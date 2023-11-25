《改變世界【藝文人物篇】》：「阿拉伯的勞倫斯」親眼見證現代中東戰亂的根源

文：胡川安

透過阿拉伯世界瞭解智慧的偉大

湯瑪斯．愛德華．勞倫斯（Thomas Edward Lawrence）

profile

國籍：大不列顛暨北愛爾蘭聯合王國（英國）

身分：考古學家

生日：西元1888年8月16日

卒年：西元1935年5月19日

英國廣播公司《BBC》曾經在西元2002年選出百位「最偉大的英國人」，其中有一位非常特別的人物，不是政治家，也不是思想家。他是一位歷史學家、考古學家、作家，同時也是戰爭英雄。他是被稱為「阿拉伯的勞倫斯」的湯瑪斯．愛德華．勞倫斯。

勞倫斯是位勇敢且有智慧的冒險家，父親是愛爾蘭貴族，後來和勞倫斯的母親私奔，生下了他。勞倫斯從小就絕頂聰明，大學時選擇進入牛津大學的歷史系。當時在英國，就讀歷史系需要成績相當優秀才能就讀。勞倫斯相當鍾情於地中海沿岸的歷史，還經常到埃及、敘利亞和巴勒斯坦沿岸進行考古工作。

勞倫斯不僅對於語言有天分，瞭解好幾國語言，並且翻譯了《荷馬史詩》，文筆十分流暢易讀。他的著作《智慧的七柱》除了是暢銷書之外，珍藏的精裝版在市場上還被炒作到10萬美元。

對於勞倫斯的人生來說，最為關鍵的事情是第一次世界大戰的爆發。勞倫斯決定加入英國陸軍，加入中東戰場。當時的中東主要在鄂圖曼土耳其帝國的控制下，勞倫斯熱愛阿拉伯，想要幫助阿拉伯人脫離土耳其人的統治。他與阿拉伯王子費薩爾結盟，結合英國與阿拉伯，一起對土耳其人作戰。

勞倫斯與當時的指揮官艾德蒙．愛倫比合作無間，這位軍官被視為是第一次世界大戰中最傑出的英國陸軍戰將。與土耳其的決戰中自己這一方死亡九百人左右，但土耳其一方卻戰死了八萬多人，讓土耳其退出了世界大戰，使得在亞洲戰場上沒有後顧之憂。艾德蒙的背後就是靠勞倫斯詳細的情報還有游擊戰才獲得決定性勝利，史稱「阿拉伯起義」。

勞倫斯跟阿拉伯人培養良好的關係，騎著駱駝，戴著阿拉伯彎刀，透過擾亂對方，使用計謀，在沙漠中神出鬼沒，讓土耳其人完全不知道他所使用的戰術。最令人嘖嘖稱奇的就是勞倫斯曾經被捕，而且土耳其人輪流用酷刑拷打他。即使在極端的情況下，他仍然使用計謀脫困，最後逃出來。

阿拉伯人在勞倫斯的幫忙下，成功奪回了敘利亞的首都大馬士革，終於有希望獨立。然而，勞倫斯的祖國英國還有當時的西方列強為了自己的利益，卻硬生生將阿拉伯瓜分，成為後來戰亂的根源。

後來勞倫斯無法改變列強在阿拉伯世界的決定，只能回到英國去，有一天騎摩托車不小心出了車禍，過世的時候只有47歲。由於勞倫斯的故事相當傳奇，改拍成電影，西元1962年《阿拉伯的勞倫斯》得到了七項奧斯卡金像獎。

21世紀的現在，中東的戰爭仍然不斷。有些人質疑勞倫斯幫助了英國，讓他們在中東獲取了大量資源，並且加以瓜分。然而，勞倫斯憑藉著自己的勇氣、智慧和熱情，想要幫助他的阿拉伯朋友們的原意仍然不變。雖然後來被利用，但他的事蹟現在仍然為大家所傳頌著。

Photo Credit: 時報出版

學習知識+Plus：阿拉伯起義

鄂圖曼土耳其帝國血腥統治阿拉伯地區，西元1914年第一次世界大戰爆發，阿拉伯人開始在各地出現阿拉伯民族主義運動。第一次世界大戰中，鄂圖曼土耳其帝國加入同盟國，協助德意志帝國。

作為第一次世界大戰的中東戰場，土耳其的參戰讓德意志帝國的對手大英帝國疲於奔命。為了有效打擊大英帝國，鄂圖曼土耳其帝國變本加厲對阿拉伯地區加強控制與打擊，於是進一步激起阿拉伯人要求獨立的企圖。

而英法等國也出於自身利益，支持阿拉伯人起義，阿拉伯起義不但有效牽制數萬本來準備進攻蘇伊士運河地區的鄂圖曼土耳其軍隊，使中東戰場朝有利英軍的方向發展。

書籍介紹

本文摘錄自《改變世界：25個影響歷史文明的名人大事【藝文人物篇】》，時報出版

作者：胡川安

繪者：張容容

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

內容緊扣課綱X培養獨立思考能力X21世紀全新視角

豐富人類歷史中的文化底蘊Ｘ讓夢想成為現實中的美好

25個跨越歷史古今中外緊扣時代的藝文人物，

用全新的立場、角度和視野，

再定義這些豐富我們的文化與生活的人們，

並為他們對當時以至於現代所帶來的精采世界喝采。

藝術家為了自己的創作，即使遭遇困難也勇往直前。他們促進人類的知識。透過電影、小說、時尚與堅持的精神，創造出夢想的高度。「改變世界：25個影響歷史文明的名人大事」系列的《藝文人物篇》中，你可以看到25個影響世界的藝術家與探險家，透過他們從小到大的生活環境，窺見這些人的人格特質養成，完整瞭解他們的人生脈絡與對至今為止的世界的巨大影響。學習創作者敏銳的觀察力與堅持的精神，豐富文化藝術素養外，還能啟發創新思維能力。

你喜歡聽故事嗎？有些人可能覺得歷史太遙遠，

但是這些事雖然發生在過去，但其實跟現代息息相關，

我們可以透過瞭解關鍵人物與世界發展，

看到他們在不同的時間、地點和文化中，

對整個歷史長流產生重大影響。

這些人不但發揮自己的能力，感動當時的人們，

也轉動了歷史巨輪，讓現代變得不一樣。

Photo Credit: 時報出版

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰