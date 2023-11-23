極右派米萊當選阿根廷總統，選民對生活太疲憊「寧願將一切都交給魔鬼」
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快速的通貨膨脹導致阿根廷民眾生活愈來愈不堪，貧窮率已高達四成，因此選民對過去20年來阿根廷不同執政者所普遍實施的裴隆主義滿懷憤怒與不滿，米萊橫空出世，確實擄獲無數年輕選民的心。但如何獲得國會支持使「阿根廷再次偉大」恐非易事。
被稱為「阿根廷川普」的極右翼「自由前進黨」（La Libertad Avanza）候選人米萊（Javier Milei），今（2023） 年8月13日在總統初選出線後，時尚專欄作家蓋勒（Jacob Gallagher）在《華爾街日報》專欄的標題為〈這位政客剛贏得初選，他的髮型把全世界搞懵了〉（This Politician Just Won Argentina’s Primary. His Hair Is Baffling the World.）。
11月19日總統決選，米萊以55.69％得票擊敗執政黨「祖國聯盟」（Union por la Patria）候選人、現任經濟部長馬薩（Sergio Massa）並將於12月10日就任總統。
多國政要賀電，包括美國前總統川普（Donald Trump）喊話米萊「讓阿根廷再次偉大」，巴西極右翼前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）也祝賀他「希望在南美再次閃耀」。現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）表示「巴西將永遠願意與我們的阿根廷兄弟合作。」
53歲的米萊擁有貝爾格拉諾大學（The University of Belgrano）學士學位及托爾誇托・迪・泰拉大學（Torcuato Di Tella University）經濟和社會發展學院的兩個碩士學位，他曾在大學教授總體經濟學、成長經濟學等課程，2022年他出版的第17本著作書名為《自由主義者之路》（El camino del libertario）。米萊是首位未曾擔任過省長職位即當選總統的人，從政歷史也僅短短兩年。
局外人爭議
米萊成功逆轉選情以比預期更大的優勢獲勝，證明部分選民對變革的渴望超過對未來的恐懼；儘管毫無執政經驗，但他對變革的承諾卻引發選民共鳴。
聖安德列斯大學（Universidad de San Andrés）經濟學教授胡安・卡洛斯・德・巴勃羅（Juan Carlos de Pablo）對米萊評價如下「他成功捕捉到了上層、下層以及中間階層的疲憊感，這些人寧願將一切都交給魔鬼，也不願繼續像現在這樣生活。」
阿根廷記者迪亞戈・馮塞卡（Diego Fonseca）在墨西哥出版的《自由文學》（Letras Libres）雜誌中指出：「米萊像是按照民粹主義的經典模式出現，他從社會的邊緣出現，將自己當作是人民之聲，是一個社會在傳統的政治家嘗試了一切或幾乎一切之後卻無法產生任何成果，或者人們的失望感明顯高於他們的價值之後的最後選擇。」
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「綠色使命」引領永續前行的方向──驅動綠能打造全新能源生態系
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2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
在全球氣候變遷日益嚴重的背景下，尋求減緩碳排放並實現永續發展的需求更加迫切。減碳轉型和永續發展已經成為當今全球議程的核心，共同為實現淨零碳排的目標而奮鬥。減碳轉型代表著我們對降低溫室氣體排放，並將再生能源廣泛推行的承諾，而永續前行則體現了我們追求環境友好、社會公平和經濟穩健發展的決心。
2022年台灣「淨零元年」將產官學研聚攏在一起
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
「台灣國際智慧能源周」及「台灣國際淨零永續展」便是因應此願景而生。現今全世界正面對氣候變遷這種來勢洶洶的戰役，各國共同研討出的「戰略」就是再生能源。今（2023）年展覽規模達1,275個攤位，創歷年新高，參觀人數也再刷新記錄，共吸引24,359名相關業者參觀，較上屆成長25%，其中國際買主超過800名，相較去年1.5倍成長，前五大買主來源國分別為日本、新加坡、馬來西亞、美國、越南，展現綠能產業持續成長的強勁動能。
透過產官學研各界跨域的合作，從田野調查、環境評估、各國經驗取經，到政策推動和規劃、企業ESG目標實踐、再生能源建置，彼此各司其職，同時卻又環環相扣、相輔相成。
照亮再生能源發展和地方創生的那道「光」
台灣發展的再生能源包括水力發電、太陽光電、風力發電、地熱能、生質能與廢棄物發電，依據2023年7月經濟部統計處指出，近5年台灣再生能源裝置容量平均年成長率達21.9%，高於全球平均之9.1%。其中，太陽光電佔比高達68.9%，為台灣再生能源成長之主要貢獻。
以太陽能為例，作為再生能源佔比最高的能源，在開發和建置也遇到不少問題，像是土地取得困難、民間擔心影響糧食自給率、能源開發影響民生生計等等。在「台灣國際智慧能源週」及「台灣國際淨零永續展」期間，經濟部於10/20 舉辦《能源轉型 永續前進論壇》中就有提及上述的困境，為此政府取經日本的農電共生成功經驗，以公民電廠作為解方。此方式不只改善地方經濟，還能創造人民所得及就業機會，協助地方創生。
能源轉型並非一蹴可幾，更不是單打獨鬥
在永續發展的趨勢之下，能源轉型仰賴多元觀點交流與跨域合作，各界透過永續經營的推動，也促成不同形式的「創新」。以企業為例，光電業者和養殖業者、廠房合作，透過租金、綠電交易等方式達到雙贏的局面；沃旭能源借鏡國際背景，打造全台最多的離岸風電場，並積極推動亞太淨零轉型，期盼企業共同創造社會長期價值；台泥儲能結合母公司低碳建材技術與優勢，打造儲能櫃搭配DC-DC充儲系統、綠電轉供及電力交易聚合服務，協助企業解決在淨零轉型中遇到的痛點。
能源轉型的多元觀點包括不同利益相關者的聲音，如政府、業界、學術界、社會團體和民眾。各方都有自己的關切和目標，而能源轉型的成功需要平衡這些不同觀點，以確保方案的可行性和可接受性。
跨域合作也是實現能源轉型的關鍵。能源轉型不僅僅是一個能源議題，它還涉及到科技、經濟、環境和社會等多個領域。不同領域之間的合作和知識交流至關重要，以開發新技術、改進能源效率和推動可再生能源的應用。
減碳轉型和永續前行是我們實現淨零碳排的必經之路。減碳轉型不僅僅是為了減少碳排放，更有促進綠色科技發展、創造就業機會，以及選擇新生活模式的改變。永續前行則代表著我們追求一個更美好的未來，一個能夠長期繼續發展並保護我們所處的地球的未來。
實踐了淨零碳排，才能永續前行。
【同場加映】
「2024 台灣國際智慧能源週 X 台灣國際淨零永續展」早鳥優惠徵展中！全台最大規模暨指標性之綠能與永續發展產業展覽，打造「能源供給、低碳製造、環境永續」媒合交流平台，展示主題涵蓋太陽光電、風能、儲能、前瞻能源（氫能、海洋能、地熱能等）、減碳技術、綠色金融、綠電交易等解決方案，是企業探詢永續新商機的最佳選擇！明年展覽將於2024年10月2-4日於南港展覽館2館擴大展出，即日起至2024年4月30日止為報名參展「早鳥優惠價」之優惠期間，敬請把握！
搶占商機，逕洽GESA 綠能暨永續發展聯盟
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