超級食物藜麥被譽為「五穀之母」，從印加文明開始就有舉足輕重的地位

文：Lorina

藜麥（Quinoa），又稱為印第安麥，古印加人把藜麥稱作「chisaya mama」意為「五穀之母」，在印加文明中有著非常重要的地位。

據目前科學研究顯示，藜麥與米、麥不同之處在於，它富含人體所需要的必需胺基酸，像是離胺酸、多量的鈣、磷、鐵跟Ω3（Omega3）脂肪酸等，同時也是很好的蛋白質來源，低熱量又能有飽足感，且膳食纖維含量驚人，比白米飯足足高出了10倍之多，不只能促進腸胃蠕動、更能幫助人體降低膽固醇及心臟病的風險，難怪它是近年來流行於世界的超級食物。

藜麥有三種主要品種：紅色、黑色和白色。其中，白藜麥是大家最為普遍熟悉的，另外兩種產量較少。由於物以稀為貴，因此黑藜麥、紅藜麥的價格也比白藜麥價格更高。

台灣本地也有和藜麥非常類似的特有原生作物稱為「台灣紅藜」，臺北醫學大學已經研究證實，一天食用22克，相當於四分之一碗的分量，就能有預防大腸癌前期病變的功效，這也成了選購藜麥的另一個價值。

只需電鍋，營養簡單上桌

一般料理藜麥的方式和白米相同，可煮可蒸，煮的話就大概放入滾水中煮10到15分鐘，白藜麥熟成時間最短，黑藜麥所需時間最久，紅藜麥則介於兩者之間。如果你像我一樣喜歡他們所帶來不同的口感與滋味，混合一起烹煮也沒有問題。

若是使用大同電鍋，則是與水一比一的比例，跟煮白飯一樣的方式來料理，若你喜歡軟一點的口感，則可以用藜麥比水1:1.2的比例烹煮。

雖然國外的料理藜麥的方式多半以沙拉為主，不過藜麥其實可以更廣泛的使用在各類菜餚料理中，譬如我在《餐桌上超級食物》一書中所示範的的南瓜藜麥饅頭、藜麥胡蘿蔔鬆餅、堅果藜麥糙米漿、藜麥菇菇燉飯、藜麥蝦鬆、酥炸藜麥鹹酥魚塊等等，或是我自己也會混在餃子、蝦餅餡中，這都是將藜麥煮（蒸）熟後的變化版。

懶得次次煮的人，可以一次多煮一些起來，再分裝冷藏或冷凍，就能方便應用並減少備料的時間。

料理藜麥一點也不難，希望大家在品嚐藜麥時，都能擁有多元豐富的味覺享受。

本文經《桂冠窩廚房》授權轉載，原文發表於此

原標題：怎麼煮最營養？你一定要認識的超級食物「藜麥 Quinoa」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航