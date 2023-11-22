黃珊珊：重算民調無助合作、下午4點代柯文哲領表，侯辦稱極度遺憾
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侯友宜昨日呼籲，以公開透明、全程直播的方式，重新檢視9份民調。黃珊珊今天表示，上週民調專家協商花5個多小時討論，即便重新判定也只是把爭執點放大在媒體前，看不到對合作有何幫助。而今天黃珊珊將於下午4時前往中選會，代替柯文哲領表，預計23日或24日登記。
藍提重判民調，黃珊珊：放大爭執、無助合作
（中央社）國民黨總統參選人侯友宜提出重新判定9份民調，柯文哲競選總幹事黃珊珊今（22）日表示，上週民調專家協商花5個多小時討論，即便請專家再檢視一次民調，只是把彼此的爭執點放大在媒體前，看不到對合作有何幫助。
媒體詢問，沒有要再重新檢視民調，是否意味實質破局。黃珊珊表示，當天的結論是，沒有共識先停下來，雖然可再協商，但必須讓支持者接受公平機制並且秉持誠意；民眾黨今天已經回應侯友宜的提議，「會先看看他們的回應再說」。
侯友宜昨（21）日呼籲民眾黨總統參選人柯文哲指派2位民調專家學者，國民黨主席朱立倫、前總統馬英九各指派1位，明天針對先前9份已討論的民調重新判定，全程公開直播，「我輸了就當副的」。
黃珊珊今天上午偕求真民調總經理關智宇、文化大學大傳系教授王翔郁、柯辦發言人陳智菡舉行記者會。黃珊珊表示，上週民調專家協商花5個多小時討論，統計專家都看過，科學就是科學，同樣數據不會有不同結果；原先的9份民調，先排除3份是科學原因，不是個人好惡，現在要重新計算等於重新來過，等於協商花5個多小時不曉得在做什麼。
黃珊珊提到，即便請專家再檢視一次民調，只是把彼此的爭執點放大在媒體前，讓支持者更多紛爭，看不出對雙方合作有何幫助。黃珊珊表示，民眾黨的核心目標是推出在野最強候選人，不是彼此互打，對選民來說整合過程比結果更重要，需說服支持者是公平的比賽。她說，公平性不是可用協商喬出來，即便喬出來但沒有贏，保送民進黨總統參選人賴清德，才是最大的問題。
黃珊珊表示，要順應民意，否則會被民意淘汰，15日至今已過1週，這不是兩個人的事，而是兩個黨及支持者的大事；民調已呈現在國人面前很久，專家也有許多說明清楚。
媒體詢問，是否還會與侯友宜談。黃珊珊表示，今天已經回應侯友宜的記者會提議，「會先看看他們的回應再說」。
侯辦：極度遺憾民眾黨不願重新檢視民調
（中央社）針對是否要與藍營重新判定民調，柯文哲競選總幹事黃珊珊今天表示，檢視民調僅放大爭點，無助合作。侯友宜競選辦公室則回應，對於民眾黨堅持不肯重新審視被擱置的3份民調，感到極度遺憾，隔空交火，並不能解決問題。
國民黨總統參選人侯友宜提出重新判定9份民調，柯文哲競選總幹事黃珊珊今天表示，上週民調專家協商花5個多小時討論，即便請專家再檢視一次民調，只是把彼此的爭執點放大在媒體前，看不到對合作有何幫助。
侯友宜競選辦公室發言人錢震宇發出聲明指出，民眾黨直接排除前次專家學者會議暫擱的3份民調，不願意審視，柯文哲還說「哪有可能多『盧』兩次，結果變不一樣」，對於民眾黨堅持不肯重新審視被擱置的3份民調，感到極度遺憾。
錢震宇強調，「隔空交火，並不能解決問題」，侯友宜提出用公開透明、全程直播的方式，重新檢視9份民調，目的就是讓雙方代表，同時在社會大眾眼前，公開討論到底誰的科學才是真正科學。
錢震宇也說明，侯友宜昨天呼籲雙方回到協商桌，在社會大眾面前公開檢視9份民調，全程直播，讓社會大眾公評，這樣才能真正解決問題，回應民意的訴求，但民眾黨今天記者會的回應，與侯友宜的呼籲完全背道而馳。
錢震宇表示，民眾黨參與的專家關智宇也說專家會議沒有共識，所以暫時「擱置」3份民調；但民眾黨跟發言人卻說是「排除」3份民調，從擱置變成排除，請問誰說了算。
柯文哲派黃珊珊今下午4時代領表
（中央社）藍白合因民調爭議卡關，外界關注民眾黨總統參選人柯文哲何時領表。民眾黨今天下午發出採訪通知，競選總幹事黃珊珊將於下午4時前往中選會，代替柯文哲領表。
民眾黨日前預計22日總統領表，並於23日或24日登記。
國民黨總統參選人侯友宜提出重新判定9份民調，黃珊珊上午召開記者會表示，上週民調專家協商花5個多小時討論，即便請專家再檢視一次民調，只是把彼此的爭執點放大在媒體前，看不到對合作有何幫助。
民眾黨隨後在下午發出採訪通知，黃珊珊將於下午4時前往中選會，代替柯文哲領表。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：邱宜君
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