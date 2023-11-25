在香港以比特幣買雲吞麵——實測RedotPay密碼貨幣Visa卡

上週我們實測了首個面向散戶的香港持牌交易所Hashkey，今期讓我們一起試用RedotPay Visa卡，另一家在港府去年華麗轉身擁抱 web3 並明確規範牌照後面世的香港公司。

貸記卡：量入為出

先釐清一些基本概念。

大概由於Visa信用卡的形象太過深入民心，有些人誤會Visa卡就是信用卡，其實不然。Visa、Mastercard、American Express、Diners Club，還有中國的銀聯、日本的JCB等都是支付網絡，但不一定是信用卡；Visa也可以是貸記卡，或稱預付卡，類似香港的EPS易辦事，裡頭有錢才能支付，不會也不能多花。不論線上線下，絕大部分接受Visa的商戶都同時支持信用卡和貸記卡，少數例外的通常是不定額而且月費可能很高的服務例如Google Cloud，由於餘額不足扣款失敗的機率高，會要求用戶必須使用信用卡，把風險轉嫁給銀行。

允許先使未來錢的信用卡很方便，但我這種沒有收入證明的無業者、自僱人士、斜槓族，只能選擇貸記卡。我也有些朋友，即使有條件申請信用卡也寧願使用貸記卡，免得一時手滑就過度消費，同時避免失卡、被盜刷等風險，也有一些，純粹是為了履行有多少才花多少，量入為出的生活態度。

使用密碼貨幣無需綁定法定身分，沒有信貸評級，跟傳統金融體系進一步整合前，暫時所有支付卡都是貸記卡，包括Coinbase Card、Wirex、Ledger的CL Card、Gnosis Card等，當中最為台港兩地熟悉的非Crypto.com莫屬，除了因為支援的國家比較多（Coinbase、CL、Gnosis Card全都不支援台港），更因為牛市期間推廣非常進取，除了發行CRO，提供大量補貼，更買下NBA洛杉磯湖人和快艇隊主場球場命名權，取名Crypto.com Arena。

我先後用過三張密碼貨幣貸記卡，其中用得最多最久的，正是Crypto.com。不過，初步試用後我對RedotPay的印象很好，打算同時使用，假如深入使用後沒發現大問題，會逐漸增加使用RedotPay的比例。

順帶一提，其實Crypto.com的總部本來也在香港，只是被中國香港對密碼貨幣的取態嚇跑了而已。希望這次港府支持web3的態度不要朝令夕改，又把RedotPay趕跑。

Photo Credit: https://www.redotpay.com/

隱姓埋名，實力雄厚的股東

RedotPay的背景給我神秘兮兮的感覺，網站除了明確介紹是以香港為總部的新公司，只泛泛地說團隊來自名牌大學，並不像一般 startup 般讓創辦人「拋頭露面」，就連Google、LinkedIn都找不到有關資料。更奇怪的是，RedotPay其中一個針對英語市場的網頁表示「Built by the veteran hardware wallet – Kusen Wallet」，但我既未聽過Kusen硬體錢包，也沒法搜索到相關資訊。不排除我更努力的話可以找到相關資料，但其實我只重視產品與服務，對創辦人的背景並不好奇，只不過那是介紹產品的典型開場白而已。

雖然是新公司，但RedotPay完全沒有lean startup的感覺，資源似乎十分充裕，跟Visa合作發卡，而且可以在Apple Pay、Google Pay、Alipay使用，門檻相當高，並非幾個普通畢業生剛創業就能簽下來的合作。而且，才剛起步，RedotPay Visa卡已經支援除美國、中國大陸等約40國外的所有國家，手機app一開始就支援10種語言，都不是一般startup的手法。我會假設，RedotPay背後的股東在商業上有很強實力，但深明其背景並非賣點，故選擇「隱姓埋名」；以總部設於香港為形象，租用中環中心，算是香港暫時還能提供的剩餘價值吧。

使用預付卡，潛在風險主要是裡頭的充值會不會被挪用，然後公司倒閉，導致用戶失去資產。這方面，RedotPay的官網交代了註冊於香港的信託公司牌照號碼，並由Lloyds of London受保5000萬美元，另外客戶的私鑰存放於HSM（hardware security module），為香港證監會建議的託管方案，算是提供到一定信心。

不過，跟交易所的邏輯類似，託管方穩妥固然好，但最重要的還是用戶建立自主管理資產的良好習慣，只存放小量資產在預付卡中應付日常花費；只要做到這一點，就算真的倒楣遇上公司倒閉，損失也將十分有限。

實測以ETH購買樂天熊仔餅

RedotPay的體驗相當流暢，我5分鐘左右能跑完下載app、註冊帳號、認證身分、申請開卡、加入到Google Wallet整個流程，即使生手估計也能在15分鐘內完成，除非是卡關，比如手上沒有密碼貨幣充入 RedotPay 錢包地址等。

RedotPay app的介面十分簡約，跟包山包海、功能眾多的Crypto.com app截然不同，功能一看就懂，幾乎沒有多餘的元素，是我杯茶——除了獎勵計畫的介面和文案帶著那份濃濃的「鄉土氣息」以外。

申請開卡的部分，我很喜歡虛擬卡的選項，既省下不必要的物品，又可以即時使用。如果申請實體卡，則可以在接受Visa但不支持payWave的商戶支付，又能在ATM提款，就算去到只接受現金的地方都能應付，而且除了提款那宗交易，消費可以保有個人私隱。跟很多支付卡進取的推廣相反，RedotPay除了註冊帳號後附送可憐兮兮的5美金，並不提供消費回贈等優惠，開卡更要收費，虛擬卡10美金（優惠碼trendhkvc抵2美金），實體卡100美金（優惠碼trendhkpc抵20美金），而且不能用附送的5美金支付。少了優惠又要付費開卡當然沒那麼開心，但希望會是個更健康而可持續的商業模式。