打擊假新聞，加州新法要求幼兒園至高中各校須將「媒體素養」融入必修課程
我們想讓你知道的是
據美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）的調查發現，經常從TikTok取得新聞資訊的美國成年人比例在短短3年內增加4倍多，雖然TikTok等社群平台能讓用戶接觸到部分傳統新聞媒體不會提供的多元觀點，但皮尤研究中心的專家發現，TikTok的搜尋引擎經常會向用戶顯示充斥錯誤訊息的影音，這進一步助長假消息、不實訊息的傳播。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
為強化幼兒園至12年級（以下簡稱K–12）學生之媒體素養、提升辨別假新聞及不實訊息能力，美國加州州長紐森（Gavin Newsom）於今（2023）年10月13日簽署AB873號法案，該法案要求加州各級學校從明（2024）年起，須將媒體素養資源及教材內容納入K–12年級的英語、藝術、科學、數學、歷史及社會等必修課程中。
根據加州地方媒體《聖華金谷太陽報》（The San Joaquin Valley Sun）報導，該法案最初是由民主黨籍的加州眾議員波爾曼（Marc Berman）於今年2月所提出。
波爾曼對此表示，現今的年輕人日趨依賴從TikTok（抖音海外版）、Instagram以及X（前身為推特）等社群平台獲取新聞或生活資訊，然而這樣取得訊息的方式可能存在風險，因此他與團隊才會提出這項法律。
「培養孩子媒體識讀的能力是我們支持孩子、家庭乃至於整個社會的關鍵決策，尤其身處在這個時代，無論是孩童、家長還是整個社會都被充斥在社群網路和數位平台上的假消息和錯誤訊息所淹沒。我想，我們都有責任教導孩童成為更加謹慎的網路使用者，以此判別不實訊息、陰謀論等虛假資訊。」波爾曼如此說道。
波爾曼亦補充提及：「正如我們過去10年經常看到的網路風險一樣，數位世界發生的事情恐會對現實世界產生嚴重的衝擊，從否認氣候變遷到疫苗陰謀論，再到2021年美國國會大廈襲擊事件，從網路上傳遞的不實訊息已經造成全球性的致命傷害。」
為何使用者從社群平台獲取新聞資訊存在風險？
美國《微軟全國廣播公司》（MSNBC）透露，目前確實有越來越多的年輕人使用社群平台瀏覽新聞資訊，尤其利用TikTok獲取時事最受年輕族群青睞。
Tags：
AI驅動行銷新境界！微軟聚焦Copilot探究人工智慧創變行銷新動能
我們想讓你知道的是
行銷人應該把最關鍵的時間，投注在真正有價值的工作，但是在過去，多數行銷工作者卻總感覺時間不夠用！進入AI時代，人工智慧大幅改變行銷模式，想知道如何利用生成式AI提升行銷決策與執行效率？微軟與INSIDE POSSIBLE合辦AI社群聚會「智勝未來 行銷再進化：AI助攻企業開啟客戶新旅程」，第一手解密行銷結合AI的使用情境，讓所有行銷人智慧工作、智勝未來！
身為行銷決策者或在第一線作戰人員，是否感覺永遠被時間追著跑？總希望有三頭六臂，同時要發揮創意靈感，又要兼顧數據洞察的雙軌能力，提升自家品牌的各種行銷成效；甚至行銷部門被賦予扮演業績助攻手，創建嶄新的顧客旅程、提供個人化行銷溝通，進而幫助品牌招攬新客、喚回舊客，挖掘更多潛在商機。
然而，要達到上述情境價值，行銷部門卻總覺得使不上力！原因為何？仔細觀察現在行銷成員的工作模式，可以發現行銷成員當前遭遇到幾類困境：
- 數據分析---進入MarTech時代，行銷需要花費更多時間和精力彙整數據分析，並且還要進一步洞察數據來優化決策
- 創意內容製作---需要不斷產製吸引消費者的內容，而且要同時兼顧創意與成效
- 多通路行銷---通路碎片化，行銷人需整合及管理多個渠道的行銷活動以觸及更多潛在顧客
- 廣告成效優化---伴隨數位廣告成本逐年增長，以及行銷資源越來越少，必須以有限預算轉換最高投資報酬率
- 因應變化的韌性--市場及消費者需求變化速度越來越快，擬定準確的行銷決策更具挑戰
上述難題，我們為什麼可以清楚得知？這些內容，其實我們也是運用生成式AI，透過精準提問來得知相關解答。另外，為了佐證資料正確性，從這些回覆的參考資料來源，我們也從調研報告，確實找到幾項真實的數據。
像是HubSpot最新發布的《行銷狀態報告》（The State of Marketing 2023），裡面就提到，平均行銷人員每天花多6小時在手動工作，相信如果能善用數位工具，甚至是AI解決方案的行銷人員，他們的策略效率一定能贏過那些仍然沒有使用的群體。
翻轉行銷日常！微軟示範Copilot如何成為行銷人的絕佳助手
上述討論在在可以發現，現在行銷人員面臨的難題是相當多面，並且隨著技術的發展，這些難題也將會更為複雜。AI，正是能輔助行銷人克服難題、提高工作效率，以及增長行銷成效的解方之一。
根據Gartner的報告預測到2025年，所有組織當中，大約會有75%的行銷職能將會結合人工智慧，過往生產型的工作，將會轉行變成更具策略性的活動。意味將有越來越多的企業，會在這一兩年積極把人工智慧導入到內部組織的行銷流程，從策略擬定到落地執行，以更敏捷且以數據為基礎的方式，來應對未來的商業挑戰。
另一方面，進入注意力破碎加上媒體分眾化時代，根據統計現代人每日平均接觸達4,000則廣告訊息，平均注意力時間剩下8秒。對行銷人而言，根據消費者輪廓進行明確地分眾，並且因應不同分群，設計出最適合的溝通內容以達到精準行銷，這些都能開始藉由AI提供輔助。
像是Dynamics 365 Customer Insights根據顧客過往的搜尋、互動、交易等行為數據，透過AI及機器學習的運算，找出產品喜好、平均購買量、以及顧客終身價值等具有價值的見解；搭配具有相似購買模式的其它顧客經驗這類洞察資料，藉此建立起個人化的顧客旅程，在對的時間、對的通路提供預測性的產品推薦。AI能幫助品牌在不同檔期實踐精準行銷，也讓行銷人可透過分析儀表板追蹤成效，有助於行銷策略的優化。
對此，微軟攜手INSIDE將在12月15日，於台北艾麗共同舉辦INSIDE POSSIBLE AI社群聚會，以「智勝未來 行銷再進化：AI 助攻企業開啟客戶新旅程」為主題，從數據洞察、媒體廣告創意、決策效率、乃至於AI衍生的著作權等多維度議題切入，提供行銷領域工作者，一場充滿實戰應用的知識饗宴。
本次活動議程，邀請KPMG安侯企業管理股份有限公司數位創新服務的林大中，帶來第一手最新2024行銷趨勢；關鍵評論網媒體集團整合長李致緯、安然科技執行長嚴中健，將分別從媒體廣告提案成功變現，以及行銷打造全新顧客旅程扮演業績助攻手等主題，剖析如何運用AI工具結合預測受眾輪廓、尋找潛在顧客的具體方式。
另一方面，微軟代表的相關講者，會從不同構面演繹AI的使用情境。台灣微軟首席營運長陳慧蓉希望翻轉行銷長的思維，講解如何從不同角度理解AI、結合AI；台灣微軟技術專家林毓忻將說明Copilot的重點功能，重塑行銷人的過往工作模式；台灣微軟法務副總經理廖怡苓則從法律議題著手，探究創意工作使用AI生成內容需注意的規範。
不論您是企業C-level決策層或第一線作戰人員，只要渴望掌握最新MarTech行銷應用趨勢、以及希望知道怎麼運用AI，讓工作達到事半功倍，這場「智勝未來 行銷再進化：AI 助攻企業開啟客戶新旅程」將是揮別2023、放眼2024的交會時機，最重要的一場行銷盛會。
活動資訊
名稱：智勝未來 行銷再進化：AI 助攻企業開啟客戶新旅程
時間：2023/12/15（五）13:30-16:00
地點：台北艾麗酒店5樓 楓柏廳（110台北市信義區松高路18號）
活動名額數量有限，點此立刻報名！