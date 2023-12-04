開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/04,
勞工

職場霸凌引發精神疾病，可以請領勞保職災給付嗎？

職場霸凌引發精神疾病，可以請領勞保職災給付嗎？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

若發生職場霸凌、性騷擾等狀況，可先依職場內部管道申訴，並保留事件相關證據，僱主依據職業安全衛生法，應對執行職務因他人行為遭受身體或精神不法侵害之預防採取必要之安全衛生措施。若因職場心理壓力出現精神相關症狀，應儘速至精神科就醫，以利後續進行職業病認定。

有位患者多年前因為工作環境不友善，長期遭受同仁與上司的怒罵，以及不公平得待遇，漸漸出現情緒低落、喪失興趣及動力、罪惡感等症狀，到精神科就醫之後，被醫師診斷為重鬱症。在經過長期追蹤及數次住院，並且調離原職場之後，症狀逐漸改善，且維持一年以上穩定，不再需要仰賴精神科藥物。

職場中長期遭受不公平對待，引發重鬱症

不過數年後，他再次被調回原工作單位，上司和同仁知道其有精神科病史，言語暴力變本加厲，多次以不雅字眼進行人身攻擊及揶揄，工作上亦處處刁難。

上司更刻意將辦公室內監視器調整對著患者的座位，並威脅其他同事不得與他交好；有時甚至要求他負責原本由兩人進行的工作量，然而見其順利完成被交派的工作後，又要求只能留在辦公室接電話。患者因上司及同仁言語霸凌，以及各種惡意刁難等狀況，重鬱症復發，再度住院治療。

工作引發精神疾病，納入勞保職災給付範疇

職場壓力為現代文明病之一，隨著對工作心理壓力的認識提升，越來越多人尋求職業病認定。台灣於民國98年訂定「工作相關心理壓力事件引起精神疾病認定參考指引」，正式將工作引發的精神疾病納入勞保職災給付的範疇。不過精神疾病要認定為職業病，勞工必須於精神專科門診就診6次，時間達6個月以上，加上職場霸凌或其他心理壓力事件舉證不易，認定上經常會遭遇困難。

dreamstime_s_80697250
Photo Credit: 常春月刊

若發生職場霸凌、性騷擾等狀況，可先依職場內部管道申訴，並保留事件相關證據，僱主依據職業安全衛生法，應對執行職務因他人行為遭受身體或精神不法侵害之預防採取必要之安全衛生措施。若因職場心理壓力出現精神相關症狀，應儘速至精神科就醫，以利後續進行職業病認定。

尋求適當醫療協助，擺脫疾病困擾

台大醫院職業傷病防治中心為目前全國成立的十個職業傷病防治中心之一，多年來藉由整合台大醫院醫學中心之完整資源，以利建立良好的職業傷病診斷、補償與職能重建體系。台大醫院職業傷病防治中心提供職業病認定和轉介心理諮商，讓需要的個案得到適當的協助。

本文經常春月刊授權刊登，原文刊載於此
原標：職場霸凌引發精神疾病，可以算是一種職業病嗎？

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。