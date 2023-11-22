趙長鵬付1.75億美元保釋金、宣布卸任CEO，幣安與美國監管攻防關鍵資訊一次看

文：Luccy、Kaori、Jack

BlockBeats 消息 ，11月22日，加密貨幣交易所幣安（Binance）宣布與美國司法部（DOJ）、美國商品期貨交易委員會（CFTC）、美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）和金融犯罪執法網絡局（FinCEN）就歷史註冊、合規和製裁問題達成解決方案。 該解決方案標誌著公司對過去刑事合規違規行為的承認，並表示將以此為契機，鋪設未來50年的發展基石。

隨後，幣安創辦人CZ（趙長鵬） 宣布 卸任CEO職務。 該公司已禁止他自任命監察員之日起三年內參與其營運。 幣安必須加強其合規計畫並任命一名獨立監察員，任期三年。 認罪協議結束後，幣安執行長和首席合規官必須證明遵守認罪協議條款。

CZ在推文中表示，這項決定雖然情感上不易，但為了社區、幣安及個人利益，他必須承擔過去的錯誤並負起責任。 他相信幣安擁有強大的團隊，將繼續成長和優化。

Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.



Binance is no longer a baby. It is… — CZ 🔶 Binance （@cz_binance） November 21, 2023

總金額超過43億美元，四家監理機關共瓜分

幣安將支付18億美元罰款，並同意在判決後15個月內支付。 另被罰沒25億美元資金，其中一部分與與美國用戶的交易有關，另一部分與涉及伊朗的交易有關，將在判決後的特定時間內支付。 罰沒總金額43.68億美元。

FinCEN的和解協議規定了34億美元的民事罰款，實施了為期五年的監管，並要求進行重大的合規承諾，包括確保幣安完全退出美國市場。 美國財政部海外資產管制辦公室（OFAC）的和解協議規定了9.68億美元的罰款，並要求幣安遵守一系列嚴格的製裁合規義務，包括全面配合由FinCEN監督的監管。

另據《富比士》記者 報導 ，美國司法部（DOJ）與美國商品期貨交易委員會（CFTC）將在上述兩項和解協議中獲得部分罰金：

在與FinCEN的34億美元和解協議中，FinCEN最終將獲得7.8億美元罰金和15億美元罰沒資金，DOJ和CFTC將獲得24.7億美元。

在與OFAC的9.68億美元和解協議中，OFAC將獲得7千萬美元，DOJ將獲得8.98億美元罰金。

對此幣安聯合創辦人何一向BlockBeats表示，「這基本上是他們（監管部門）判斷付得起的數字」。先前，何一在X（前Twitter）上發表推文，強調美國監管機構並未指控幣安挪用用戶資金或參與市場操縱，並進一步表示幣安將致力於進一步加強合規措施，並持續建構和發展其平台。

CZ個人罰款5000萬美元，如果在判決日期之前支付，這筆罰款將從向商品期貨交易委員會（CFTC）支付的款項中扣除。

CZ繳納史上最高保釋金，刑期或不超18個月

CZ今天在西雅圖聯邦法院出庭。 根據認罪協議，將承認違反《銀行保密法》（BSA）和其他相關法律的行為，並禁止CZ發表任何與其認罪或案件事實相矛盾的公開言論。 但CZ因繳納1.75億美元個人擔保而獲釋，這是史上最大的保釋金額之一。量刑聽證會定於中原標準時間2月24日1:00舉行。

CZ的保釋文件

今日10時，GeekWire也 揭露 了幣安創辦人CZ現身西雅圖法院的現場照片。

另根據 彭博社消息 ，CZ面臨最高10年監禁，但根據認罪協議，預計刑期不會超過18個月，美國司法部尚未對他的監禁時長做出最終決定，辯護律師在法庭上表示，將推遲6個月宣判。

在周二公佈的一份文件中，幣安被控三項罪名，包括違反洗錢規定、串謀開展無牌轉帳業務以及違反美國制裁規定。 幣安將承認經營未經許可的匯款業務、違反BSA以及與伊朗進行違禁交易。 幣安同意認罪協議中陳述的事實，並承諾與政府充分合作。

與CZ一樣，幣安不能發表與他們承擔的責任或各自認罪協議中描述的事實相矛盾的公開聲明。

美國財政部稱，幣安的違規行為包括未能防止和報告與恐怖分子的可疑交易，包括哈馬斯、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織、基地組織和伊拉克與敘利亞的伊斯蘭國。 法庭文件顯示，幣安允許了至少110萬筆相關交易，金額超過8.98億美元，涉及伊朗客戶。

美國司法部長梅里克·加蘭在聲明中表示：「這裡的訊息應該很明確：使用新技術違法並不會讓你成為破壞者，它會讓你成為罪犯。」美國財政部長珍妮特·耶倫表示：「任何機構，無論位於何處，想要從美國金融體系中獲益，都必須遵守保護我們所有人免受恐怖分子、外國對手和犯罪侵害的規則，否則將面臨後果。」

根據美國財政部 公告 ，作為與財政部的金融犯罪執法網路局（FinCEN）和解的一部分，幣安將「完全退出」美國，並任命一名為期五年的監督員，負責監督該交易所的製裁合規計劃。 在此期間，美國財政部將可以存取幣安的記錄和系統。 如果幣安未能履行這些義務，可能面臨額外的重大罰款，包括1.5億美元的暫緩罰款，如果幣安未能遵守所需的合規承諾和監管條款，FinCEN將收取這筆罰款。

但「Binance.US」不受影響，與上述幣安獨立。

CZ寫公開信回應，Richard Teng接任幣安

在今晨和解消息公佈後，CZ在X上發表了長文公開信。 他在文中寫道，幣安將其合規和治理的提升作為承諾的一部分，確保加強安全、透明度、合規性及未來成長。 幣安對於保護使用者資產和安全始終不懈努力，並已在組織結構、系統升級和合規標準上取得顯著進展。 重要的是，美國機構的解決方案中並未指控幣安挪用用戶資金或市場操縱。

Photo Credit: BInance

新任CEO將由公司前全球區域市場負責人Richard Teng接任。 Richard Teng發文表示其工作重點將是：

讓用戶放心，他們可以對公司的財務實力、安全和安全保持信心 與監管機構合作，在全球範圍內維護高標準，促進創新，同時提供重要的消費者保護 與合作夥伴合作，推動Web3的成長和採用，我們將堅持下去