中國承諾助斐濟建設港口和造船廠，我代表處被迫改名，外交部嚴正抗議：爭取正名「台灣」

斐濟可能強化與中國基礎建設合作

(中央社)斐濟總理拉布卡(Sitiveni Rabuka)今(22)日宣布,中國可能幫助斐濟發展港口和造船廠。這提高了斐濟在經濟關鍵領域與北京強化關係的可能性。

《法新社》報導,拉布卡一直對中國在太平洋地區擴大安全足跡抱持謹慎態度,但他也曾讚揚北京在對抗COVID-19(2019冠狀病毒疾病)、發展農業和翻新基礎設施方面向斐濟提供援助的紀錄。

拉布卡上週會晤中國國家主席習近平後告訴國會,斐濟港口設施和造船廠現代化是永續經濟發展的「關鍵焦點」。他提到,鑑於這個亞洲強權的造船業「具有全球競爭力」,「我預料(斐濟)在這方面可能與中國合作」。

此刻中國正與美國和其盟友爭奪亞太地區影響力,斐濟和其他太平洋國家也一直尋求保持微妙的平衡。中國外交部上週表示,習近平在舊金山亞太經濟合作會議(APEC)峰會場邊會見拉布卡時,承諾將幫助斐濟維護「安全與主權」,並在基礎建設方面進行合作。

拉布卡上月訪問澳洲期間,被問到中國在南太平洋扮演的安全角色。他回應,他更傾向與民主國家「傳統盟友」打交道。拉布卡也主張在亞太地區設立「和平區」。

中國去年與索羅門群島秘密簽署安全協定,引起西方國家警惕,也引發各界對中國可能在當地部署軍事力量的擔憂。

外交部:爭取恢復駐處名稱與地位

(中央社)外交部今天表示,台灣駐斐濟代表處9月已更名為「駐斐濟台北商務辦事處」,將持續溝通爭取恢復駐處名稱與地位,同時嚴厲譴責極權中國無所不用其極,持續以脅迫手段在國際社會間蠻橫無理打壓台灣。

外交部下午表示,有關斐濟政府迫於中國威脅,要求駐斐濟代表處將名稱自今年3月15日起原本同意恢復的「中華民國(台灣)駐斐濟商務代表團」(Trade Mission of the Republic of China (Taiwan) to the Republic of Fiji),再次改回「駐斐濟台北商務辦事處」(Taipei Trade Office in Fiji)一事,外交部經訓令駐斐濟代表處與斐濟政府展開近半年的協商,斐方最終仍屈服於中國壓力,決定要求駐處進行更名。

外交部強調,已再次訓令駐處9月8日向斐濟政府提出正式抗議並嚴正譴責中國打壓,其後相應調整駐斐濟代表處對外網站名稱為「Taipei Trade Office in Fiji」(駐斐濟台北商務辦事處)。

外交部指出,將持續與斐濟政府溝通,同時呼籲斐方珍視台灣自1971年在斐濟設立代表機構以來兩國約50年合作情誼,爭取未來恢復駐斐濟代表處的名稱與地位。

外交部強調,對於極權中國無所不用其極,持續以脅迫手段在國際社會間蠻橫無理打壓台灣、貶抑台灣主權地位的行徑,外交部重申最嚴厲的譴責,台灣堅守自由民主價值的信念從不因中國打壓而改變,將持續與太平洋區域理念相近國家攜手向前,共同致力區域和平穩定及繁榮發展。

