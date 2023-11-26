根本不是台灣發明，卻被票選為「最台麵包」——菠蘿麵包竟是香港和日本混血兒？

文：蔡曉萱

台北市糕餅公會舉辦一場台式麵包的投票，結果菠蘿麵包、蔥花麵包、紅豆麵包和奶酥麵包得到了「四大天王」的稱號，堪稱「最台的麵包」，其中菠蘿麵包也取得了壓倒性的勝利。不過你知道嗎？菠蘿麵包根本不是台灣本地的發明：

有人不愛菠蘿麵包嗎？記得以前放學後都要和同學一起去麵包店等著剛出爐的菠蘿麵包，出爐的鐘聲一響，整間店裡都瀰漫著濃厚的奶油和蛋香味，麵包一到手，就要馬上把表層的金黃色菠蘿皮都啃掉，作為自己辛苦了一整天的犒賞。然而這款國民麵包來自哪裡？又是為什麼會取名叫做「菠蘿麵包」呢？

台灣的菠蘿麵包為香港和日本混血

菠蘿麵包的由來眾說紛紜，也沒有確實的考據，但是現在在台灣看見的蘿菠麵包，是香港和日本的菠蘿包結合而成的。

其中香港的菠蘿包誕生於二戰後，當時葡萄牙文化對當地產生巨大影響，戰後返港的移民希望將西方元素融入當地烹飪、同時適應當地的口味，於是有個姓吳的家族在香港開了一間餐館。

他們以墨西哥糕點「concha」為靈感，做出了自己版本的「菠蘿包」，裡面當然不含有任何菠蘿成分，酥皮香脆甜美，且麵包柔軟，後來深受許多香港人喜愛，成為香港最常見的麵包之一，幾乎每一間餅店和茶餐廳都有販售。

另一種說法則是來自於日本的哈密瓜麵包，日本人普遍認為位於關西廣島的吳市鎮才是菠蘿麵包的發源地，因為在那裡有一間創立於1936年的菠蘿麵包本店（メロンパン本店）。

但是日文的「菠蘿麵包」（メロンパン）如果翻譯成中文其實是「哈密瓜麵包」，經過確認，在メロンパン本店中找到的麵包和我們今日熟知的錐形「炸彈麵包」長得幾乎一樣，還會因為地區不同，在裡面加入不同口味的甜內餡。

最普遍的內餡是日式的白豆餡，其他還有卡士達奶油醬和巧克力醬，在菠蘿麵包本店則是使用店裡特殊調製成的配方奶油當作內餡。

Photo Credit：メロンパン本店

而現在看到有酥脆外皮的圓形菠蘿麵包則是來自於關西，一間創立於1924年的神戶麵包店老舖「金生堂」，金生堂的第一代是製作洋菓子的專門店，因此把做餅乾的經驗混合到了麵包裡，才發明出既酥脆又鬆軟的菠蘿麵包。在剛發明之初，這款麵包被叫做「日出」（サンライス），代表的是日本的旭日旗，是由金生堂店主在二戰前發想出來的點子。

至於為什麼這款麵包叫做「菠蘿」？最廣為流傳的說法是因為它菱格紋的外表很像鳳梨，是一個「披著鳳梨皮的麵包」，因此以菠蘿命名。第二種說法是源自日本，因為日本人覺得菠蘿麵包有類似於哈密瓜果皮一般的表皮，而且哈密瓜還有富貴奢華之意，所以才以此命名。

最台麵包四大天王

Photo Credit：GettyImage

如今在台灣可以見到各式各樣的菠蘿麵包種類，有起司、巧克力、椰子、豆沙、紅豆等口味之外，還可以在裡面夾入午餐肉、番茄雞蛋等配料，變成類似三明治或是漢堡的組合餐點。

雖然不是本地發明的麵包，但是在2011年，台北市糕餅公會舉辦一場台式麵包的投票，結果菠蘿麵包、蔥花麵包、紅豆麵包和奶酥麵包得到了「四大天王」的稱號，堪稱「最台的麵包」，其中菠蘿麵包也取得了壓倒性的勝利，再一次證明我們有多愛這款麵包。

香港人有多愛菠蘿包？

2014年，香港政府將菠蘿包列為香港非物質文化遺產的一部分，其中大同老餅家在歷史中一直是製作菠蘿包的重要代表，他們的製作技術也被列入了480項活化遺產之一。

菠蘿包在香港風行，因此還可以在影劇中找到它的身影，像是《麥兜菠蘿油王子》裡，以「菠蘿油王子」作為麥兜父親的綽號，這是一部2004年上映的動畫電影，由劉德華和吳君如擔任配音，其中以甜膩的菠蘿油作為香港的化身，從菠蘿油王子本出生帝王之家，到後來失去榮光的故事。

而香港人愛菠蘿包如癡，還在2005年的一次颱風名字選擇中，提出「菠蘿包颱風」的取名，當時香港天文台的台長林超英作為評審，便回應道：「如果說『某國家正被菠蘿包襲擊』，說出來太搞笑了。」才因而落選。

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

原標：根本不是台灣發明，卻被票選為「最台麵包」——菠蘿麵包的誕生

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員​】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航