開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/11/25,
中東

《改變世界【藝文人物篇】》：「阿拉伯的勞倫斯」親眼見證現代中東戰亂的根源

《改變世界【藝文人物篇】》：「阿拉伯的勞倫斯」親眼見證現代中東戰亂的根源
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

「改變世界：25個影響歷史文明的名人大事」系列的《藝文人物篇》中，你可以看到25個影響世界的藝術家與探險家，透過他們從小到大的生活環境，窺見這些人的人格特質養成，完整瞭解他們的人生脈絡與對至今為止的世界的巨大影響。學習創作者敏銳的觀察力與堅持的精神，豐富文化藝術素養外，還能啟發創新思維能力。

文：胡川安

透過阿拉伯世界瞭解智慧的偉大
湯瑪斯．愛德華．勞倫斯（Thomas Edward Lawrence）

profile

  • 國籍：大不列顛暨北愛爾蘭聯合王國（英國）
  • 身分：考古學家
  • 生日：西元1888年8月16日
  • 卒年：西元1935年5月19日

英國廣播公司《BBC》曾經在西元2002年選出百位「最偉大的英國人」，其中有一位非常特別的人物，不是政治家，也不是思想家。他是一位歷史學家、考古學家、作家，同時也是戰爭英雄。他是被稱為「阿拉伯的勞倫斯」的湯瑪斯．愛德華．勞倫斯。

勞倫斯是位勇敢且有智慧的冒險家，父親是愛爾蘭貴族，後來和勞倫斯的母親私奔，生下了他。勞倫斯從小就絕頂聰明，大學時選擇進入牛津大學的歷史系。當時在英國，就讀歷史系需要成績相當優秀才能就讀。勞倫斯相當鍾情於地中海沿岸的歷史，還經常到埃及、敘利亞和巴勒斯坦沿岸進行考古工作。

勞倫斯不僅對於語言有天分，瞭解好幾國語言，並且翻譯了《荷馬史詩》，文筆十分流暢易讀。他的著作《智慧的七柱》除了是暢銷書之外，珍藏的精裝版在市場上還被炒作到10萬美元。

對於勞倫斯的人生來說，最為關鍵的事情是第一次世界大戰的爆發。勞倫斯決定加入英國陸軍，加入中東戰場。當時的中東主要在鄂圖曼土耳其帝國的控制下，勞倫斯熱愛阿拉伯，想要幫助阿拉伯人脫離土耳其人的統治。他與阿拉伯王子費薩爾結盟，結合英國與阿拉伯，一起對土耳其人作戰。

勞倫斯與當時的指揮官艾德蒙．愛倫比合作無間，這位軍官被視為是第一次世界大戰中最傑出的英國陸軍戰將。與土耳其的決戰中自己這一方死亡九百人左右，但土耳其一方卻戰死了八萬多人，讓土耳其退出了世界大戰，使得在亞洲戰場上沒有後顧之憂。艾德蒙的背後就是靠勞倫斯詳細的情報還有游擊戰才獲得決定性勝利，史稱「阿拉伯起義」。

勞倫斯跟阿拉伯人培養良好的關係，騎著駱駝，戴著阿拉伯彎刀，透過擾亂對方，使用計謀，在沙漠中神出鬼沒，讓土耳其人完全不知道他所使用的戰術。最令人嘖嘖稱奇的就是勞倫斯曾經被捕，而且土耳其人輪流用酷刑拷打他。即使在極端的情況下，他仍然使用計謀脫困，最後逃出來。

阿拉伯人在勞倫斯的幫忙下，成功奪回了敘利亞的首都大馬士革，終於有希望獨立。然而，勞倫斯的祖國英國還有當時的西方列強為了自己的利益，卻硬生生將阿拉伯瓜分，成為後來戰亂的根源。

後來勞倫斯無法改變列強在阿拉伯世界的決定，只能回到英國去，有一天騎摩托車不小心出了車禍，過世的時候只有47歲。由於勞倫斯的故事相當傳奇，改拍成電影，西元1962年《阿拉伯的勞倫斯》得到了七項奧斯卡金像獎。

21世紀的現在，中東的戰爭仍然不斷。有些人質疑勞倫斯幫助了英國，讓他們在中東獲取了大量資源，並且加以瓜分。然而，勞倫斯憑藉著自己的勇氣、智慧和熱情，想要幫助他的阿拉伯朋友們的原意仍然不變。雖然後來被利用，但他的事蹟現在仍然為大家所傳頌著。

15勞倫斯
Photo Credit: 時報出版

學習知識+Plus：阿拉伯起義

鄂圖曼土耳其帝國血腥統治阿拉伯地區，西元1914年第一次世界大戰爆發，阿拉伯人開始在各地出現阿拉伯民族主義運動。第一次世界大戰中，鄂圖曼土耳其帝國加入同盟國，協助德意志帝國。

作為第一次世界大戰的中東戰場，土耳其的參戰讓德意志帝國的對手大英帝國疲於奔命。為了有效打擊大英帝國，鄂圖曼土耳其帝國變本加厲對阿拉伯地區加強控制與打擊，於是進一步激起阿拉伯人要求獨立的企圖。

而英法等國也出於自身利益，支持阿拉伯人起義，阿拉伯起義不但有效牽制數萬本來準備進攻蘇伊士運河地區的鄂圖曼土耳其軍隊，使中東戰場朝有利英軍的方向發展。

書籍介紹

本文摘錄自《改變世界：25個影響歷史文明的名人大事【藝文人物篇】》，時報出版

作者：胡川安
繪者：張容容

  • momo網路書店
  • Readmoo讀墨電子書
  • Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）
  • 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

內容緊扣課綱X培養獨立思考能力X21世紀全新視角
豐富人類歷史中的文化底蘊Ｘ讓夢想成為現實中的美好

25個跨越歷史古今中外緊扣時代的藝文人物，
用全新的立場、角度和視野，
再定義這些豐富我們的文化與生活的人們，
並為他們對當時以至於現代所帶來的精采世界喝采。

藝術家為了自己的創作，即使遭遇困難也勇往直前。他們促進人類的知識。透過電影、小說、時尚與堅持的精神，創造出夢想的高度。「改變世界：25個影響歷史文明的名人大事」系列的《藝文人物篇》中，你可以看到25個影響世界的藝術家與探險家，透過他們從小到大的生活環境，窺見這些人的人格特質養成，完整瞭解他們的人生脈絡與對至今為止的世界的巨大影響。學習創作者敏銳的觀察力與堅持的精神，豐富文化藝術素養外，還能啟發創新思維能力。

你喜歡聽故事嗎？有些人可能覺得歷史太遙遠，
但是這些事雖然發生在過去，但其實跟現代息息相關，
我們可以透過瞭解關鍵人物與世界發展，
看到他們在不同的時間、地點和文化中，
對整個歷史長流產生重大影響。
這些人不但發揮自己的能力，感動當時的人們，
也轉動了歷史巨輪，讓現代變得不一樣。

改變世界立體書封_白底-2
Photo Credit: 時報出版

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。