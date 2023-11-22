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2023/11/22,
中國

曾志偉為緬甸詐騙頭目慶生，曝中國明星「一句祝福」可價值10萬人民幣

曾志偉為緬甸詐騙頭目慶生，曝中國明星「一句祝福」可價值10萬人民幣
Photo Credit: 網上圖片

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在一份有300多名明星的名單裡，有不少知名歌手和演員，價格從800元至10萬元不等。當詢問價格最高的某女演員是否為真人拍攝時，該店員表示，「是真人拍攝，但找她的人太多，費用已經漲到25萬元一條了」。

（中央社）中國社群近日熱傳一段影片，顯示曾志偉、杜旭東等多名明星錄製影片為緬甸詐騙頭子白應蒼慶生。陸媒曝光中國早就存在明碼標價的明星祝福產業鏈，一線紅星要價超過人民幣10萬元。

綜合《新京報》、《新黃河》等陸媒報導，近日，有網友發影片稱「多位明星給緬北四大家族白所成之子白應蒼慶生」，引發熱議。

該影片拍攝一場大型生日宴，舞台中央的大螢幕上播放的影片中有不少明星、網紅的身影。其中，最大牌的當屬曾志偉，還有中國國家一級演員杜旭東、知名相聲演員侯耀華以及老牌港星曹查理、黃一飛等人。

影片顯示，曾志偉說：「在這裡，我祝白應蒼生日快樂、鵬程萬里。」

白應蒼曾是緬北果敢自治區民兵大隊隊長、財政局局長，也是百勝賭場總經理、蒼勝電詐園區創始人，去年在果敢風光大辦30歲壽宴。

據《香港01》，曾志偉19日回應稱，自己是應大陸朋友的要求，拍片祝賀朋友的朋友生日，但經過這次事件，以後若是不熟識的人提出拍片要求，他都會拒絕。

杜旭東17日發布一則道歉影片，聲稱事情源於很久之前的朋友之託，當時礙於情面便配合錄製影片，也沒有查證此人的身分背景，對此「深感自責」。

曹查理也發布影片公開道歉，稱自己是在經理人的勸說下拍攝，「我就是為了錢拍這個段子，因為我要生活，我要吃飯，沒辦法。」

報導指出，在中國大陸，明星送祝福已明碼標價形成了產業鏈，影片價格根據明星的知名度差別很大。

在一家購物平台，有多家網店提供明星祝福影片服務，一名仲介員工發來的價目表顯示，藝人的祝福影片分為對個人和對商業兩種形式。在一份有300多名明星的名單裡，有不少知名歌手和演員，價格從800元至10萬元不等。

當詢問價格最高的某女演員是否為真人拍攝時，該店員表示，「是真人拍攝，但找她的人太多，費用已經漲到25萬元一條了」。

價目表並顯示，杜旭東拍攝相關影片的價格為3000元，曹查理則為5000元。

據報導，類似的祝福影片早已在中國網路熱銷，有不少網店的月銷量超過1000單。除了明星祝福影片，網店還銷售「歐美性感祝福」、「網紅跳舞祝福」，類似的祝福影片時長從15秒到60秒不等。

據常年銷售祝福影片的店家徐峰指出，祝福影片的價格根據訂製內容的不同，價格也有所不同，相對普通一些的影片可以賣到成百上千，專業的私人訂製甚至可以賣到五位數、六位數的高價。

中國官媒央視網昨天（21日）報導公開呼籲明星祝福影片「該管管了」，引述業內人士強調，明星為個人拍影片提供祝福，在本質上就是一種廣告代言行為，如果明星在影片中提及企業品牌，形成宣傳效果，就成了變相的廣告，應該納入廣告法的管理範疇。

對於明星網紅們疑似為電詐家族成員慶生祝福，是否違法？報導引述不具名律師表示，如果影片中的明星對從事的電詐等違法業務知情，則可能涉嫌違法。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
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