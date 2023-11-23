超級食物藜麥被譽為「五穀之母」，從印加文明開始就有舉足輕重的地位
我們想讓你知道的是
台灣本地也有和藜麥非常類似的特有原生作物稱為「台灣紅藜」，臺北醫學大學已經研究證實，一天食用22克，相當於四分之一碗的分量，就能有預防大腸癌前期病變的功效，這也成了選購藜麥的另一個價值。
文：Lorina
藜麥（Quinoa），又稱為印第安麥，古印加人把藜麥稱作「chisaya mama」意為「五穀之母」，在印加文明中有著非常重要的地位。
據目前科學研究顯示，藜麥與米、麥不同之處在於，它富含人體所需要的必需胺基酸，像是離胺酸、多量的鈣、磷、鐵跟Ω3（Omega3）脂肪酸等，同時也是很好的蛋白質來源，低熱量又能有飽足感，且膳食纖維含量驚人，比白米飯足足高出了10倍之多，不只能促進腸胃蠕動、更能幫助人體降低膽固醇及心臟病的風險，難怪它是近年來流行於世界的超級食物。
藜麥有三種主要品種：紅色、黑色和白色。其中，白藜麥是大家最為普遍熟悉的，另外兩種產量較少。由於物以稀為貴，因此黑藜麥、紅藜麥的價格也比白藜麥價格更高。
台灣本地也有和藜麥非常類似的特有原生作物稱為「台灣紅藜」，臺北醫學大學已經研究證實，一天食用22克，相當於四分之一碗的分量，就能有預防大腸癌前期病變的功效，這也成了選購藜麥的另一個價值。
只需電鍋，營養簡單上桌
一般料理藜麥的方式和白米相同，可煮可蒸，煮的話就大概放入滾水中煮10到15分鐘，白藜麥熟成時間最短，黑藜麥所需時間最久，紅藜麥則介於兩者之間。如果你像我一樣喜歡他們所帶來不同的口感與滋味，混合一起烹煮也沒有問題。
若是使用大同電鍋，則是與水一比一的比例，跟煮白飯一樣的方式來料理，若你喜歡軟一點的口感，則可以用藜麥比水1:1.2的比例烹煮。
雖然國外的料理藜麥的方式多半以沙拉為主，不過藜麥其實可以更廣泛的使用在各類菜餚料理中，譬如我在《餐桌上超級食物》一書中所示範的的南瓜藜麥饅頭、藜麥胡蘿蔔鬆餅、堅果藜麥糙米漿、藜麥菇菇燉飯、藜麥蝦鬆、酥炸藜麥鹹酥魚塊等等，或是我自己也會混在餃子、蝦餅餡中，這都是將藜麥煮（蒸）熟後的變化版。
懶得次次煮的人，可以一次多煮一些起來，再分裝冷藏或冷凍，就能方便應用並減少備料的時間。
料理藜麥一點也不難，希望大家在品嚐藜麥時，都能擁有多元豐富的味覺享受。
本文經《桂冠窩廚房》授權轉載，原文發表於此
原標題：怎麼煮最營養？你一定要認識的超級食物「藜麥 Quinoa」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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飛宏科技打進全球低軌衛星市場，以高性能電源技術布局新時代
我們想讓你知道的是
飛宏科技投入應用於低軌衛星的電源技術多年，並與業界大廠有密切的合作與技術交流，早已為此趨勢做好了準備，可與市場需求快速同步，成為台灣低軌衛星供應鏈中的隱形冠軍。
低軌衛星市場正開創令人振奮的新時代，不僅提供更低延遲、更高效率的通信服務，且小型化的設備，大幅降低安裝與製作的成本，因此成為眾多應用領域的首選。而在終端應用中，電源供應的高效能、長壽命、對抗惡劣環境等產品技術更是不可或缺。飛宏科技投入應用於低軌衛星的電源技術多年，並與業界大廠有密切的合作與技術交流，早已為此趨勢做好了準備，可與市場需求快速同步，成為台灣低軌衛星供應鏈中的隱形冠軍。
低軌衛星應用廣泛，解決了過去因地形限制而無法架設基地台，導致收訊不良等難題。現在無論在山區、海上、偏鄉，甚至是飛機上，都能隨時隨地接收到衛星網路訊號，補足行動網路的不足。隨疫情結束，全球陸續解封，2022年後低軌衛星通訊市場需求逐步升溫，更在俄烏戰爭中成為通訊需求的關鍵角色，也使低軌衛星應用瞬間受到全球的注目。
此外，Starlink、Oneweb等新興低軌衛星通訊營運商積極推動商業應用相關服務，UCS聯盟（Union of Concerned Scientists）提到，全球2022年總共發射約5500顆衛星，其中低軌通訊衛星更佔八成以上。資策會MIC預估，低軌衛星數量將從2023年7,500顆，成長至2030年17,350顆。可見低軌衛星已成為生活不可或缺的一環。
飛宏科技在低軌衛星供應鏈中，終端接收裝置的電源供應技術表現優異，可供應數據機、路由器、衛星設備之間的所需電力並成為媒介串聯彼此間資料輸。全球最大的低軌衛星通訊營運商、美國全球寬頻衛星網路服務供應商等指標大廠，亦與飛宏科技維持穩定供應合作關係，針對企業、政府與個人用戶提供低軌衛星網路與服務，且飛宏科技的相關產品皆已通過多國安規認證及客戶端嚴峻系統測試規範，將於2024年逐步放量，與全球低軌衛星廠商一同攜手實現高效、低延遲的通訊願景。
飛宏科技期待透過安全、高效的電源技術，推動全球低軌衛星市場持續發展和演進，為未來的科技和太空應用敞開嶄新的大門，滿足世界各地的使用者需求！
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