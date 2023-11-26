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2023/11/26,
音樂

《原子少年》七組男團、34名成員成功出道，僅一年就出現人氣斷層式下滑？

《原子少年》七組男團、34名成員成功出道，僅一年就出現人氣斷層式下滑？
Photo Credit:OzoneFB粉絲專頁

我們想讓你知道的是

一檔節目80位成員，成立7組男團、34名成員成功組團，讓臺灣時隔將近20年再次掀起本土偶像熱潮，但在節目播畢一年後的今年，各個團體的熱度似乎都有了斷層式的下滑。在各國偶像遍地開花，產業競爭白熱化的今天，台灣偶像團體若要站穩腳步，再現奇蹟，或許將是偶像與經濟公司們的一大挑戰。

文：林謙柔

原子少年總決賽至今已過去一年三個月，多數「星球」也分別於不同經紀公司出道。

如人氣冠軍地球簽約Sony音樂以「Ozone」團名出道；舞台冠軍天王星簽約滾石音樂以「U:NUS」團名出道；水星加盟種子音樂組成「AcQUA」男團；金星及火星、土星也分別以集資及公司推出的方式，在原子少年音樂製作人所創立的踢帕娛樂中組成了「VERA」、「FENIX」、「Saturnday」三組風格各異的男團。

而其中部分未出道組也在今年簽約了人見人愛娛樂組成了男團「OPENsi」，為這場盛大得男團出道之旅暫時畫下尾聲。

一檔節目80位成員，成立七組男團、34名成員成功組團，讓臺灣時隔將近20年再次掀起本土偶像熱潮，這樣的空前絕後的出道了可說是十分驚人的好成績，但在節目播畢一年後的今年，各個團體的熱度似乎都有了斷層式的下滑。

那問題究竟出現在哪裡呢？

團體數量供過於求，外銷力度不足

在韓流崛起的今天，亞洲的偶像產業幾乎可謂是一家獨大，雖說在節目及疫情的推波助瀾下成功取得一定的熱度，但是因節目缺乏翻譯版本、海外上架，只有在Youtube中的中文版本，因此哪怕在臺灣擁有1.02%的收視率，整體而言受眾層面仍是有限。

在出道之後，各家經紀也基本只選擇了保留台灣市場，並沒有明顯拓展海外群眾的計劃，著實可惜。

而在有限的收視群眾當中，七個出道團又成功瓜分了觀眾們的眼光以及投資商的選擇，當觀眾的假期及時間有限，一旦競爭者增加，選擇增多，就必然有了淘汰。

而投資商們在選擇年輕活力團體時，也容易只看見人氣最高或是實力最高的團體，大餅層層剝下，人氣較低的團體就很難有被看見的機會。

缺乏音樂類節目曝光

出道以後的這一年，各個團體基本上都缺乏可以宣傳音樂的舞台，除Ozone、U:NUS VERA、FENIX、AcQUA均上過的《娛樂百分百》，以及FENIX上過的網路綜藝《音樂主理人》、VERA的自製綜藝《金星號飛船》外，幾乎沒有以音樂為中心的節目機會，可以推廣自己的作品，只能靠著粉絲聆聽、選傳、買廣告的方式，但是這樣的操作方式似乎難以讓非粉絲的群眾認識及聽見。

在這一年當中，除Ozone曾為華劇《不良執念清楚師》演唱主題曲〈痛苦擁抱〉，並獲得432萬點閱次數之外，多數的音樂似乎都只流於粉絲之間，難以突破。

快銷時代訓練時間壓縮，作品不足

除此之外，沒有足夠的訓練時間及培養作品的機會，或許也是熱度難以維持的原因。

在這一年當中，各團體基本上團體專輯最多只出現一張、團體歌曲不超過6首，團體演唱會最多2場、Live House最多4場，多數時候均以代言、宣傳大使、活動開場人等方式與粉絲見面。

而團體成員更多的時間也在宣傳、跑綜藝節目、代言業配、開設個人品牌或是選傳自我「營業」等等，極難有時間團體尤其磨合、訓練，提升團體能力及產出作品。因此要達到「用作品說話，站穩腳步」就更加困難。

比起能夠享受作品的時間，粉絲更多的時刻是在購買商品支持，跑一場又一場的節目上演，觀看相同的音樂及舞蹈，久而久之也容易出現審美疲勞及倦怠。

在各國偶像遍地開花，產業競爭白熱化的今天，台灣偶像團體若要站穩腳步，再現奇蹟，或許將是偶像與經濟公司們的一大挑戰。

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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航


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