有愛就無礙！你滋美得邀您關心罕病 讓肌萎病友看見希望曙光 行動有力熱銷公益組 每組為您捐$198 你滋美得再捐$198一齊響應

因洞察肌萎症病友之社會資源稀缺，特於2023 年歲末之際與「中華民國肌萎縮症病友協會」聯手舉辦「有愛就無礙. 共捐助罕病公益活動」，即日起至2023年12月31日前凡至你滋美得指定通路訂購「保健熱銷新品–行動有力公益組」，除享新品優惠體驗價，每盒將為消費者提撥捐款$198，你滋美得再捐$198一齊響應、放大愛心，你滋美得邀請您一同支持罕病肌萎症家庭與病友，為他們點燃希望曙光、擁有更多前進的力量！

中華民國肌萎縮症病友協會服務約550戶肌肉萎縮症家庭，因規模小相對被社會所遺忘，然而這群肌萎病友不但得承受持續萎縮的肌肉，甚至末期只能依靠流質營養品維生，龐大醫療與營養品支出、以及長期照護人力，非一般家庭足以負擔，致使病友家庭經濟及生活陷於困境。中華民國肌萎縮症病友協會理事長陳燕麟，本身是醫師也是肌肉萎縮症患者，深刻瞭解罕病病友的困境，十餘年來除用心鑽研罕病基因檢測研究、創立病友群組凝聚力量，長年奔走募集各界資源、更曾出版「擁抱生命的不完美」一書為罕病鬥士發聲，努力集結更多眾人的力量，他期望罕見疾病讓越多人看見理解，他們就越不罕見！

肌肉萎縮症其實是一種因基因缺損或異常造成的罕見疾病，類型有很多種，發病原因及病程可能有所不同，但都需面對行動能力的逐漸喪失、無法活動自如甚至影響心肺功能的困境，肌萎症體能惡化速度之快，往往令病患手足無措；因社會大眾對此疾病陌生，也造成醫療資源與社會支持相對薄弱；病友及家屬所需面對的不只是疾病折磨，還有社會異樣的眼光及自我心理的調適。中華民國肌萎縮症病友協會成立二十餘年來，除提供病友醫療、照護、福利、輔具、心理調適等相關資源與服務，舉凡如家庭扶助與關懷訪視、到宅重症照顧指導服務、基因檢驗宣導、就學服務等多元支持，協會更期盼大眾對肌萎症與肌失養症有更深層認識，形塑對病友友善互動的社會環境。

你滋美得除了體認到肌萎病友生活不易與資源不足，並相當欽佩肌萎症病友協會與理事長陳燕麟醫師長期對肌萎鬥士的付出與奉獻，希冀藉此公益活動的舉辦，號召眾人之力集結愛心、推動共捐響應獻愛，為肌萎病友找回生命的曙光與前進的動力，期待您關注參與、讓希望的種子萌芽開花；面臨即將到來的超高齡社會，你滋美得也期盼藉此機會喚醒國人行動保養的重視，提倡「即早保養、有效鎖住流失」的養護觀念，搭配對的保健品可一次全面提升鞏固力、強健力與靈活力，打造滿分行動力，你滋美得邀請您獻愛顧健康、行動更無礙。

【有愛就無礙 你滋美得攜手與您公益共捐助罕病】 活動資訊

 活動期間：2023/11/15(三)-2023/12/31(日)

 公益活動內容：凡於活動期間內，於你滋美得指定通路訂購 「保健熱銷新品–行動有力公益組」，除享優惠體驗價$1,980(原價$2,200)，每單消費為您提撥捐款$198至「中華民國肌萎縮症病友協會」，你滋美得再捐$198一齊響應、加倍放大愛心，邀請您一同支持罕病肌萎症家庭與病友，讓他們擁有更多前進的力量

 公益活動指定通路：0800-880-866電話訂購、你滋美得官方網站與全台百貨專櫃

 受贈單位：中華民國肌萎縮症病友協會

 立即行動響應： https://reurl.cc/3eby20

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