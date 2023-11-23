《進擊的巨人》：於殘酷的地獄輪迴，在沙地與血池重拾生命的「無意義」

無意義，我的朋友，這是存在的本質。它隨時隨地永遠與我們同在。就算沒有人想看到它，它也會出現：在恐怖之中，在血腥鬥爭之中，在最不幸的厄運之中。要在這麼悲劇性的境況裡認出它，直呼其名，這經常需要一點勇氣。可是我們不只要認出它，還要去愛它，無意義，我們必須學習去愛它。 — — 米蘭·昆德拉《無謂的盛宴》

諫山創《進擊的巨人》，近日動畫終於迎來final又final的完結，成功給予了漫畫備受爭議的收尾，更為圓滿的鋪排和結局。製片時長十年，關於歷史敘述、國族對立和戰爭殘酷的描述，對照當下現實烏俄、以巴的生靈塗炭、荊棘多刺，呈現了此作深刻人文關懷，亦令我們觀之更為神傷及省思。

（以下內容含有劇透）

如此龐大複雜的難題，正如現實你我，或許連追看每日戰況都沒有心力，更遑論遠隔千里思考解決良方。文藝看似離地，卻能經由虛構的故事，拉扯我們投身作者精心建構的世界，隨著不同角色思索、尋找謎底。諫山創藉著《進擊的巨人》所要提問的：到底人類如何擺脫「殺與被殺」的歷史，怎樣化解彼此之間日積月累的誤會與紛爭？

吉克苦心孤詣，反覆「又是為了繁衍」的名句，提出反生育主義的「安樂死計畫」，只要利用始祖巨人之力改造全體的艾爾迪亞人，以後都無法生育，那世界就不會再視該種族的力量有威脅了。換言之，透過某一種族的自我滅絕，就可令世界的紛爭和痛苦減少，甚至消失。

即使吉克後來中了艾連的計謀，無法執行「安樂死計畫」，仍是由始至終堅持自己的想法沒錯。這連繫到結局關鍵的轉折：為什麼吉克不覺得自己有錯，卻願意協助阿爾敏等人反抗？

當阿爾敏困在始袓巨人的「道路」，遇見吉克在堆砌泥沙城堡，他馬上詢問離開此地的方法，希望能救助正在戰鬥的伙伴。吉克疲憊不堪地回應：

為什麼？又是為了繁衍嗎，延續種族對你來說真的這麼重要嗎？現在世上發生的情況，可說是生命遭受恐懼支配所發的慘狀，只是毫無意義的生命活動所帶來的恐懼⋯⋯反正活著就代表總有一天會死，不是嗎？說不定知道了那一天會死，人類反而會鬆一口氣，終於能結束不知意義何在，遭受繁衍本能擺佈的生活，覺得這下子終於自由了。

圖片來源：動畫《進擊的巨人》劇照

圖片來源：動畫《進擊的巨人》劇照

活在此世，我們都是意義的奴隸，在這條道路反覆受苦，因此吉克認為知道了何時終結——按其計畫即是種族終結繁衍的一日——反而能夠得到解脫，得到什麼都不必追尋的自由。面對看似難以反駁的理性論述，阿爾敏在結局和吉克、艾連的對話，都擔當重要的解脫角色，開展了另一可能。

在荒蕪的沙地，諫山創賦予了阿爾敏詩意般的象徵，忽然發現有一片葉子，單手執拾，隨即憶起童年時，他和艾連、米卡莎在傍晚時分奔向山丘的大樹，「那一天的風非常暖和，光是跑著就覺得很舒服，看著漫天枯葉飛舞，那時我不知為何突然覺得⋯⋯我說不定是為了在這裡跟他們一起賽跑才會出生在這世界上」。

鏡頭一轉，吉克看到的卻不是葉子，而是棒球。這是前任「野獸巨人」庫沙瓦，當初認識了吉克後，友善地和他以接球、丟球為遊戲建立關係，那是吉克最為愉快、幸福的童年時光。換言之，葉子或棒球都非實物，而是兩人內心瑣碎日常中最關鍵的象徵。

阿爾敏坦承道出，像下雨天在家裡看書、看松鼠吃掉我給的樹果、和大家一起逛市場⋯⋯這些時刻平凡無奇，卻對他來說無比重要。吉克說，只不過是不斷重複一樣的動作，沒有任何意義，卻令人滿足了。他甚至跟庫沙瓦說，如果是為了傳接球遊戲，願意再出生一次——同時感謝父親讓自己出生——縱然未有否認其計畫，至少在無謂人生的某個當下，肯定了自己的存在價值。

這是阿爾敏獨有、難得的洞察，因為他始終記得三人的情誼，未曾因任何抽象論述抹去初心。當艾連在非現實的時空與其對話時，只有他能質問艾連，這樣的決定米卡莎是否真能幸福；只有他能在艾連說出那句讓所有讀者生氣的，「我哪知道」時，用力一拳擊倒他，迫得艾連展示軟弱，說出「我不想死」。

兩人深知紛爭不會結束，「我們體會過的地獄肯定已經輪迴了一遍又一遍」，艾連到最後承認，會走到這個地步，殺害全世界八成人口，是想毀滅世界，想看到這個畫面，這是將巨大力量交給一個笨蛋的——又有誰不是呢——必然結局。

艾連從巨人腳掌的血池，拾起象徵死亡的頭髮和牙齒，阿爾敏卻用雙手捧出了海邊的貝殼，是他們童年嚮往高牆之外世界的約定，所有事情的起始。結局就算再殘酷不堪，行差踏錯，回到最初的願望，兩人的友情，本身並沒有錯誤，甚或良善。

圖片來源：動畫《進擊的巨人》劇照

阿爾敏從頭到尾，都沒有背叛過這段關係，始終希望尋求和艾連溝通，才會說出「我也曾有把人類徹底消滅的想法」——可能是解決最有效解決人類紛爭的方法——他是理解艾連的人，並且希望可以實現溝通的微小理想。艾連聽到這句話，才發現阿爾敏手中的貝殼。

「你終於注意到了，明明隨時近在咫尺，但我們總顧著眺望遠方」，巨大、抽象及富有意義的論述，很常吸引我們定睛天際，但對身邊具體存在的關係和情感，往往容易忽略。阿爾敏給予艾連的最佳解脫，「殺人的罪惡感由我們兩個承擔」，就是陪伴而已。

這樣回看《進擊的巨人》的片尾，看似象徵希望、和平的大樹，隨時間流逝，二千年後以來的人類紛爭依然不絕，墓碑毀壞，子彈滿地，彷彿是在訴說不論何種論述，最後終歸無效的地獄輪迴。但在一切的無謂，所有無意義的瑣碎，在沙地和血池仍然有東西閃閃發亮，落葉、棒球、貝殼，以及其他的可能。

文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin