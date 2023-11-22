台灣世界展望會60週年 攜手民眾「展望·更好的世界」 終身志工張艾嘉同行30年：願我們都是別人生命中的祝福

台灣世界展望會董事長丁廣欽指出，近年展望會投入轉型，連三年進行《國內兒少成長環境與生活樣態大調查》，以兒少需求出發推動創新事工，並開發「社會投資報酬率（SROI）」評估機制，讓外界具體了解展望會各項工作的影響力，吸引更多關注ESG的合作夥伴一同為永續發展目標努力，「從聚焦最脆弱兒少、分齡化服務、青少年事工，到導入財務ERP系統、組織的數位轉型等，今年展望會陸續獲TSAA台灣永續行動獎金獎、IDC未來連結創新獎等肯定。我們不斷學習、成長，為的就是不負公眾所託，將最大的祝福帶到最迫切需要的孩童身邊。」

台灣世界展望會會長李紹齡表示，世界快速變動，展望會必須不斷調整，責無旁貸走進最有需要、最乏人關心的地方，陪著服務對象在貧困缺乏、氣候變遷，甚至是戰火衝突中，找到生存發展及長久改變的機會，「從九二一震災、八八風災到近期小犬風災重創蘭嶼，展望會不僅第一時間投入救援，更長期陪伴受災家庭重建發展，因為孩子的未來是我們最在乎的事，除了即時援手，更重要的是陪伴他們長出力量、發現自己最棒的價值，有朝一日也能成為點亮別人生命的那一盞燈。」

終身志工張艾嘉從心碎中體現希望

自1993年首次隨台灣世界展望會腳步關懷內戰中的索馬利亞至今，展望會終身志工張艾嘉30年來期許自己成為所有捐款人的「眼睛」，監督展望會如何於各地運用善款。她在獅子山國看見被迫成為童兵、遭惡意截肢的孩子，也在黎巴嫩遇見穿梭車陣叫賣、受盡排擠的敘利亞難民兒童，種種景象令她心碎，卻同時在貧苦之境體會到最善良的人性。「展望會使我更認識世界的樣貌，學習『救一個人、是一個人』的價值。看著我資助的蒙古孩子長大後成為律師、我母親的資助童長大後更成了CEO，他們生命的改變宛如奇蹟，就感到一切很值得、很感恩。」

縱使30年後的現在，世界依然煙硝不斷，但張艾嘉認為當環境越動盪、人禍的負能量越大，更是大家選擇貢獻己力促成改變的關鍵時刻，「人生而平等，本來就應該相互扶持，一根火柴和一捆柴火散發出來的能量是不同的，只要大家都願意分享，合起來就足以照亮最陰暗的地方。」對她來說，人與人互助並非「做慈善」，而是「盡本分」，唯有如此愛才能流轉，也讓善永恆循環。

典藏你我走過的一甲子足跡

正如同60年前來自海外的善心在這片土地種下希望，再由台灣愛心接力傳承，是無數人參與投入，才能支持許多脆弱生命走出困境、發展茁壯。邁向60週年之時，台灣世界展望會特別以「足跡」為主題，精選包含歷史軌跡、歷屆代言人、天災救援與重建等珍貴照片，採用禮物盒形式設計推出限量版《2024桌曆—台灣世界展望會60週年紀念》，即日起凡捐款新台幣350元支持「國內青少年助學行動」，即贈送60週年紀念桌曆乙本，邀請民眾在新的年度一起透過桌面上的微型攝影展，重溫這一路人們如何在台灣相互扶持、成就更好世界的美好旅程。

台灣世界展望會將滿60歲了！感謝不同世代裡所有曾經和展望會並肩同行的夥伴，讓我們繼續透過每一個小行動累積改變的力量，一起「展望·更好的世界」——因為在那個世界裡有你、有我，還有孩子們更美好的未來。

典藏台灣一甲子記憶！台灣世界展望會特別以「足跡」為主題設計60週年桌曆，凡捐款新台幣350元支持「國內青少年助學行動」即贈桌曆乙本。(台灣世界展望會提供)

捐款獲贈《台灣世界展望會60週年桌曆》，請上台灣世界展望會網站

相關訊息歡迎洽詢服務專線：02-8195-3005，或洽詢電子信箱：pr@worldvision.org.tw

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