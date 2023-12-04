更年期女性請放心補充荷爾蒙，乳癌風險真的被誇大了！

荷爾蒙補充其實利大於弊？乳癌風險真的被誇大了！

「醫師阿～我常常會臉好熱好熱耶～怎麼辦？」

「我覺得自從45歲之後，性交都覺得很乾澀…現在都不想做了」

「我常常覺得夜裡一直冒汗…根本睡不著，快要發瘋了」

這些症狀，可能離你很遙遠，但卻可能是我們的家人、媽媽、阿姨、阿嬤正在經歷的事情。

隨著年紀上升，女性卵巢的功能逐漸走下波、女人味的來源「雌激素」越來越少，造成的主要問題就是熱潮紅與盜汗，這兩點都會超級影響女性們的生活品質。除此之外，隨著年紀上升，女性們骨質流失的速度越來越快，進展成骨質疏鬆的機率大增，常常就此一跌倒就需反覆臥床、臥床又容易造成感染……。同時，因為雌激素具有下降壞的膽固醇（低密度膽固醇LDL）的能力，所以從更年期開始，女性罹患心血管疾病的風險也會逐漸上升。

另外，女性身體中膠原蛋白的含量，自20歲後每年下降1%、停經後的前五年下降30%後，之後的每一年更以2%的速度快速跌落。換句煥說，雌激素的缺少，也會讓女性原本緊緻彈潤的皮膚日漸鬆弛，是不是相當可怕？

更甚者，停經後，會讓女性身體的脂肪分布改變。讓原本凹凸有致的「水梨形」體態，變成內臟脂肪累積較多的「蘋果型」體態。而較多的內臟脂肪也會造成胰島素的功能下降，造成減重不易、心血管風險更加惡化等健康問題。

下文我將以圖片說明，停經最常見的三個問題，而這些問題都與「雌激素下降」有關。

圖片來源：大象醫師

補充荷爾蒙對更年期女性的幫助

以熱潮紅跟夜間盜汗來說，如果在尚未影響到日常生活時候，我們可以先以下面幾點來作為改善方式：

降低室內溫度 穿著較為清涼的衣物 減少吃辣、刺激性食物 減重 補充維他命E

但有些人的症狀是非常嚴重的，是會造成睡眠品質嚴重下降，進而影響到日常生活的時候，我們就要考慮加上「荷爾蒙補充療法」了。

對於更年期的女性，適量的補充荷爾蒙，可以快速改善熱潮紅跟盜汗的問題，進而改善生活品質。

為何我不停提到睡眠跟生活品質呢？因為這兩者跟我們的認知能力有很大的關聯，長期的睡眠不足若造成認知能力下降的話，會造成「失智症（Dementia）」的風險上升。

回到主題，那一定很多人問說，那如果針對熱潮紅等症狀補充荷爾蒙，到底需要補充多久呢？

其實根據研究，這類症狀的平均持續時間是「4.9年」。雖然有高達三分之一的人會持續超過10年，但一般的專家共識是「不使用超過五年」。

然而，最新我最近看到此項療法的最新發展，跟大家分享一下：根據美國婦產科醫學會、北美更年期協會、國際更年期協會的結論，目前都對「使用荷爾蒙超過五年」一事並沒有特別禁止。

講完熱潮紅、盜汗等問題，我們來針對心血管問題做討論。在女性停經後，因能夠幫助血管平滑肌分泌的雌激素下降，對女性的身體造成以下影響：

心臟血管的發炎反應上升 內臟脂肪上升

這兩大原因就會讓心血管風險上升，而根據「婦女健康促進計畫WHI」長達13年的研究發現，若我們能在停經10年內適量補充荷爾蒙就能減少高達「24%」的心血管風險。而以骨折方面來說，適量的荷爾蒙能夠減少骨密度的下降。若我們仔細看研究結果會發現荷爾蒙補充療法能夠預防「所有的骨折」。

根據「婦女健康促進計畫WHI」的研究指出及早補充能夠有三大功效：

降低34%髖骨骨折 降低24%全部的骨折 同時增加骨密度（BMD）

而怎樣算是提早補充呢？

以骨質疏鬆來說，就是在停經後的早期、還尚未發生骨質疏鬆的時期是最適合的！

補充荷爾蒙會造成乳癌嗎？

接下來要來討論的議題非常重要，那就是補充荷爾蒙到底會不會增加得到乳癌的機會？

這個問題一直是多年來辯論不休的議題，其實早在1993年的時候，婦女健康促進計畫WHI，就曾經找過超過16萬名婦女（年紀介於50-79歲）來進行實驗。

他們設計並使用了兩種的荷爾蒙：

第一組：已經切除子宮的族群使用雌激素

第二組：子宮仍在的族群則是使用黃體素加雌激素

在離實驗結束的三年前，第二組就因為血栓風險上升而被迫停止。同時間，雖然第二組的乳癌風險雖然有微幅上升，但這個上升其實就統計學上並沒有意義。

這個超大型研究後來經過其餘學者一系列的再分析後，在2004-2007年間得出了一個結論：在女性停經的十年內假若盡早使用荷爾蒙，則可以有以下的幫助：

降低心血管風險 降低全部死因的死亡率 沒有明顯的血栓風險上升

此外，單若第一組跟第二組做比較，得到兩個結論：

第一組的乳癌風險有微幅但可忽略的上升 第二組的族群反而可以下乳癌的風險

因此，若不是老菸槍、過去有得過乳癌及血栓高危險族群、或是有肝功能異常等危險因子的女性，與其自己在外面買一些劑量不明的含荷爾蒙產品，不如從50-59歲開始補充荷爾蒙。而若大於60歲的女性，也並非被排除在外，建議跟醫師一起做整體評估後再決定是否使用。

最後補充一個重要觀念，那就是其實很多更年期後的女性，可能因為肌瘤、內膜異位症或是癌症前期等原因，已經做過子宮切除的手術。那就需要特別注意。因為黃體素能夠平衡雌激素對內膜的增生，所以如果想在更年期補充荷爾蒙請只需補充雌激素即可。

還有子宮者 : 雌激素＋黃體素兩者併用

已經切除子宮者 : 單純雌激素即可

這也說明了為何很多女性如果在未經評估下，隨便去服用含有雌激素的其他補充品是非常危險的。因假若沒有定期用黃體素來平衡外來雌激素，反而可能會造成癌症風險難以評估（圖解如下）。

Photo Credit: 作者

荷爾蒙療法是造成乳癌的主因嗎？

前文已和大家說明荷爾蒙的適當給予時機跟「有無子宮」的不同種給予方式，接下來我們要來一探究竟，到底是荷爾蒙還是其他眾多生活因素會成乳癌？哪個因子是誰危險？ 誰又是被冤枉的？

英國著名的國家「NICE」治療指引提到，他們統計在50-59歲的女性中，在不同狀況下，每1000人於未來五年發生乳癌的發生人數。他們發覺，在什麼都不做的族群中，基本也會有23人得到乳癌，因為「年紀」本來就是乳癌的風險因素之一。

接著我們來看一下各種不同的狀況下，乳癌發生人數的增減情形：