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TNL+ 2023/11/23,
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極右派米萊當選阿根廷總統，選民對生活太疲憊「寧願將一切都交給魔鬼」

極右派米萊當選阿根廷總統，選民對生活太疲憊「寧願將一切都交給魔鬼」
阿根廷右翼候選人米萊（左）於總統大選獲勝，19日與胞妹卡琳娜（左）一同感謝支持者｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

快速的通貨膨脹導致阿根廷民眾生活愈來愈不堪，貧窮率已高達四成，因此選民對過去20年來阿根廷不同執政者所普遍實施的裴隆主義滿懷憤怒與不滿，米萊橫空出世，確實擄獲無數年輕選民的心。但如何獲得國會支持使「阿根廷再次偉大」恐非易事。

被稱為「阿根廷川普」的極右翼「自由前進黨」（La Libertad Avanza）候選人米萊（Javier Milei），今（2023） 年8月13日在總統初選出線後，時尚專欄作家蓋勒（Jacob Gallagher）在《華爾街日報》專欄的標題為〈這位政客剛贏得初選，他的髮型把全世界搞懵了〉（This Politician Just Won Argentina’s Primary. His Hair Is Baffling the World.）。

11月19日總統決選，米萊以55.69％得票擊敗執政黨「祖國聯盟」（Union por la Patria）候選人、現任經濟部長馬薩（Sergio Massa）並將於12月10日就任總統。

多國政要賀電，包括美國前總統川普（Donald Trump）喊話米萊「讓阿根廷再次偉大」，巴西極右翼前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）也祝賀他「希望在南美再次閃耀」。現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）表示「巴西將永遠願意與我們的阿根廷兄弟合作。」

53歲的米萊擁有貝爾格拉諾大學（The University of Belgrano）學士學位及托爾誇托・迪・泰拉大學（Torcuato Di Tella University）經濟和社會發展學院的兩個碩士學位，他曾在大學教授總體經濟學、成長經濟學等課程，2022年他出版的第17本著作書名為《自由主義者之路》（El camino del libertario）。米萊是首位未曾擔任過省長職位即當選總統的人，從政歷史也僅短短兩年。

局外人爭議

米萊成功逆轉選情以比預期更大的優勢獲勝，證明部分選民對變革的渴望超過對未來的恐懼；儘管毫無執政經驗，但他對變革的承諾卻引發選民共鳴。

聖安德列斯大學（Universidad de San Andrés）經濟學教授胡安・卡洛斯・德・巴勃羅（Juan Carlos de Pablo）對米萊評價如下「他成功捕捉到了上層、下層以及中間階層的疲憊感，這些人寧願將一切都交給魔鬼，也不願繼續像現在這樣生活。」

阿根廷記者迪亞戈・馮塞卡（Diego Fonseca）在墨西哥出版的《自由文學》（Letras Libres）雜誌中指出：「米萊像是按照民粹主義的經典模式出現，他從社會的邊緣出現，將自己當作是人民之聲，是一個社會在傳統的政治家嘗試了一切或幾乎一切之後卻無法產生任何成果，或者人們的失望感明顯高於他們的價值之後的最後選擇。」

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