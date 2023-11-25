魚餃、燕餃的內餡都是豬肉，到底有什麼不一樣？
我們想讓你知道的是
魚餃的內餡根本沒有魚！你是不是大吃一驚呢？Sabrina說，魚餃和燕餃的內餡，都是以豬肉為基底（配方比例稍有不同），它們最大的差別其實在「皮」！
魚餃、燕餃等火鍋料，是大小朋友都喜歡的火鍋霸主！但是，你是否曾經感到疑惑：魚餃吃起來似乎不像魚肉？燕餃又是什麼東東？除了外觀上的不同（魚餃通常捲成圓圈狀，燕餃是直條狀），味道有點類似但又不大一樣，到底差異在哪裡呢？
就讓窩廚房總監Sabrina來現身說法，以桂冠火鍋餃為例，告訴大家魚餃和燕餃的差別！以後你就是火鍋餃達人，不會再傻傻分不清楚啦。
魚餃、燕餃的內餡都是豬肉
魚餃的內餡根本沒有魚！你是不是大吃一驚呢？Sabrina說，魚餃和燕餃的內餡，都是以豬肉為基底（配方比例稍有不同），它們最大的差別其實在「皮」！
魚餃的皮是用魚肉做的，燕餃的皮是用豬肉做的。
- 魚餃
魚餃的魚肉其實都在皮裡，以桂冠魚餃而言，是採用優質的魚，經過反覆攪打成魚漿、產生筋性後，延展成0.06公分的薄皮，再包入以豬肉為基底的內餡，就成了外皮細緻Q彈耐煮、內餡鹹香鮮甜的魚餃啦！
- 燕餃
燕餃的皮和內餡，都是豬肉做的！可說是裡外一致，「豬」得很徹底！桂冠燕餃皮特別採用豬後腿肉，先將筋膜去除，將豬肉精鍊捶打成肉漿，再延壓成皮（製作原理與魚餃皮類似）。
至於燕餃這個名稱怎麼來的呢？它是源自福州菜「肉燕」，又稱「扁肉燕」或「太平燕」，由於以豬肉漿做成的皮非常薄，像飛燕一般輕盈，所以被稱做「燕皮」，到現在我們就稱這種餃子為「燕餃」啦！
小知識：坊間在製作餃皮時，一般會加入澱粉增加份量、及Q度，也讓皮更好推展開成薄片，但桂冠的燕餃皮及魚餃皮，都是真材實料豬肉、魚肉做成，完全不摻粉！（表皮上白白的粉末只是避免沾黏之用。）由於動物性蛋白質遇熱時纖維會稍微捲縮起來，所以桂冠的火鍋餃在烹煮後皮會捲縮一些，這是正常的現象哦～
火鍋餃的簡易分辨法
以桂冠的火鍋餃來說，魚餃、花枝餃、蝦餃、香菇餃的皮都是魚漿製成，外觀上有些透明；而只有燕餃的皮與內餡皆是豬肉製成，顏色帶紅，因此看起來比較紅的，基本上就是燕餃。
不過，每家廠商的原料、配方不同，若是到傳統市場買火鍋料，在沒有品牌外包裝的文字說明下，想用肉眼分辨真的很難，這時候還是問問老闆比較準確。
火鍋餃不只能煮火鍋，你還可以這樣做
- 古早味滷肉飯
備好魚餃、蝦餃及花枝餃，運用三大法寶：醬油、黑糖、熱水，只要十五分鐘就能做出唇齒留香的超好吃滷肉！淋到飯上就是一碗滷肉飯啦，快來試試吧！
- 三杯杏鮑菇魚餃
「三杯」（麻油、醬油、米酒）的料理方式不只可做三杯雞，運用同樣手法與調味料，也可以做成風味絕佳的三杯杏鮑菇魚餃。
- 氣炸、串烤也好吃
用氣炸鍋料理火鍋餃，可以做出像煎炸過的口感！或是用竹籤將火鍋餃和蔬菜串起來，用燒烤的方式變化出不同的風味與擺盤。（小朋友一定超愛！）
本文經《桂冠窩廚房》授權轉載，原文發表於此
原標題：魚餃、燕餃到底差在哪裡？看完這篇絕對不會再搞混！
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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飛宏科技打進全球低軌衛星市場，以高性能電源技術布局新時代
我們想讓你知道的是
飛宏科技投入應用於低軌衛星的電源技術多年，並與業界大廠有密切的合作與技術交流，早已為此趨勢做好了準備，可與市場需求快速同步，成為台灣低軌衛星供應鏈中的隱形冠軍。
低軌衛星市場正開創令人振奮的新時代，不僅提供更低延遲、更高效率的通信服務，且小型化的設備，大幅降低安裝與製作的成本，因此成為眾多應用領域的首選。而在終端應用中，電源供應的高效能、長壽命、對抗惡劣環境等產品技術更是不可或缺。飛宏科技投入應用於低軌衛星的電源技術多年，並與業界大廠有密切的合作與技術交流，早已為此趨勢做好了準備，可與市場需求快速同步，成為台灣低軌衛星供應鏈中的隱形冠軍。
低軌衛星應用廣泛，解決了過去因地形限制而無法架設基地台，導致收訊不良等難題。現在無論在山區、海上、偏鄉，甚至是飛機上，都能隨時隨地接收到衛星網路訊號，補足行動網路的不足。隨疫情結束，全球陸續解封，2022年後低軌衛星通訊市場需求逐步升溫，更在俄烏戰爭中成為通訊需求的關鍵角色，也使低軌衛星應用瞬間受到全球的注目。
此外，Starlink、Oneweb等新興低軌衛星通訊營運商積極推動商業應用相關服務，UCS聯盟（Union of Concerned Scientists）提到，全球2022年總共發射約5500顆衛星，其中低軌通訊衛星更佔八成以上。資策會MIC預估，低軌衛星數量將從2023年7,500顆，成長至2030年17,350顆。可見低軌衛星已成為生活不可或缺的一環。
飛宏科技在低軌衛星供應鏈中，終端接收裝置的電源供應技術表現優異，可供應數據機、路由器、衛星設備之間的所需電力並成為媒介串聯彼此間資料輸。全球最大的低軌衛星通訊營運商、美國全球寬頻衛星網路服務供應商等指標大廠，亦與飛宏科技維持穩定供應合作關係，針對企業、政府與個人用戶提供低軌衛星網路與服務，且飛宏科技的相關產品皆已通過多國安規認證及客戶端嚴峻系統測試規範，將於2024年逐步放量，與全球低軌衛星廠商一同攜手實現高效、低延遲的通訊願景。
飛宏科技期待透過安全、高效的電源技術，推動全球低軌衛星市場持續發展和演進，為未來的科技和太空應用敞開嶄新的大門，滿足世界各地的使用者需求！
本文章內容由「飛宏科技」提供。