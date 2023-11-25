魚餃、燕餃的內餡都是豬肉，到底有什麼不一樣？

魚餃、燕餃等火鍋料，是大小朋友都喜歡的火鍋霸主！但是，你是否曾經感到疑惑：魚餃吃起來似乎不像魚肉？燕餃又是什麼東東？除了外觀上的不同（魚餃通常捲成圓圈狀，燕餃是直條狀），味道有點類似但又不大一樣，到底差異在哪裡呢？

就讓窩廚房總監Sabrina來現身說法，以桂冠火鍋餃為例，告訴大家魚餃和燕餃的差別！以後你就是火鍋餃達人，不會再傻傻分不清楚啦。

魚餃、燕餃的內餡都是豬肉

魚餃的內餡根本沒有魚！你是不是大吃一驚呢？Sabrina說，魚餃和燕餃的內餡，都是以豬肉為基底（配方比例稍有不同），它們最大的差別其實在「皮」！

魚餃的皮是用魚肉做的，燕餃的皮是用豬肉做的。

魚餃

魚餃的魚肉其實都在皮裡，以桂冠魚餃而言，是採用優質的魚，經過反覆攪打成魚漿、產生筋性後，延展成0.06公分的薄皮，再包入以豬肉為基底的內餡，就成了外皮細緻Q彈耐煮、內餡鹹香鮮甜的魚餃啦！

燕餃

燕餃的皮和內餡，都是豬肉做的！可說是裡外一致，「豬」得很徹底！桂冠燕餃皮特別採用豬後腿肉，先將筋膜去除，將豬肉精鍊捶打成肉漿，再延壓成皮（製作原理與魚餃皮類似）。

至於燕餃這個名稱怎麼來的呢？它是源自福州菜「肉燕」，又稱「扁肉燕」或「太平燕」，由於以豬肉漿做成的皮非常薄，像飛燕一般輕盈，所以被稱做「燕皮」，到現在我們就稱這種餃子為「燕餃」啦！

小知識：坊間在製作餃皮時，一般會加入澱粉增加份量、及Q度，也讓皮更好推展開成薄片，但桂冠的燕餃皮及魚餃皮，都是真材實料豬肉、魚肉做成，完全不摻粉！（表皮上白白的粉末只是避免沾黏之用。）由於動物性蛋白質遇熱時纖維會稍微捲縮起來，所以桂冠的火鍋餃在烹煮後皮會捲縮一些，這是正常的現象哦～

火鍋餃的簡易分辨法

以桂冠的火鍋餃來說，魚餃、花枝餃、蝦餃、香菇餃的皮都是魚漿製成，外觀上有些透明；而只有燕餃的皮與內餡皆是豬肉製成，顏色帶紅，因此看起來比較紅的，基本上就是燕餃。

不過，每家廠商的原料、配方不同，若是到傳統市場買火鍋料，在沒有品牌外包裝的文字說明下，想用肉眼分辨真的很難，這時候還是問問老闆比較準確。

火鍋餃不只能煮火鍋，你還可以這樣做

古早味滷肉飯

備好魚餃、蝦餃及花枝餃，運用三大法寶：醬油、黑糖、熱水，只要十五分鐘就能做出唇齒留香的超好吃滷肉！淋到飯上就是一碗滷肉飯啦，快來試試吧！

三杯杏鮑菇魚餃

「三杯」（麻油、醬油、米酒）的料理方式不只可做三杯雞，運用同樣手法與調味料，也可以做成風味絕佳的三杯杏鮑菇魚餃。

氣炸、串烤也好吃

用氣炸鍋料理火鍋餃，可以做出像煎炸過的口感！或是用竹籤將火鍋餃和蔬菜串起來，用燒烤的方式變化出不同的風味與擺盤。（小朋友一定超愛！）

本文經《桂冠窩廚房》授權轉載，原文發表於此

原標題：魚餃、燕餃到底差在哪裡？看完這篇絕對不會再搞混！

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航