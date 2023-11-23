打擊假新聞，加州新法要求幼兒園至高中各校須將「媒體素養」融入必修課程

文：張瑞邦（Tucker Chang）

為強化幼兒園至12年級（以下簡稱K–12）學生之媒體素養、提升辨別假新聞及不實訊息能力，美國加州州長紐森（Gavin Newsom）於今（2023）年10月13日簽署AB873號法案，該法案要求加州各級學校從明（2024）年起，須將媒體素養資源及教材內容納入K–12年級的英語、藝術、科學、數學、歷史及社會等必修課程中。

根據加州地方媒體《聖華金谷太陽報》（The San Joaquin Valley Sun）報導，該法案最初是由民主黨籍的加州眾議員波爾曼（Marc Berman）於今年2月所提出。

波爾曼對此表示，現今的年輕人日趨依賴從TikTok（抖音海外版）、Instagram以及X（前身為推特）等社群平台獲取新聞或生活資訊，然而這樣取得訊息的方式可能存在風險，因此他與團隊才會提出這項法律。

「培養孩子媒體識讀的能力是我們支持孩子、家庭乃至於整個社會的關鍵決策，尤其身處在這個時代，無論是孩童、家長還是整個社會都被充斥在社群網路和數位平台上的假消息和錯誤訊息所淹沒。我想，我們都有責任教導孩童成為更加謹慎的網路使用者，以此判別不實訊息、陰謀論等虛假資訊。」波爾曼如此說道。

波爾曼亦補充提及：「正如我們過去10年經常看到的網路風險一樣，數位世界發生的事情恐會對現實世界產生嚴重的衝擊，從否認氣候變遷到疫苗陰謀論，再到2021年美國國會大廈襲擊事件，從網路上傳遞的不實訊息已經造成全球性的致命傷害。」

為何使用者從社群平台獲取新聞資訊存在風險？

美國《微軟全國廣播公司》（MSNBC）透露，目前確實有越來越多的年輕人使用社群平台瀏覽新聞資訊，尤其利用TikTok獲取時事最受年輕族群青睞。