自帶能量場、在孤僻中怡然自得——你是「High Agency」的高能量人嗎？

文：CW Chi Wei Lin

偶然在Twitter上看到High Agency這個詞彙的討論，很驚訝發現幾乎沒有任何中文的資料。

High Agency大致上可以理解為「高自主性」或「高能量」的個體，可以帶領一個人超越自己的既有瓶頸、克服萬難的能力或能量。

這篇文章整理了幾個用來辨識High Agency的特徵。

High Agency的定義

對Low Agency的人來說，賦予自己的「故事腳本」是不可被質疑，理所當然要接受的。

對High Agency的人來說，任何人跟他講可以／不可以做到的事情，都只一個「故事腳本」。而他可以寫自己的故事。

幾個辨識High Agency的方式，以及我個人的觀點：

1. 年輕的時候有特殊的嗜好

青春期是一個人一生之中最感社交（同儕）壓力的時刻。如果年輕人此時可以抵抗主流群眾，長大後大概也沒問題。

這邊講的嗜好（hobby）偏向於美式多元觀點，例如蒐集、DIY、冷門運動等。在台灣我們可以理解為一個孩子「從眾行為 vs 個體發展」的對抗。 那些小時候守護自己小宇宙、或在孤僻中怡然自得的孩子們，長大是不是發展出了對抗普世價值的能量？

2. 自帶能量場

當你對生活備感無力的時候，總是有一些朋友在一陣對話後，會讓你充滿能量，準備踏上下一次的遠征。自帶能量場就是High Agency的特徵。反之，Low Agency的人會更加消耗。

在創業的高速高壓之間特別有這個體悟。身旁有那麼幾個朋友總是可以給予其他人能量。好像世界上沒有什麼更困難的事情。我也經常期許自己愈來愈成為這樣的人。

3. 簡單的判斷

如果你有一天被關在世界某處的監獄，只能打一通電話求救，你會打給誰？這就是你身邊能量最高的人。

4. 永遠無法預測的選擇

寫文學作品的運動員、喜好哲學的名模……如果發現身邊有些人做了與原本人設、背景完全不吻合的選擇，這些人就在展現他們超高的自主性。

5. 對於內容的重視

在社群行為上，Low Agency者會以「熱門度」作為閱讀的選擇；而High Agency者會從內容中閱讀出價值。

從結果來說，後者可以預測即將到來的風潮。

6. 當面說真話、背後說好話

通常的社交法則是見面討好、背後八卦。

能夠當著面講出真心話、在背後卻滿滿稱讚，是需要有超高的自主性，才能夠逆著群眾風向行事。

High Agency的特質

High Agency是西方領導力、創業心理學中認為最值得發展的個人特質之一。

因為代表這個人：

有更強大的心靈

可以解決任何遭遇的問題

能夠面對高壓環境

有辦法掌控（或改變）自己的命運

在台灣經常在講「脫離同溫層」，說穿了那只是行為表現。真正造成影響的是強化自己的能量場。有能量的人再逆風也不怕。

我認為，即使沒有自信作為一個High Agency的人，也絕對要具備辨識的能力，讓自己與這些人更多相處結交。

How to spot high agency people:



1. Weird teenage hobbies - Teenage years are the hardest time to go against social pressures. If they can go against the crowd as a teenager, they can go against the crowd as an adult.



2. Energy distortion field - If you meet with them when… pic.twitter.com／6snxkLlL2Y — George Mack (@george__mack) November 19, 2023

上面這張圖我看很久，才明白A代表Low Agency的人等待救援；B代表High Agency的人跳出框架的思考與行動。

後記

下面這張圖，補充了單純討論High Agency的單一維度缺失。

作者提供

簡單來說：

高能量 + 有才華 = 顛覆者

有才華但能量低 = 懷才不遇

兢兢業業的高能量者，透過專業或才華的提升，有機會成為顛覆者

其他的人就是系統的小螺絲

顛覆者不論創業或職場都最稀有，要不是快速成為主管、經理人，就是跑去創業了。

第二順位往往會在「有才華但沒動能」與「有動能但專業不精」之間拉鋸。

舉例而言，「學歷指標」會推向選擇「有才華但沒動能」；「個性表現」則會推向選擇「有動能但專業不精」。

兩者之間，我個人會選擇後者，期待技術上的磨練，能力用熱情填補。

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本文經CW Chi Wei Lin授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航