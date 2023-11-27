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2023/11/27,
勞工

移工真的可怕嗎？（下）：反印度移工為什麼被視為一場種族歧視運動？

移工真的可怕嗎？（下）：反印度移工為什麼被視為一場種族歧視運動？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

許多社群媒體上瘋傳印度是「性侵大國」、印度移工等於性侵預備軍等輿論，然而，卻鮮少人去討論印度國內的犯罪率，以及其他來台工作移工的犯罪率問題。開放更多的外籍移工或許會使民眾在心理上產生恐慌，但比起反射性偏見地的去看待一個政策是否妥當，我們更應該謹慎地拿出實證，以理性思考的方式來檢視整個政策脈絡。

文：林廷宇（印尼新二代）

近日網路傳出消息，台灣將與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），希望透過印度移工解決產業嚴重缺工問題，並且提供雇主多樣化選擇，分散移工來源過於集中的風險。又根據外媒彭博社指出，未來台灣政府有望開放十萬名印度移工來台工作，引起群眾軒然大波。

最終勞動部出面回應，開放十萬移工是假消息，MOU尚未簽屬，詳細內容有待洽談，但已經引起部分民眾反彈，並著手推動「反移工大遊行」。

什麼是MOU？移工制度長怎麼樣？

所謂的合作備忘錄（MOU），即是一種雙方或多方之間的「意向文件」。換言之，MOU本身多半並沒有實質法律效力，僅是一種雙方有意願達成怎麼樣的目標或合作。

舉個大家比較知道的例子，韓國瑜市長任內即有簽署許多的農漁產品貿易的MOU，然而卻被許多民意代表與高雄民眾詬病執行率過低，即是因為MOU並未有實際法律效力，MOU不等同於訂單、契約等法律文件。

也就是說，即便我國與印度簽署十萬名移工的MOU，實務上也不會有十萬印度移工「馬上」入境台灣工作的事情發生。

移工等於治安亂源？

近日，許多社群媒體上瘋傳印度是「性侵大國」、印度移工等於性侵預備軍等輿論開始在坊間口耳相傳，然而，卻鮮少人去討論印度國內的犯罪率，以及其他來台工作移工的犯罪率問題。

根據印度的全國庭健康調查（NFHS）顯示，估計全國只有約6%的性侵案件被通報。根據Statista數據，2021年印度總人口約為14億7千人人，而性侵害案件的通報數約為3萬1千件。經過加權計算（註1），印度的性侵犯罪率為每10萬人中有38人。

相較之下，根據台灣現代婦女基金會的調查顯示，推估有67.6%的性暴力案件未被通報。換句話說，以2021年的數據計算，台灣總人口約為2千3百37萬5千人，而性犯罪的通報數為8401件。經過加權計算，台灣的性侵犯罪率為每10萬人中有110人。

台灣與印度性侵犯罪率比較
Photo Credit: 作者自製
印度與台灣性侵犯罪率比較，資料來源：現代婦女基金會、內政部、衛福部保護司、Statista

當然，這個數字並無法全然證實問題全貌，如同許多爭論者所述，印度性暴力防治相關法規對於性侵、性騷擾的定義不適用於已婚夫妻（印度最高法院今年裁定，未成年結婚的婚內性侵視為性侵），計算方式與台灣不同。

在實務面上，定罪率與通報率可能具有相當程度落差。但是，筆者所提上述數據仍能從部分觀點上說明，印度恐並非部分人印象中的性侵大國。

除了印度國內的犯罪率外，目前東南亞移工在台灣的犯罪率遠低於台灣本地居民。

根據警政署的數據統計（註2），2022年，印尼、越南、泰國、菲律賓籍國民在台灣的犯罪率為每萬人59.46件，相較於同年台灣本地居民的犯罪率高達每萬人114.12件，顯示移工的犯罪情況相對較為罕見。由此可見，對移工貼上「治安亂源」、「犯罪黑數」等標籤與指控不攻自破。

表格2
Photo Credit: 作者自製
犯罪率比較，資料來源：警政署統計查詢網、國發會、內政部

外國人犯罪依法有據

台灣的刑法採取屬地原則，換句話說，只要在台灣本土犯罪，即適用台灣當地法律，除了外交人員具有豁免權外，其餘在台犯罪的外國人，皆必須在台灣接受調查、判刑、服刑。

在討論當中，時常會將失聯的外籍移工與犯罪掛上等號，不過根據《入出國及移民法》第74-1條第二項，外國人非法滯留在台灣，會處以行政罰鍰，以及實務上遣送母國、永久不得入境的行政規定。

再加上，移工來台必須先支付數十萬的仲介費用，通常這筆錢都是以「貸款」為主，是故若移工在當地犯罪，只會使他們更陷入經濟困境當中，移工幾乎毫無誘因這麼做。

反移工團體的兩版聲明仍具種族歧視成分

根據法國作家Tahar ben Jelloun對於種族歧視的解釋

「種族歧視就是對不同文化或不同外表的人持有懷疑的態度，甚至瞧不起他們。」

又根據我國已簽署的《消除一切形式種族歧視國際公約》，開宗明義第一條第一項即解釋種族歧視是：

「基於種族、膚色、世系或原屬國或民族本源之任何區別，排斥、限制或優惠，其目的或效果為取消或損害政治、經濟、社會、文化或公共生活任何其他方面人權及基本自由在平等地位上之承認、享受或行使。」

是故，從兩者定義上，我們可以發現，種族歧視具有把多元的種族化約成多種被想像出的「人」，並且分成三六九等加以評價好壞。

反移工團體在11月16日和11月18日的訴求當中，皆指涉出制度面上移工人權受到漠視，低薪市場更導致本國人就業困難，導致雙輸局面，這部分筆者固然給予肯定。

與此同時，該團體亦要求政府處理失聯移工、移工犯罪問題問題，質疑現況警備人力是否充足。針對政府的質問上，則是指出更多的移工逃逸會引發治安問題及恐慌、希望未來能夠用較為嚴格的方式審查特定國家移工，並以印度的種姓制度導致人民普遍教育不充分做為該項的舉證。在這部分上，能夠看出反移工團體將整個移工族群與治安劃上等號。

固然，根據該團體所言，移工族群在母國的風俗習慣，與台灣大相逕庭，但是否會導致觸法風險高於本國人，恐不是爭論重點，數據也證明移工犯罪率比台灣人低也是事實，包括酒駕、毒品犯罪等亦是如此。

更進一步而言，比起一直針對「移工容易觸法與否」爭辯，更應該思考的是，如何讓移工適應、融入台灣生活。

政府與公民社會長期以來忽略移工的人權問題，逼迫伊斯蘭教移工吃豬肉、疫情期間苗栗縣政府所頒布的移工禁足令，各式各樣的壓榨事件仍歷歷在目，最終移工被壓迫到忍無可忍，鑄下和春61號、2005年泰國移工暴動的悲劇，難道全然是移工的錯嗎？

當然，犯罪本身即是不對的，但種種跡象，不得不讓我們去思考，是移工天性暴戾，還是這一切都是被台灣社會所建構的血汗環境所致？

開放更多的外籍移工或許會使民眾在心理上產生恐慌，但比起感性、反射性、偏見地的去看待一個政策是否妥當，我們更應該謹慎地拿出實證，以理性思考的方式來檢視整個政策脈絡。


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