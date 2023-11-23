《進擊的巨人》：於殘酷的地獄輪迴，在沙地與血池重拾生命的「無意義」
我們想讓你知道的是
艾連從巨人腳掌的血池，拾起象徵死亡的頭髮和牙齒，阿爾敏卻用雙手捧出了海邊的貝殼，是他們童年嚮往高牆之外世界的約定，所有事情的起始。結局就算再殘酷不堪，行差踏錯，回到最初的願望，兩人的友情，本身並沒有錯誤，甚或良善。
無意義，我的朋友，這是存在的本質。它隨時隨地永遠與我們同在。就算沒有人想看到它，它也會出現：在恐怖之中，在血腥鬥爭之中，在最不幸的厄運之中。要在這麼悲劇性的境況裡認出它，直呼其名，這經常需要一點勇氣。可是我們不只要認出它，還要去愛它，無意義，我們必須學習去愛它。 — — 米蘭·昆德拉《無謂的盛宴》
諫山創《進擊的巨人》，近日動畫終於迎來final又final的完結，成功給予了漫畫備受爭議的收尾，更為圓滿的鋪排和結局。製片時長十年，關於歷史敘述、國族對立和戰爭殘酷的描述，對照當下現實烏俄、以巴的生靈塗炭、荊棘多刺，呈現了此作深刻人文關懷，亦令我們觀之更為神傷及省思。
（以下內容含有劇透）
如此龐大複雜的難題，正如現實你我，或許連追看每日戰況都沒有心力，更遑論遠隔千里思考解決良方。文藝看似離地，卻能經由虛構的故事，拉扯我們投身作者精心建構的世界，隨著不同角色思索、尋找謎底。諫山創藉著《進擊的巨人》所要提問的：到底人類如何擺脫「殺與被殺」的歷史，怎樣化解彼此之間日積月累的誤會與紛爭？
吉克苦心孤詣，反覆「又是為了繁衍」的名句，提出反生育主義的「安樂死計畫」，只要利用始祖巨人之力改造全體的艾爾迪亞人，以後都無法生育，那世界就不會再視該種族的力量有威脅了。換言之，透過某一種族的自我滅絕，就可令世界的紛爭和痛苦減少，甚至消失。
即使吉克後來中了艾連的計謀，無法執行「安樂死計畫」，仍是由始至終堅持自己的想法沒錯。這連繫到結局關鍵的轉折：為什麼吉克不覺得自己有錯，卻願意協助阿爾敏等人反抗？
當阿爾敏困在始袓巨人的「道路」，遇見吉克在堆砌泥沙城堡，他馬上詢問離開此地的方法，希望能救助正在戰鬥的伙伴。吉克疲憊不堪地回應：
為什麼？又是為了繁衍嗎，延續種族對你來說真的這麼重要嗎？現在世上發生的情況，可說是生命遭受恐懼支配所發的慘狀，只是毫無意義的生命活動所帶來的恐懼⋯⋯反正活著就代表總有一天會死，不是嗎？說不定知道了那一天會死，人類反而會鬆一口氣，終於能結束不知意義何在，遭受繁衍本能擺佈的生活，覺得這下子終於自由了。
活在此世，我們都是意義的奴隸，在這條道路反覆受苦，因此吉克認為知道了何時終結——按其計畫即是種族終結繁衍的一日——反而能夠得到解脫，得到什麼都不必追尋的自由。面對看似難以反駁的理性論述，阿爾敏在結局和吉克、艾連的對話，都擔當重要的解脫角色，開展了另一可能。
在荒蕪的沙地，諫山創賦予了阿爾敏詩意般的象徵，忽然發現有一片葉子，單手執拾，隨即憶起童年時，他和艾連、米卡莎在傍晚時分奔向山丘的大樹，「那一天的風非常暖和，光是跑著就覺得很舒服，看著漫天枯葉飛舞，那時我不知為何突然覺得⋯⋯我說不定是為了在這裡跟他們一起賽跑才會出生在這世界上」。
鏡頭一轉，吉克看到的卻不是葉子，而是棒球。這是前任「野獸巨人」庫沙瓦，當初認識了吉克後，友善地和他以接球、丟球為遊戲建立關係，那是吉克最為愉快、幸福的童年時光。換言之，葉子或棒球都非實物，而是兩人內心瑣碎日常中最關鍵的象徵。
阿爾敏坦承道出，像下雨天在家裡看書、看松鼠吃掉我給的樹果、和大家一起逛市場⋯⋯這些時刻平凡無奇，卻對他來說無比重要。吉克說，只不過是不斷重複一樣的動作，沒有任何意義，卻令人滿足了。他甚至跟庫沙瓦說，如果是為了傳接球遊戲，願意再出生一次——同時感謝父親讓自己出生——縱然未有否認其計畫，至少在無謂人生的某個當下，肯定了自己的存在價值。
這是阿爾敏獨有、難得的洞察，因為他始終記得三人的情誼，未曾因任何抽象論述抹去初心。當艾連在非現實的時空與其對話時，只有他能質問艾連，這樣的決定米卡莎是否真能幸福；只有他能在艾連說出那句讓所有讀者生氣的，「我哪知道」時，用力一拳擊倒他，迫得艾連展示軟弱，說出「我不想死」。
兩人深知紛爭不會結束，「我們體會過的地獄肯定已經輪迴了一遍又一遍」，艾連到最後承認，會走到這個地步，殺害全世界八成人口，是想毀滅世界，想看到這個畫面，這是將巨大力量交給一個笨蛋的——又有誰不是呢——必然結局。
艾連從巨人腳掌的血池，拾起象徵死亡的頭髮和牙齒，阿爾敏卻用雙手捧出了海邊的貝殼，是他們童年嚮往高牆之外世界的約定，所有事情的起始。結局就算再殘酷不堪，行差踏錯，回到最初的願望，兩人的友情，本身並沒有錯誤，甚或良善。
阿爾敏從頭到尾，都沒有背叛過這段關係，始終希望尋求和艾連溝通，才會說出「我也曾有把人類徹底消滅的想法」——可能是解決最有效解決人類紛爭的方法——他是理解艾連的人，並且希望可以實現溝通的微小理想。艾連聽到這句話，才發現阿爾敏手中的貝殼。
「你終於注意到了，明明隨時近在咫尺，但我們總顧著眺望遠方」，巨大、抽象及富有意義的論述，很常吸引我們定睛天際，但對身邊具體存在的關係和情感，往往容易忽略。阿爾敏給予艾連的最佳解脫，「殺人的罪惡感由我們兩個承擔」，就是陪伴而已。
這樣回看《進擊的巨人》的片尾，看似象徵希望、和平的大樹，隨時間流逝，二千年後以來的人類紛爭依然不絕，墓碑毀壞，子彈滿地，彷彿是在訴說不論何種論述，最後終歸無效的地獄輪迴。但在一切的無謂，所有無意義的瑣碎，在沙地和血池仍然有東西閃閃發亮，落葉、棒球、貝殼，以及其他的可能。
文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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次世代通訊人才不斷線！「玩學5G新視界」接軌國際趨勢，5G人才無極限
我們想讓你知道的是
5G產業發展日新月異，經濟部產業發展署(以下簡稱產發署)為培育臺灣5G產業人才，開始了「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，四年來已有豐碩成果，而2023年也將在11/22於華山文化創意產業園區舉辦年度發表會，不論是想找人才媒合或掌握產業趨勢，都歡迎對5G有興趣的民眾來共襄盛舉！
近70家企業與76所大專院校共襄盛舉，成功媒合超過500位的學生參與155項由企業出題的5G相關研發應用專題，更創造出3成的人才於參與計畫後被企業留用，由產發署啟動的「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（後稱5G Jump計畫）在過去4年內，為產業、大專院校創造且積累了許多豐碩成果。
「臺灣5G元年始於2020年，而我們的使命正是推動5G產業能在這片土地上落地」產發署電子資訊產業組組長陳國軒說，而這須仰賴完善的實證場域，不僅是為了鏈結國際供應鏈，更希望能把國內5G人才庫建構完成，以利未來蘊含高度知識含量的技術研發與應用開發。對此，經濟部攜手資策會共同推動的5G Jump計畫，就是想透過產學合作的方式，加速5G產業腳步的進程，資策會數位教育研究所人才生態中心主任暨5G+產業新星揚帆啟航計畫主持人莊芳甄就表示，團隊想出以「產業出題，人才實戰」加速人才熟成，而「Jump」不只代表人才升級，更囊括5G產業成長的意涵。
然而，經濟部究竟是預見了當前市場的哪些變化，開始積極著手計畫推動？希望助產業在5G發展一役中打出勝仗。
從「高低廣」推動計畫價值，向下扎根5G人才即戰力
「全球5G用戶已突破40億人口大關，更促成臺灣在全球5G設備出貨量搶下1/5的市場份額」陳國軒分析道。為此，他也積極走訪產業第一線，包括在通訊產業扮演關鍵角色佼佼者的雲達、耀登、鐳洋等，也觀察到產業目前最需要的正是擁有即戰力的人才，如果能讓學子在就學期間就接軌產業需求，便有機會能降低產學落差，並協助他們儘早找出職涯的方向。也因此，陳國軒以「高、低、廣」三個特性拆解這次計畫背後的策略。
以「高」來說，這表示除了媒合學生進入企業實習之外，計畫也提供完整的一站式5G學習資源：5G JUMP平台，內含412門線上學習資源，也會提供與國際通訊大廠Nokia合作最前瞻主題，並針對產業需求或者是稀缺關鍵領域，特別邀集專家來錄製制式課程；在「低」的部分，陳國軒表示為降低學用落差，因此積極嫁接產學合作，成功媒合503位學生參與155項與5G相關的研發應用專題，不只讓學生能更加了解產業需求，產業技術研發也在實驗室能量的推進下加速前行。
此外，在「廣」的概念之下也在多元應用創新下足功夫，除了著重在學生培育（產業新進人才）、企業在職員工提升外，也推動5G種子師資培養，攜手育成加速器、國內外5G企業共同合作，加值師資5G的專業技能，希望能融合到技術開發或教學場域，並帶領團隊發展5G多元創新應用，由上而下扎根並從技術到創意全面擴散5G技術場景。
對此，莊芳甄也補充到，由經濟部所打造的線上學習平台因為內容兼具5G技術應用的深度與廣度，目前已經有超過5000人次的訂閱，而共計有69家企業在計畫四年間一同攜手協助學子們掌握5G技術研發，其中連續兩年以上參與的更是超過一半以上，且有1成企業是四年間皆有參與，顯示企業端對於5G人才的急迫與渴求，也都願意捲起袖子響應與公部門推動人才向下扎根的行動，透過媒合學生進入企業場域實戰研習，讓他們能提早培養出研發解題能力，成為接軌產業實務的即戰人才。
產學合作啟動學子視野，跨域溝通促進5G人才交流
回首計畫四年的歷程，陳國軒說收到了非常多參與產學合作學子的反饋，不只是能看見課本以外的問題與挑戰，也開啟更多非本科系學生的5G視野，這是在計畫推行之初所沒有想過的影響力，也讓陳國軒看見了5G產業未來的可能性。
他分享了一位於川升科技進行研習的產業新星余同學的經驗說道，參與計畫最棒的地方在於可以動手操作最先進、價值上千萬的儀器設備，是有別於校園學習很難得的體驗；同時也因為計畫的觸發，讓原本就讀高科大電訊工程系的余同學，後續報考並錄取川升與成大合辦的產碩專班，使技術研發可以持續不中斷。而另一位參與雲達科技的產業新星廖同學，原先就讀海洋大學研究AI養殖，加入雲達投入5G核網研究後，不只將所學AI與5G邊緣計算相結合，成為名符其實的5G跨域人才，更在研習結束後成為廣達集團正式員工。
陳國軒表示，企業端也真實感受到在計畫的推動下，產業新星的加入帶給了企業內部不同刺激與好處，除了學子們總是能用他們世代的語言和觀點提供企業不同思維，帶動內部活力創新循環外，也能助學子將學校所學的理論應用到實際場域裡面，創造出更多5G技術應用的對話與互動。
另外，莊芳甄也補充道，一位來自非本科系的同學從多媒體設計相關科系的身份參與5G JUMP計畫，她表示這位同學跟著許多跨域的學生一同攜手做AR/VR 5G應用專題，讓她大開眼界學習跨域整合溝通外，也見識到5G技術如何在場域裡落地應用。而下一步莊芳甄也認為應該要創造雙向交流，不再只是將學生送進產業領域見習，更應該邀請產業的第一把交椅進到校園裡，將第一手資訊跟學理結合，也讓學生在校期間就能了解產業的挑戰跟應用，無需再等到實習的時候才能了解，加速人才即戰力的培育。
玩學5G成果重磅登場，一次掌握人才脈動與產業知識
隨著「5G Jump」計畫四年來的耕耘，不只是豐富了產業的人才庫，也希望能將這一路的心得與經驗總結，成為企業、大專院校未來的參考依據。也因此，陳國軒透露今年將以「玩學5G 新視界」來呈現今年的成果，更提出「人氣」、「人才」與「人脈」等三大層次，透過實體專刊「高頻競博-臺灣5G人才乘風飛颺」來展現團隊在產業人才發展上的用心。
陳國軒表示這本刊物從「人」出發、以「案例」貫穿，集結超過500位產業新鮮人投入企業研發的實戰成果，並梳理出「潛力股」的必備要素；同時精選10組企業5G研發布局與人才培育的分享故事，讓外界一窺計畫如何佈局人才。至於在人脈的層次上，這本書能提供人才、產業與學術三方如何合作的指引地圖，而正是這些產業背後的關鍵人脈推手，才得以帶領臺灣行動科技向前，「我希望這本書能成為具參考價值的5G人百科全書」陳國軒說。
「別忘記我們在11月22日要在華山文創東2BCD倉庫舉辦成果發表會，」莊芳甄補充道，現場規劃了各種5G解決方案的展攤，透過實際呈現與互動，讓觀展者可以更加了解5G技術的應用，此外，也針對人才打造媒合活動舞臺，為產業跟人才做到最好的串接，「希望大家都能帶著玩樂的心態來這裡帶走5G知識」莊芳甄笑著說。
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