中國承諾助斐濟建設港口和造船廠，我代表處被迫改名，外交部嚴正抗議：爭取正名「台灣」
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在中國打壓與脅迫下，台灣駐斐濟代表處9月已被更名為「駐斐濟台北商務辦事處」，雖然外交部持續溝通爭取恢復駐處名稱與地位，但斐濟總理拉布今天告訴國會，鑑於中國的造船業具全球競爭力，斐濟可能與中國展開合作，接受中國基礎建設方面的協助。
斐濟可能強化與中國基礎建設合作
（中央社）斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）今（22）日宣布，中國可能幫助斐濟發展港口和造船廠。這提高了斐濟在經濟關鍵領域與北京強化關係的可能性。
《法新社》報導，拉布卡一直對中國在太平洋地區擴大安全足跡抱持謹慎態度，但他也曾讚揚北京在對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、發展農業和翻新基礎設施方面向斐濟提供援助的紀錄。
拉布卡上週會晤中國國家主席習近平後告訴國會，斐濟港口設施和造船廠現代化是永續經濟發展的「關鍵焦點」。他提到，鑑於這個亞洲強權的造船業「具有全球競爭力」，「我預料（斐濟）在這方面可能與中國合作」。
此刻中國正與美國和其盟友爭奪亞太地區影響力，斐濟和其他太平洋國家也一直尋求保持微妙的平衡。中國外交部上週表示，習近平在舊金山亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊會見拉布卡時，承諾將幫助斐濟維護「安全與主權」，並在基礎建設方面進行合作。
拉布卡上月訪問澳洲期間，被問到中國在南太平洋扮演的安全角色。他回應，他更傾向與民主國家「傳統盟友」打交道。拉布卡也主張在亞太地區設立「和平區」。
中國去年與索羅門群島秘密簽署安全協定，引起西方國家警惕，也引發各界對中國可能在當地部署軍事力量的擔憂。
外交部：爭取恢復駐處名稱與地位
（中央社）外交部今天表示，台灣駐斐濟代表處9月已更名為「駐斐濟台北商務辦事處」，將持續溝通爭取恢復駐處名稱與地位，同時嚴厲譴責極權中國無所不用其極，持續以脅迫手段在國際社會間蠻橫無理打壓台灣。
外交部下午表示，有關斐濟政府迫於中國威脅，要求駐斐濟代表處將名稱自今年3月15日起原本同意恢復的「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」（Trade Mission of the Republic of China （Taiwan） to the Republic of Fiji），再次改回「駐斐濟台北商務辦事處」（Taipei Trade Office in Fiji）一事，外交部經訓令駐斐濟代表處與斐濟政府展開近半年的協商，斐方最終仍屈服於中國壓力，決定要求駐處進行更名。
外交部強調，已再次訓令駐處9月8日向斐濟政府提出正式抗議並嚴正譴責中國打壓，其後相應調整駐斐濟代表處對外網站名稱為「Taipei Trade Office in Fiji」（駐斐濟台北商務辦事處）。
外交部指出，將持續與斐濟政府溝通，同時呼籲斐方珍視台灣自1971年在斐濟設立代表機構以來兩國約50年合作情誼，爭取未來恢復駐斐濟代表處的名稱與地位。
外交部強調，對於極權中國無所不用其極，持續以脅迫手段在國際社會間蠻橫無理打壓台灣、貶抑台灣主權地位的行徑，外交部重申最嚴厲的譴責，台灣堅守自由民主價值的信念從不因中國打壓而改變，將持續與太平洋區域理念相近國家攜手向前，共同致力區域和平穩定及繁榮發展。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：邱宜君
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飛宏科技打進全球低軌衛星市場，以高性能電源技術布局新時代
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