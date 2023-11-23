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2023/11/23,
印太

受以巴衝突抵制西方企業波及，馬來西亞「US Pizza」近日考慮更改品牌名稱

受以巴衝突抵制西方企業波及，馬來西亞「US Pizza」近日考慮更改品牌名稱
圖片來源：US Pizza Malaysia臉書

我們想讓你知道的是

由美國人鄧肯1997年於馬來西亞檳城所創立的披薩連鎖店「US Pizza」，因以巴衝突緣故，正考慮要重塑品牌。一份澄清聲明強調，「US Pizza」完全是一家本地穆斯林企業，也強調「US」的發音其實是英語的「us」，指的是「我們」而非意旨「美國」。

由美國人鄧肯（Donald Duncan）1997年於馬來西亞檳城所創立的一間以美式風格為主題的披薩連鎖店「US Pizza」，近期因以巴衝突緣故，正考慮要重塑品牌。

由於馬來西亞多數是穆斯林，在本次以巴衝突中因而事站在支持巴勒斯坦的立場，許多支持以色列的公司如麥當勞、星巴克和雀巢等企業因而在馬國受到抵制，而「US Pizza」也因其具有美國背景受到波及。

「US Pizza」近日在臉書上表示，如果該貼文獲得超過1萬個讚或評論，該公司就會將品牌名稱從「US Pizza」改為「Kita Pizza」 ，而截至週三晚間，該貼文已收到超過2500個讚。

此外，一份澄清「US Pizza」品牌名稱的聲明，也引起社群媒體關注。這份聲明強調，「US Pizza」完全是一家本地穆斯林企業，也強調「US」的發音其實是英語的「us」，指的是「我們」而非意旨「美國」，執行長Mohd Sobree Ali也在聲明中表示：「我們歡迎大家光臨我們的餐廳，並享受我們提供的食物。」

Mohd Sobree Ali後來在接受媒體採訪表示，這份聲明是他兒子發佈在其個人社交媒體，以回應抵制浪潮，事後公司在聲明瘋傳後又撤回，因並未和公司總部討論。不過Mohd Sobree Ali向媒體表示，儘管他並未與總公司澄清，但他確實將品牌名稱中的「US」解釋為「us」（我們），代表歡迎所有人到他的餐廳光顧。

「US Pizza」也在臉書宣布推出買一送一促銷活動，貼文中表示，每張收據中的1令吉將會捐給信譽良好的巴勒斯坦人道救援組織，貼文還特別強調：「別擔心！US Pizza不會向美國支付特許權使用費。」

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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