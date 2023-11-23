柯文哲到底是挺同還是反同？我將他過去的言論列表，讓我們來一一檢視
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2014年時他需要年輕選票而高舉「進步價值」；2018年害怕反同團體與「公投海嘯」吞噬自己，而改為強調「尊重反同」的模糊地帶；2020年因為懼怕2018年公投後的政治效應持續，乾脆走到公開「反對」的立場「以策安全」；而在2024年大選，為了重新鞏固年輕選票，柯文哲又開始「重新詮釋」自己過去的立場......
以「與多元同行」為主題的「第21屆台灣同志遊行」有超過17.6萬人參與，以及超過200個團體報名，人數為歷年來的次高。
由於正值2024年總統大選前三個月，各陣營總統候選人的表態也成為各方關注所在，但最終，除了民進黨籍總統候選人賴清德親自率隊出席，並表態「婚姻平權不是終點、只是台灣平權文化的起點」之外，侯友宜、柯文哲與郭台銘等三位候選人皆未出席；國民黨僅由青年部名義參加，而民眾黨則是「錯過報名時間」。
侯友宜對於同志議題的立場早已可以預料。儘管國民黨內的青年或「進步力量」不時需要對外界（或國際媒體）展現該黨所謂的「友善」立場，但同志議題與傳統右派保守意識型態與「大中華思想」的國民黨「天生不合」，而國民黨更是無法斷絕「愛家」等為名的反同團體過去對其的一貫支持，也難以抗拒所謂「毀婚滅家」、「斷子絕孫」等雖荒謬不實但卻足以用來作為打擊民進黨的主要工具（儘管效用正在持續遞減）。
相較國民黨，柯文哲對同志議題的態度便顯得「曖昧詭譎」。其中更經歷了不只一次的「轉變」。
儘管民眾黨似乎仍試圖將「支持婚姻平權」作為其（目前的）政黨價值，以符合其所標榜的「新政治」形象並避免年輕族群的支持流失。但將柯文哲過去對同志議題的論述一一攤開檢視（詳細可參考文末的附表），不僅讓人實在很難相信其「立場始終不變」的辯護；更令人好奇，這些「轉變」的背後原因到底是什麼呢？
「素人參政」時期：「不積極的支持」，進步人設與個人理念的碰撞？
柯文哲對同志議題目前最早可查詢到的表態，是在2014年2月，那時其已經以台大醫師身份宣布將參選台北市長。媒體報導稱柯曾以舉標語的方式表態「支持婚姻平權，贊同同性婚姻」，不過在同一個月，柯文哲本人對此的親口論述則是「棄權、投廢票」，但還是強調自己「不會反對」。
對其中的差別，或許比較善意的解讀是：作為一個在當時標榜進步價值的政治人物，柯文哲還是願意對同志議題釋出其善意——儘管他本人並沒有對此抱有強烈的支持立場（所以是「不反對但會棄權」）。
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「負面關鍵字」行銷爭議多！陳亭妃：公平交易法修法迫在眉睫
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立法委員陳亭妃針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會，討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
網路購物是現代人生活，不可或缺的一部分，業者透過「關鍵字」行銷，吸引消費者目光，也讓業績蒸蒸日上，但關鍵字用在詐騙，或是負面，類似事件層出不窮，杜絕惡意競爭，維持市場交易秩序，有鑑於此，立法委員陳亭妃特別針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會。邀請公平交易委員會主委李鎂、司法院、法務部，以及政大法學院的王立達教授、臺大學法學院的李素華教授、信律國際法律事務所王瀚興律師和中國法律政策協會蔡步青秘書長一起參與，透過討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
陳亭妃提到，目前針對不當的「網路行銷關鍵字」的議題，當事人必須負擔刑事、民事以及行政的相關責任，法源依據則散見於《刑法》、《民法》、《公平交易法》、《著作權法》、《商標法》、《個人資料保護法》等等，民眾或業者除了向公平交易委員會檢舉，自行蒐集證據後提起訴訟，但是處理程序曠日廢時。公平會的行政罰鍰又受制於《行政罰法》：「先司法後行政」原則，若法院判決遲遲未確定，就無法對其開罰，顯然有需要改正的地方！
律師蔡步青建議公平會建議，可以考慮目前現行適用公平法25條的「處理原則」，明確的類型化、特定化，有關於違法使用關鍵字，這樣的類型，並在第一時間，就採取相關的強制行政措施，像是不改進修正，透過連續開罰，達到嚇阻，也能下架網站。」
政大法學院教授王立達表示，公平會的行政罰鍰受制於「行政罰法」，因「先司法後行政」原則，法院判決未確定就無法開罰，但行政機關應帶頭在前，行政和檢調同步處理；台大法學院教授李素華則認為，網路和廣告都是主流，規範很重要，若是執法方式沒有跟上網路創新時代，可能會造成救濟困難，目前美國等國家都已著重於廣告資訊揭露。
公平會主委李鎂表示，近三年裁罰的案件有11件，共五百多萬的罰鍰金額，視案情內容來做開罰的判斷，隨著競爭多元，網路開放，公平會也會適時檢討，不實廣告，公平會處理的案件很多，關鍵字廣告就是不實廣告的一環。會後將所有的專家學者意見，帶回作為參考。
除了行政機關的與會之外，陳亭妃也邀請民間的專家學者，針對實務上相關案件的處理模式以及衍生出的各種問題，彙整各方的專業意見。同時，也一併探討《公平交易法》未來的修法方向。透過公聽會討論，行政機關檢討改進後，法條更加公平健全！