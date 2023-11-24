中國中植集團正式爆雷，承認「資不抵債」近兆元

（中央社）中國中植集團正式爆雷，22日發表「致投資者的一封致歉信」，承認嚴重資不抵債，存在重大持續經營風險，短期內可兌付債務的資源，遠低於整體債務至少人民幣2200億元（約新台幣9800億元）。

中植集團表示，2021年12月18日，中植集團實控人解直錕猝然離世。多位高管和核心人員先後脫崗或者離職，加之集團及旗下企業高度依附於前實控人決策，導致內部管理面臨失效狀態。集團在崗人員透過調整組織架構和機制，採取一系列自救措施，努力扭轉經營困境，但「成效不及預期」。

致歉信稱，中植集團相關產品陸續發生實質性違約，在此向各位投資者致以深深的歉意。

致歉信顯示，中植集團出險後聘請仲介機構進行全面清產核資，初步調查發現，集團總資產帳面金額約2000億元，但由於集團資產集中於債權和股權投資，存續時間長，清收難度大，預計可回收金額低，流動性枯竭，資產減值情況嚴重。

其次，中植集團債務規模巨大，剔除保證金後相關負債本息規模約為4200億至4600億元。這也代表，中植資不抵債至少2200億元。

中植集團稱，將理清歷史脈絡，對可能存在的侵占集團和投資者利益的行為零容忍，一經發現和證實，無論企業還是個人，一律依法追究相關責任並追回相關財產。

中植集團並向投資者承諾，「遵循市場化、法治化原則，集團將嚴格遵守法律規定，積極配合並敦促仲介機構進一步深化清產核資工作，準確查清資產債務具體情況，將集團所有資產、權益，公平公正地用於投資者權益的保障。集團所有在崗人員將繼續堅守崗位、履職擔當，做好現有資產的有序運營，對於不良債權，應追盡追，應收盡收，保障投資者合法權益」。

據《每日經濟新聞》，作為一家資產管理公司，中植集團總部位於北京，控股10家上市公司，控股或參股6家持牌金融機構，控股或參股5家資產管理公司，控股或參股4家財富管理公司。

創始人解直錕過世後，中植集團被曝出現流動性危機，導火線是逆勢加大投資房地產失利。

數據顯示，2017年至2020年，中植集團旗下中融信託投向房地產的占比分別為6.61％、10.99％、17.65％、18％。近幾年房市低迷，「中植系」不僅收益低迷，流動性也遭遇困難。

今年8月以來，多家上市公司披露風險提示公告，「踩雷」中融信託的信託產品，許多個人投資者的理財產品也無法贖回，引發市場擔憂中國版「雷曼風暴」來臨，但中植集團默不作聲。

據《藍鯨財經》報導，中融信託爆雷危機已經引起監管部門的重視，並啟動專項風險化解小組。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺