自帶能量場、在孤僻中怡然自得——你是「High Agency」的高能量人嗎？
我們想讓你知道的是
如果你有一天被關在世界某處的監獄，只能打一通電話求救，你會打給誰？那個人就是你身邊能量最高的人。這種「High Agency」的人有更強大的心靈、可以解決任何遭遇的問題、能夠面對高壓環境、有辦法掌控或改變自己的命運。我認為，即使沒有自信作一個高能量場的人，也絕對要具備辨識能力，讓自己與這些人更多相處結交。
偶然在Twitter上看到High Agency這個詞彙的討論，很驚訝發現幾乎沒有任何中文的資料。
High Agency大致上可以理解為「高自主性」或「高能量」的個體，可以帶領一個人超越自己的既有瓶頸、克服萬難的能力或能量。
這篇文章整理了幾個用來辨識High Agency的特徵。
High Agency的定義
對Low Agency的人來說，賦予自己的「故事腳本」是不可被質疑，理所當然要接受的。
對High Agency的人來說，任何人跟他講可以／不可以做到的事情，都只一個「故事腳本」。而他可以寫自己的故事。
幾個辨識High Agency的方式，以及我個人的觀點：
1. 年輕的時候有特殊的嗜好
青春期是一個人一生之中最感社交（同儕）壓力的時刻。如果年輕人此時可以抵抗主流群眾，長大後大概也沒問題。
這邊講的嗜好（hobby）偏向於美式多元觀點，例如蒐集、DIY、冷門運動等。在台灣我們可以理解為一個孩子「從眾行為 vs 個體發展」的對抗。
那些小時候守護自己小宇宙、或在孤僻中怡然自得的孩子們，長大是不是發展出了對抗普世價值的能量？
2. 自帶能量場
當你對生活備感無力的時候，總是有一些朋友在一陣對話後，會讓你充滿能量，準備踏上下一次的遠征。自帶能量場就是High Agency的特徵。反之，Low Agency的人會更加消耗。
在創業的高速高壓之間特別有這個體悟。身旁有那麼幾個朋友總是可以給予其他人能量。好像世界上沒有什麼更困難的事情。我也經常期許自己愈來愈成為這樣的人。
3. 簡單的判斷
如果你有一天被關在世界某處的監獄，只能打一通電話求救，你會打給誰？這就是你身邊能量最高的人。
4. 永遠無法預測的選擇
寫文學作品的運動員、喜好哲學的名模……如果發現身邊有些人做了與原本人設、背景完全不吻合的選擇，這些人就在展現他們超高的自主性。
5. 對於內容的重視
在社群行為上，Low Agency者會以「熱門度」作為閱讀的選擇；而High Agency者會從內容中閱讀出價值。
從結果來說，後者可以預測即將到來的風潮。
6. 當面說真話、背後說好話
通常的社交法則是見面討好、背後八卦。
能夠當著面講出真心話、在背後卻滿滿稱讚，是需要有超高的自主性，才能夠逆著群眾風向行事。
High Agency的特質
High Agency是西方領導力、創業心理學中認為最值得發展的個人特質之一。
因為代表這個人：
- 有更強大的心靈
- 可以解決任何遭遇的問題
- 能夠面對高壓環境
- 有辦法掌控（或改變）自己的命運
在台灣經常在講「脫離同溫層」，說穿了那只是行為表現。真正造成影響的是強化自己的能量場。有能量的人再逆風也不怕。
我認為，即使沒有自信作為一個High Agency的人，也絕對要具備辨識的能力，讓自己與這些人更多相處結交。
上面這張圖我看很久，才明白A代表Low Agency的人等待救援；B代表High Agency的人跳出框架的思考與行動。
後記
下面這張圖，補充了單純討論High Agency的單一維度缺失。
簡單來說：
- 高能量 + 有才華 = 顛覆者
- 有才華但能量低 = 懷才不遇
- 兢兢業業的高能量者，透過專業或才華的提升，有機會成為顛覆者
- 其他的人就是系統的小螺絲
顛覆者不論創業或職場都最稀有，要不是快速成為主管、經理人，就是跑去創業了。
第二順位往往會在「有才華但沒動能」與「有動能但專業不精」之間拉鋸。
舉例而言，「學歷指標」會推向選擇「有才華但沒動能」；「個性表現」則會推向選擇「有動能但專業不精」。
兩者之間，我個人會選擇後者，期待技術上的磨練，能力用熱情填補。
其他推薦的參考資料：
本文經CW Chi Wei Lin授權轉載，原文刊載於此
延伸閱讀
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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「綠色使命」引領永續前行的方向──驅動綠能打造全新能源生態系
我們想讓你知道的是
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
在全球氣候變遷日益嚴重的背景下，尋求減緩碳排放並實現永續發展的需求更加迫切。減碳轉型和永續發展已經成為當今全球議程的核心，共同為實現淨零碳排的目標而奮鬥。減碳轉型代表著我們對降低溫室氣體排放，並將再生能源廣泛推行的承諾，而永續前行則體現了我們追求環境友好、社會公平和經濟穩健發展的決心。
2022年台灣「淨零元年」將產官學研聚攏在一起
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
「台灣國際智慧能源周」及「台灣國際淨零永續展」便是因應此願景而生。現今全世界正面對氣候變遷這種來勢洶洶的戰役，各國共同研討出的「戰略」就是再生能源。今（2023）年展覽規模達1,275個攤位，創歷年新高，參觀人數也再刷新記錄，共吸引24,359名相關業者參觀，較上屆成長25%，其中國際買主超過800名，相較去年1.5倍成長，前五大買主來源國分別為日本、新加坡、馬來西亞、美國、越南，展現綠能產業持續成長的強勁動能。
透過產官學研各界跨域的合作，從田野調查、環境評估、各國經驗取經，到政策推動和規劃、企業ESG目標實踐、再生能源建置，彼此各司其職，同時卻又環環相扣、相輔相成。
照亮再生能源發展和地方創生的那道「光」
台灣發展的再生能源包括水力發電、太陽光電、風力發電、地熱能、生質能與廢棄物發電，依據2023年7月經濟部統計處指出，近5年台灣再生能源裝置容量平均年成長率達21.9%，高於全球平均之9.1%。其中，太陽光電佔比高達68.9%，為台灣再生能源成長之主要貢獻。
以太陽能為例，作為再生能源佔比最高的能源，在開發和建置也遇到不少問題，像是土地取得困難、民間擔心影響糧食自給率、能源開發影響民生生計等等。在「台灣國際智慧能源週」及「台灣國際淨零永續展」期間，經濟部於10/20 舉辦《能源轉型 永續前進論壇》中就有提及上述的困境，為此政府取經日本的農電共生成功經驗，以公民電廠作為解方。此方式不只改善地方經濟，還能創造人民所得及就業機會，協助地方創生。
能源轉型並非一蹴可幾，更不是單打獨鬥
在永續發展的趨勢之下，能源轉型仰賴多元觀點交流與跨域合作，各界透過永續經營的推動，也促成不同形式的「創新」。以企業為例，光電業者和養殖業者、廠房合作，透過租金、綠電交易等方式達到雙贏的局面；沃旭能源借鏡國際背景，打造全台最多的離岸風電場，並積極推動亞太淨零轉型，期盼企業共同創造社會長期價值；台泥儲能結合母公司低碳建材技術與優勢，打造儲能櫃搭配DC-DC充儲系統、綠電轉供及電力交易聚合服務，協助企業解決在淨零轉型中遇到的痛點。
能源轉型的多元觀點包括不同利益相關者的聲音，如政府、業界、學術界、社會團體和民眾。各方都有自己的關切和目標，而能源轉型的成功需要平衡這些不同觀點，以確保方案的可行性和可接受性。
跨域合作也是實現能源轉型的關鍵。能源轉型不僅僅是一個能源議題，它還涉及到科技、經濟、環境和社會等多個領域。不同領域之間的合作和知識交流至關重要，以開發新技術、改進能源效率和推動可再生能源的應用。
減碳轉型和永續前行是我們實現淨零碳排的必經之路。減碳轉型不僅僅是為了減少碳排放，更有促進綠色科技發展、創造就業機會，以及選擇新生活模式的改變。永續前行則代表著我們追求一個更美好的未來，一個能夠長期繼續發展並保護我們所處的地球的未來。
實踐了淨零碳排，才能永續前行。
【同場加映】
「2024 台灣國際智慧能源週 X 台灣國際淨零永續展」早鳥優惠徵展中！全台最大規模暨指標性之綠能與永續發展產業展覽，打造「能源供給、低碳製造、環境永續」媒合交流平台，展示主題涵蓋太陽光電、風能、儲能、前瞻能源（氫能、海洋能、地熱能等）、減碳技術、綠色金融、綠電交易等解決方案，是企業探詢永續新商機的最佳選擇！明年展覽將於2024年10月2-4日於南港展覽館2館擴大展出，即日起至2024年4月30日止為報名參展「早鳥優惠價」之優惠期間，敬請把握！
搶占商機，逕洽GESA 綠能暨永續發展聯盟
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