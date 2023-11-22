泰國曼谷街頭出現中國行乞者，疑為人口販運受害者

綜合《曼谷郵報》及《民族報》報導，泰國警方在曼谷不同地點發現中國女子在路邊乞討，泰國當局懷疑這些行乞者可能是人口販運的受害者，目前已展開調查。

11月10日，泰國網紅坎塔特（Kanthat Pongpaiboonvej）收到網友通報後，帶領泰國警方及官員在曼谷賓告（Pinklao）的購物中心找到一名身穿學生制服的中國女子在人行道乞討，該名女子臉部畸形，雙手遭截肢，隨後被帶往曼盼（Bang Phlat）警局接受筆錄。

女子告訴警方，她於11月10日獨自抵達泰國乞討，並聲稱不知道這麼做是違法的。女子還表示，她是一名單親媽媽，在中國有兩個小孩，臉上的疤則是小時候與朋友玩耍時，路邊的汽車爆炸時的液體濺到臉上所導致。

據報導，女子身穿泰國學生制服是為了「博取同情」。行乞女子還聲稱，她在泰國沒有固定住所，能找到哪裡就睡哪裡。女子的說法與警方發現的證據互相矛盾，因為警方在該名女子身上發現一張房間鑰匙卡，但女子稱這張卡是「撿到的」。

隨後，一名自稱是翻譯的中國女子來到警察局，承諾繳納保釋金，要求釋放行乞女子，但遭警方拒絕。

坎塔特表示，他獲悉另外六名中國婦女在曼谷其他地點乞討，當中有些人單手或雙手遭砍斷，或是像賓告區的女子一樣臉部變形。

警方展開調查後，成功找到另外兩位中國女子，其中一名女子約33歲，手裡拿著塑膠碗在水門市場行乞。

初步調查結果顯示，每位行乞者每天的收入超過1萬400塊泰銖（新台幣9317元），平均每人每月收入180萬泰銖（新台幣161.27萬元），警方也發現最早被發現的女子帳戶中，每個月有200萬泰銖（新台幣179.19萬元）的資金流。

儘管這些中國女子聲稱是自願選擇乞討，且不願意向警方提供任何資訊，鑑於她們的身體狀況異常，例如雙手似乎浸過熱物質，臉上佈滿傷疤，因此當局推測這些婦女似乎為人口販運的受害者。

《Khaosod English》報導，社會發展和人類安全部（Social Development and Human Security）部長瓦拉烏特（Varawut Silpa-archa）於週一（20日）表示，這些行乞的中國女子可能是人口販運的受害者，他也指出，由於涉及外籍人士，因此該案在現有法律下處理較為困難，而該部已與移民警察在內的相關機構協調，以瞭解這些婦女是如何入境泰國。

烏拉瓦特強調，無論是否通過合法管道入境，外籍人士在泰國各地乞討都是非法的，他敦促執法機構加強對類似案件的調查，以瞭解這些案件與人口販運的關聯；同時，他也呼籲泰國民眾舉報外籍乞討者，並指出泰國民眾向外籍行乞者施捨也是違法行為。

此外，社會發展和人類安全部的福利保護與生活品質促進司司長沙拉烏（Sarawut Munpho）指出，自2016年至今，泰國共有7151名行乞者，其中4678名泰國人、2473名外籍人士，外籍行乞者的年齡落在22至47歲，其中大多數是柬埔寨人，當中也包含68名中國人。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒