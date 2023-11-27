移工真的可怕嗎？（下）：反印度移工為什麼被視為一場種族歧視運動？
我們想讓你知道的是
許多社群媒體上瘋傳印度是「性侵大國」、印度移工等於性侵預備軍等輿論，然而，卻鮮少人去討論印度國內的犯罪率，以及其他來台工作移工的犯罪率問題。開放更多的外籍移工或許會使民眾在心理上產生恐慌，但比起反射性偏見地的去看待一個政策是否妥當，我們更應該謹慎地拿出實證，以理性思考的方式來檢視整個政策脈絡。
文：林廷宇（印尼新二代）
近日網路傳出消息，台灣將與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），希望透過印度移工解決產業嚴重缺工問題，並且提供雇主多樣化選擇，分散移工來源過於集中的風險。又根據外媒彭博社指出，未來台灣政府有望開放十萬名印度移工來台工作，引起群眾軒然大波。
最終勞動部出面回應，開放十萬移工是假消息，MOU尚未簽屬，詳細內容有待洽談，但已經引起部分民眾反彈，並著手推動「反移工大遊行」。
什麼是MOU？移工制度長怎麼樣？
所謂的合作備忘錄（MOU），即是一種雙方或多方之間的「意向文件」。換言之，MOU本身多半並沒有實質法律效力，僅是一種雙方有意願達成怎麼樣的目標或合作。
舉個大家比較知道的例子，韓國瑜市長任內即有簽署許多的農漁產品貿易的MOU，然而卻被許多民意代表與高雄民眾詬病執行率過低，即是因為MOU並未有實際法律效力，MOU不等同於訂單、契約等法律文件。
也就是說，即便我國與印度簽署十萬名移工的MOU，實務上也不會有十萬印度移工「馬上」入境台灣工作的事情發生。
移工等於治安亂源？
近日，許多社群媒體上瘋傳印度是「性侵大國」、印度移工等於性侵預備軍等輿論開始在坊間口耳相傳，然而，卻鮮少人去討論印度國內的犯罪率，以及其他來台工作移工的犯罪率問題。
根據印度的全國庭健康調查（NFHS）顯示，估計全國只有約6%的性侵案件被通報。根據Statista數據，2021年印度總人口約為14億7千人人，而性侵害案件的通報數約為3萬1千件。經過加權計算（註1），印度的性侵犯罪率為每10萬人中有38人。
相較之下，根據台灣現代婦女基金會的調查顯示，推估有67.6%的性暴力案件未被通報。換句話說，以2021年的數據計算，台灣總人口約為2千3百37萬5千人，而性犯罪的通報數為8401件。經過加權計算，台灣的性侵犯罪率為每10萬人中有110人。
當然，這個數字並無法全然證實問題全貌，如同許多爭論者所述，印度性暴力防治相關法規對於性侵、性騷擾的定義不適用於已婚夫妻（印度最高法院今年裁定，未成年結婚的婚內性侵視為性侵），計算方式與台灣不同。
在實務面上，定罪率與通報率可能具有相當程度落差。但是，筆者所提上述數據仍能從部分觀點上說明，印度恐並非部分人印象中的性侵大國。
除了印度國內的犯罪率外，目前東南亞移工在台灣的犯罪率遠低於台灣本地居民。
根據警政署的數據統計（註2），2022年，印尼、越南、泰國、菲律賓籍國民在台灣的犯罪率為每萬人59.46件，相較於同年台灣本地居民的犯罪率高達每萬人114.12件，顯示移工的犯罪情況相對較為罕見。由此可見，對移工貼上「治安亂源」、「犯罪黑數」等標籤與指控不攻自破。
外國人犯罪依法有據
台灣的刑法採取屬地原則，換句話說，只要在台灣本土犯罪，即適用台灣當地法律，除了外交人員具有豁免權外，其餘在台犯罪的外國人，皆必須在台灣接受調查、判刑、服刑。
在討論當中，時常會將失聯的外籍移工與犯罪掛上等號，不過根據《入出國及移民法》第74-1條第二項，外國人非法滯留在台灣，會處以行政罰鍰，以及實務上遣送母國、永久不得入境的行政規定。
再加上，移工來台必須先支付數十萬的仲介費用，通常這筆錢都是以「貸款」為主，是故若移工在當地犯罪，只會使他們更陷入經濟困境當中，移工幾乎毫無誘因這麼做。
反移工團體的兩版聲明仍具種族歧視成分
根據法國作家Tahar ben Jelloun對於種族歧視的解釋：
「種族歧視就是對不同文化或不同外表的人持有懷疑的態度，甚至瞧不起他們。」
又根據我國已簽署的《消除一切形式種族歧視國際公約》，開宗明義第一條第一項即解釋種族歧視是：
「基於種族、膚色、世系或原屬國或民族本源之任何區別，排斥、限制或優惠，其目的或效果為取消或損害政治、經濟、社會、文化或公共生活任何其他方面人權及基本自由在平等地位上之承認、享受或行使。」
是故，從兩者定義上，我們可以發現，種族歧視具有把多元的種族化約成多種被想像出的「人」，並且分成三六九等加以評價好壞。
反移工團體在11月16日和11月18日的訴求當中，皆指涉出制度面上移工人權受到漠視，低薪市場更導致本國人就業困難，導致雙輸局面，這部分筆者固然給予肯定。
與此同時，該團體亦要求政府處理失聯移工、移工犯罪問題問題，質疑現況警備人力是否充足。針對政府的質問上，則是指出更多的移工逃逸會引發治安問題及恐慌、希望未來能夠用較為嚴格的方式審查特定國家移工，並以印度的種姓制度導致人民普遍教育不充分做為該項的舉證。在這部分上，能夠看出反移工團體將整個移工族群與治安劃上等號。
固然，根據該團體所言，移工族群在母國的風俗習慣，與台灣大相逕庭，但是否會導致觸法風險高於本國人，恐不是爭論重點，數據也證明移工犯罪率比台灣人低也是事實，包括酒駕、毒品犯罪等亦是如此。
更進一步而言，比起一直針對「移工容易觸法與否」爭辯，更應該思考的是，如何讓移工適應、融入台灣生活。
政府與公民社會長期以來忽略移工的人權問題，逼迫伊斯蘭教移工吃豬肉、疫情期間苗栗縣政府所頒布的移工禁足令，各式各樣的壓榨事件仍歷歷在目，最終移工被壓迫到忍無可忍，鑄下和春61號、2005年泰國移工暴動的悲劇，難道全然是移工的錯嗎？
當然，犯罪本身即是不對的，但種種跡象，不得不讓我們去思考，是移工天性暴戾，還是這一切都是被台灣社會所建構的血汗環境所致？
開放更多的外籍移工或許會使民眾在心理上產生恐慌，但比起感性、反射性、偏見地的去看待一個政策是否妥當，我們更應該謹慎地拿出實證，以理性思考的方式來檢視整個政策脈絡。
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中華電信 HiNet 光世代持續進化！讓全家體驗「最速」飆網快感！
我們想讓你知道的是
網路是每一個現代人不可或缺的重要資源，除了出門在外使用行動網路，家中更是需要高速、穩定且優質的寬頻服務，來滿足全家人的上網需求，而本篇文章也透過東方線上最新發佈的家用寬頻「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」結果，為大家整理選擇家用寬頻的四大關鍵點。
網路對現代人的重要性不言而喻，日常生活已與網路密不可分，因此速度夠快、穩定性夠高且安全可靠的上網產品也開始受到大家重視。除了一般在戶外使用手機的行動網路，回到家中更需要可靠的家用寬頻環境。不過提供寬頻上網服務的業者不少，到底該選哪一家、何種規格的上網服務才最穩定可靠，相信也是讀者心中的疑問。
近期由知名市調公司 東方線上所發佈的家用寬頻「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」報告顯示，家用寬頻用戶最常遇到「Wi-Fi效能差」、「連線不穩定」與「網速慢」等困擾，而且由於家中的寬頻網路多半為全家共用，除了同住的家人，學生族群或是小資上班族也會與同學、朋友合租，而面臨多人共用網路的狀況。因此多人同時上網的連線穩定性，儼然成為許多人選擇家用寬頻時的關鍵考量！
在接下來的文章中，我們也將為大家彙整四個選擇家用寬頻的重要關鍵，只要掌握住這幾個訣竅，自然讓你不花冤枉錢不踩雷！
關鍵一：選擇「光纖到府」全家一起暢快飆網！
最近幾年，我們可以從市面上各個家用寬頻業者的宣傳廣告中看到，不少業者都已經標榜使用「光纖網路」，也讓一般消費者難以分辨是否每一家口中所說的「光纖」都是相同規格、相同品質？
若是仔細深究不同業者所使用的固網佈建規格，不難發現到其中有不少「貓膩 」，其中有線電視業者通常採用的是與傳統同軸電纜整合了「混合式光纖架構」，也就是從業者的機房端到用戶家中的網路傳輸線路中，僅有部份採用光纖架構，除了傳輸速度與穩定性可能大打折扣，甚至網路訊號的延遲時間（RTT）也比較高，直接影響玩線上遊戲或是上網搶票的使用體驗！
為了避免上述問題發生，建議大家在選擇家用寬頻時，首選以FTTH「光纖到府」方式提供服務的業者，像是目前家用寬頻龍頭中華電信 HiNet 光世代300M 以上頻寬採用「光纖到府」，確保使用者能享有「一條光纖直通府上」的品質。並且中華電信的線路，從機房端至用戶端，主要佈建在專用的地下電信管道內，如此一來，線路可以受到良好的外在保護，可大幅降低連線品質受到外在環境因素干擾的可能性， 網速體驗自然最快、最穩，也讓通訊延遲更低，讓你連線電競或是上網搶購都快人一步免焦慮！
除了「光纖到府」是關鍵，另一個與上網體驗有關、但卻經常被大家忽略的，就是「國際連線頻寬」的規格，畢竟大家在使用網路時，不會單純只瀏覽或使用台灣本地的網站服務，更多會是跨國連結至國際伺服器的使用型態，若是家用寬頻業者的國際連線頻寬不足，很容易遇到上網尖峰時段發生網路延遲、甚至連線相當緩慢的狀況！值得一提的是，TWINC在今年10月最新公佈的國外連線頻寬統計，全台連外頻寬最大的固網業者正是中華電信 HiNet，頻寬規模是其他業者的 3 倍至 50 倍[1]，除了直達路由的延遲較低，也具備多套備援路由，提升國際連網的穩定度，對使用者更有保障！
關鍵二：「雙飆新升代」成主流，升級雙向大頻寬 讓上傳和下載一樣順暢
從最新的家用寬頻「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」中，不難發現到此次調查的結果也延續了去年的趨勢－有愈來愈多消費者傾向於升級更大的頻寬，其中尤其是 101-300M 之間的用戶成長度最高，而隨著家用寬頻龍頭HiNet 光世代積極推動300M、500M方案的「雙向對稱頻寬」2 ，用戶無需額外花費就能體驗到上傳與下載相同速率的極致飆網體驗，不僅避免上傳頻寬壅塞導致影響下載速度的窘境，也符合現代人比過去更仰賴上傳頻寬的使用情境，包括開直播、社群分享大量照片、影片，以及常見的雲端服務、即時通訊工具的檔案分享，都能更有效率！而雙向對稱頻寬的「雙飆新升代」相信也將成為消費者家用寬頻的主流選擇。
關鍵三：不只有線飆速，同步提供最佳 Wi-Fi 無線連網體驗更重要
在此次東方線上的調查中，我們發現到不少消費者的上網需求並非只侷限於有線連網，Wi-Fi 無線連網的需求相對更重要，也產生許多使用上的「痛點」，包括家中無線網路涵蓋的範圍不足、死角過多，使用的 Wi-Fi 分享器不夠穩定、常斷線，或是家中使用者、連網裝置太多，使用者難以自行解決 Wi-Fi 產生的使用問題…等。
即使家裡裝了無線路由器，但仍然有很多收訊死角？透過中華電信Wi-Fi全屋通服務，可針對家中實際狀況來設置無線路由器，甚至面對大坪數、多樓層空間也能建構Mesh Wi-Fi網狀網路，讓涵蓋訊號更全面。
除了手機、平板電腦、筆電…等常見的設備需要無線連網，還有家中愈來愈多的 IoT 智慧物聯網裝置，例如：智慧家電、智慧安防等設備，也同樣需要穩定的 Wi-Fi，所以建議消費者在選擇家用寬頻時，須進一步了解業者是否有同步提供 Wi-Fi連網的佈建服務。以中華電信 HiNet光世代 為例，用戶可以選搭「Wi-Fi 全屋通」的整合服務，在施工的同時，專業工程師也會依據客戶家中環境不同，提供完整的無線網路環境規劃，並搭配優質的 Wi-Fi 6無線路由器，近期更推出最新的Wi-Fi 6E規格，具備更大頻寬、更低延遲速率及低干擾的優勢。如果是大坪數、或是多樓層透天厝，則能透過兩台以上無線路由器組成Mesh Wi-Fi 網狀網路架構的超涵蓋訊號，打造隨時隨地、全屋漫遊的無縫上網環境，同時以月租方式租用設備，不僅沒有初期大量投資設備的成本，也不需要負擔後續產生的維護成本，只要有任何問題，一通電話找24小時客服，就能快速為你解析問題，不用擔心要自行上網做功課，還要 DIY 到心很累了！
關鍵四：守護網路安全一步到位，更讓人安心
雖說網路帶來不少便利，但相對潛藏於網路背後的資安威脅也不免讓人膽戰心驚！尤其上網時，有可能因為一時不察點擊到帶有惡意的連結，又或是連上的網站或應用服務本身就潛藏惡意程式，在沒有任何防備的情況下，就很容易因此而「中招」，輕則系統不穩、當機，嚴重的可能造成個人隱私資料外流，甚至因為勒索病毒讓重要檔案付之一炬。
尤其是家人、朋友共用網路，但卻完全沒有資安意識的情況，很有可能成為病毒、駭客與詐騙的「破口」，因此建議大家在選擇家用寬頻時，可以進一步留意業者是否有提供額外的網路安全加值服務，像是中華電信就提供了相當完整的防護解決方案，包括防駭守門員、色情守門員、防毒防駭…等服務，而HiNet光世代 300M (含)以上的用戶也免費享有「上網守衛服務」，提供「有感防護阻擋頁面」，讓網路上的「有駭」網站不得其門而入，進而確保網路使用無後顧之憂，並降低被駭風險！
結語：全家的數位生活，讓中華電信 HiNet光世代 一手包辦！
從東方線上歷年來的「消費者網路使用行為與滿意度調查」，都能看出消費者對於家用寬頻選擇的需求變化，消費者在家使用網路需求愈來愈高，對於追求高速網路方案的態勢更為明顯，而且對於消費者來說，選擇家用寬頻業者至關重要的還是在於「網路穩定性」、「品牌口碑」與「解決網路使用問題的能力」這幾個面向，尤其對於網路重度使用者來說，一時半刻的斷線都是難以忍受的，而在所有業者中，中華電信 HiNet光世代連年獲得滿意度 No.1 的肯定，顯示不論是產品品質還是客戶服務，都獲得了消費者的信賴。
中華電信HiNet光世代「速在必行 2.0」方 案為大家帶來網速有感升級！升級雙向對稱頻寬300M、500M方案也有超划算的價格，也能搭配Wi-FI全屋通一次完成家中無線網路環境的建置！
對於重視居家上網品質，尤其是要符合多人共用需求的消費者來說，中華電信 HiNet光世代在不少人心目中持續霸榜家用寬頻業者的第一首選，而近期推出的「速在必行 2.0」方案也持續提供優惠資費與加碼好康活動，其中 300M、500M 雙向對稱頻寬也成為最為超值的選擇，搭配「Wi-Fi 全屋通」即可輕鬆搞定家中無線連網環境，所以選擇家用寬頻，當然就要選擇最適合全家共享，大家都滿意的中華電信HiNet 光世代！
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[1] 數據來源：TWNIC 2023年10月公布數據 https://map.twnic.tw/
[2] 光世代網路服務因受距離及設備限制，供租對象為本公司採用產品技術可達之範圍為限，請逕洽客服0800-080123或至中華電信網站查詢是否可供裝光世代。光世代之網路各速率係指最高可提供之線路速率(Line rate)，客戶實際上網傳輸資料速率(Data rate)會因上網終端設備之軟硬體、距離、客戶所在位置之環境及到訪網站之連外頻寬、同時使用加值服務(如：MOD、OTT…)等因素之影響，有時會發生上網速率下降的現象，因此於提供上網服務時依國際標準網路品質分類歸屬為Best Effort模式。