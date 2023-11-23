柯文哲到底是挺同還是反同？我將他過去的言論列表，讓我們來一一檢視

以「與多元同行」為主題的「第21屆台灣同志遊行」有超過17.6萬人參與，以及超過200個團體報名，人數為歷年來的次高。

由於正值2024年總統大選前三個月，各陣營總統候選人的表態也成為各方關注所在，但最終，除了民進黨籍總統候選人賴清德親自率隊出席，並表態「婚姻平權不是終點、只是台灣平權文化的起點」之外，侯友宜、柯文哲與郭台銘等三位候選人皆未出席；國民黨僅由青年部名義參加，而民眾黨則是「錯過報名時間」。

侯友宜對於同志議題的立場早已可以預料。儘管國民黨內的青年或「進步力量」不時需要對外界（或國際媒體）展現該黨所謂的「友善」立場，但同志議題與傳統右派保守意識型態與「大中華思想」的國民黨「天生不合」，而國民黨更是無法斷絕「愛家」等為名的反同團體過去對其的一貫支持，也難以抗拒所謂「毀婚滅家」、「斷子絕孫」等雖荒謬不實但卻足以用來作為打擊民進黨的主要工具（儘管效用正在持續遞減）。

相較國民黨，柯文哲對同志議題的態度便顯得「曖昧詭譎」。其中更經歷了不只一次的「轉變」。

儘管民眾黨似乎仍試圖將「支持婚姻平權」作為其（目前的）政黨價值，以符合其所標榜的「新政治」形象並避免年輕族群的支持流失。但將柯文哲過去對同志議題的論述一一攤開檢視（詳細可參考文末的附表），不僅讓人實在很難相信其「立場始終不變」的辯護；更令人好奇，這些「轉變」的背後原因到底是什麼呢？

「素人參政」時期：「不積極的支持」，進步人設與個人理念的碰撞？

柯文哲對同志議題目前最早可查詢到的表態，是在2014年2月，那時其已經以台大醫師身份宣布將參選台北市長。媒體報導稱柯曾以舉標語的方式表態「支持婚姻平權，贊同同性婚姻」，不過在同一個月，柯文哲本人對此的親口論述則是「棄權、投廢票」，但還是強調自己「不會反對」。

對其中的差別，或許比較善意的解讀是：作為一個在當時標榜進步價值的政治人物，柯文哲還是願意對同志議題釋出其善意——儘管他本人並沒有對此抱有強烈的支持立場（所以是「不反對但會棄權」）。