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TNL+ 2023/11/24,
音樂

【關鍵專訪】滅火器《火球祭》重磅回歸！享受各種「到現場才知道」的驚喜，在棒球場辦音樂祭，超酷！

【關鍵專訪】滅火器《火球祭》重磅回歸！享受各種「到現場才知道」的驚喜，在棒球場辦音樂祭，超酷！
Photo Credit:滅火器官方IG

我們想讓你知道的是

當累積飽滿能量的《火球祭》再度回歸，國際重磅樂團蓄勢待發，挺過反覆隔離與解封的狀態，有點陌生也有點需要磨合，滅火器以「樂團美學」出發，尋找各領域的歌手前來參與盛會。滅火器宛如位顧火的人，讓火苗能夠持續燃燒，照亮那些值得被看見的音樂。

在年少、瘋狂、夢想與龐克搖滾的碰撞下，滅火器自2000年成團，渾身無所畏懼，想要用盡全力訴說生活與渴望的性格，談起16歲想做的那件事，骨子裡不安的熱血細胞蠢蠢欲動，直到觀賞了日本傳奇龐克樂團「Hi-STANDARD」音樂紀錄片《Air Jam 2000》後，深深被這場在千葉海洋棒球場舉辦的全龐克音樂祭所震攝，就從一個念頭開始，《火球祭》（FireBall Fest.） 的夢想逐漸萌芽。

談及Hi-STANDARD，《火球祭》策展人、滅火器主唱楊大正表示：

「日本的小眾音樂在2000年的時候，竟然有辦法包下棒球場，舉辦大型的Party，甚至囊括許多極限運動，如果有一天我們可以辦這種音樂祭，就是真的是死而無憾。」

滅火器從2012年頻繁參與海外音樂祭演出，2016年在桃園舉辦了《On Fire Day》萬人演唱會，透過每個人也許一次的駐足或多次的造訪，滅火器在場場演出後，細膩地接住了樂迷各自的觸及、有所感產生的共鳴，在他們不同的腦海裡，那「夢想中的音樂祭」逐漸有了輪廓，散場後激情的流動，更豐富了滅火器在孕育《火球祭》的過程。

滅火器在2019年獲得樂天球團的支持，得以去實現「夢想中的音樂祭」這件事情，更翹首以盼邀請到Hi-STANDARD主唱貝斯手難波章浩所領軍的「NAMBA69」來到《火球祭》演出。

看著他們用盡氣力、揮灑汗水享受龐克樂的純粹與速度，當下每一根弦、鼓棒、啤酒罐和時間，在那天緊密地轉動，或許，那就是夢想成真最動容的模樣。

慶功宴上，滅火器憶起16歲那年的自己，抓緊機會感性地說道：

「今天這一切影響我們的是在19年前，看到你們辦的這場音樂祭的錄影帶，在我們心中種下了一個夢想，所以今天你來到這裡演出對我們來說，這個夢想就圓滿了。」

曾是素昧平生的異鄉人，當自己的生活場景也變成他人掛念多年的夢想並予以實現，對滅火器與Hi-STANDARD兩者來說，兩者都是彼此的英雄。

政府補助退場？談音樂祭自由存在的可能性

「屬於棒球場的音樂祭在台灣並無先例，我當然會希望將這一種很特殊的場域與強烈的氣氛風格，在未來每一屆的《火球祭》中持續沿襲。」

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