作品將會是名為《Kitbag》的作品，同時宣布由瓦昆・菲尼克斯主演，並由二十世紀影業製片。不過，史考特與二十世紀影業的合約在2020年底終結，因此《Kitbag》的計畫也受到波及。

幸運的是，2021年1月，Apple Studios承諾提供資金並全程製作該片，拍攝計劃則於2022年在英國啟動。2022年1月18日，主要演員陣容確定後，影片正式宣布更名為《拿破崙》。在得到Apple Studios的支持下，這部宏偉的史詩劇作終於順利完成拍攝。

受庫柏力克「拿破崙夢」影響，完成電影製作

關於電影《拿破崙》的另一個有趣軼事，是美國知名導演史丹利・庫柏力克（Stanley Kubrick）竟然也曾考慮將拿破崙的生平拍成電影。

根據2019年《BBC》的報導，1968年，在製作《2001太空漫遊》（2001: A Space Odyssey）的過程中，庫柏力克已經確定他下一個挑戰的主題，將是把拿破崙的一生拍成傳記電影。

庫柏力克深信拿破崙是罕見的歷史人物，既推動著歷史的洪流，又在他所處的時代和未來世代中塑造著命運。

透過繁複的歷史研究，庫柏力克精心打磨出了一份長達148頁的劇本。這部電影的計劃是全面地描繪拿破崙一生，而不僅是像歷史課本一樣，平淡地訴說那些歷史敘事。

但可惜的是，當時投資《2001太空漫遊》的美國米高梅電影公司（Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc）並不打算伸出援手，而庫柏力克的計劃也未能遇上適當的時機，因當時美國米高梅電影公司剛迎來新的領導層，比起投資史詩電影的製作，他們更傾向於投資賭場，以更快速地獲利。

除此之外，在1970年，另一部以拿破崙為題的史詩電影《滑鐵盧戰役》（Waterloo）上映後，卻在票房上收成慘淡，也未能說服片商進行投資，致使庫柏力克的拿破崙電影計畫最終夭折。此後，庫柏力克再也未有機會實現他心中的拿破崙傳記電影。

然而，幸好有庫柏力克作為先驅，史考特受到他的啟發，決定重新構思一代名導未能實現的作品。最終，這讓拿破崙的傳記得以以傳記電影的形式成功問世。

電影首波爛番茄出爐，各地媒體評價褒貶不一

電影《拿破崙》日前在巴黎舉行了首映，自首映以來，目前爛番茄評分為68%。不僅如此，許多來自英國和美國的影評人也對此給予正面的評價。例如，英國《衛報》（The Guardian）給予該片五顆星的高度評價，而美國媒體《Collider》報導也充滿對這部電影的讚譽，進一步提升了觀眾對該片上映的期待。

然而，據《綜藝報》（Variety）報導，法國媒體對這部拿破崙傳記電影的評價卻並不一致。例如，《GQ》法國版指出，拿破崙明明是法國人，卻由一位美國演員以美式口音詮釋，這在他們看來相當荒唐可笑。

同樣地，曾為拿破崙寫傳記的作者Patrice Gueniffey向《觀點週刊》表示，他認為《拿破崙》電影改編過於「反法親英」，這或許也是讓法國觀眾感到不悅的原因之一。