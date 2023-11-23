以色列、哈瑪斯23日起擬休戰4天交換人質，協議重點、雙方態度一次看
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民調顯示，以國民眾壓倒性支持這項讓人質獲釋的協議。最近幾週，人質家屬加入特拉維夫與耶路撒冷等地規模愈來愈大的遊行，要求政府「付出一切代價」，換取人質安全返家。全國店面和公路都出現印有人質照片的海報，上面的標語寫著「帶他們回家」。不過，以國媒體報導，納坦雅胡聯盟政府內的極右派部長們昨晚表決時反對這項協議，主張這是一份「爛協議」，因為協議既未確保所有人質獲釋，還減少了摧毀哈瑪斯的機會。
（中央社）以哈戰爭爆發45天後，在卡達斡旋和美國、埃及幫助下，以哈雙方昨（22）日同意休戰以換回被哈瑪斯（Hamas）擄走的人質，協議預計23日生效。以下是英國《金融時報》整理的協議內容與影響。
協議內容為何？
這份協議的內容包含：以休戰4天，換取巴勒斯坦伊斯蘭主義集團「哈瑪斯」釋放至少50名被扣在加薩走廊（Gaza Strip）的女性和兒童人質；以色列釋放150名巴勒斯坦婦孺；以及讓包括燃料在內的大量人道援助進入加薩。
以國人質將在4天內分批獲釋，每批人數介於10至12人。首批以國人質順利返家後，被關押的巴勒斯坦人也會依照類似日程安排獲釋。
美國1名高階官員透露，3名美國人預計將在協議第一階段獲釋，其中包含1名3歲女童。
根據以國當局統計，哈瑪斯10月7日突襲，造成以國1200人喪命，據信有200多人遭擄為人質。
儘管達成這份人質協議，仍有近200名以國人和外國人將被繼續囚禁在加薩走廊。
雙方已討論過延長休戰的計畫。條件是每次只要有額外10名以國人質獲釋，就多休戰1天。
哈瑪斯上月已釋放2名以色列人和2名美國公民共4名女性，另有1名以國軍人獲救。以色列軍方稱，至少有2名以色列人在俘虜期間喪命。
協議如何影響以色列軍事行動？
以色列對加薩發動地面攻勢時就表明，以方打算把人質安全帶回家，並摧毀哈瑪斯在加薩的軍隊和統治力量。
以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）21日視察加薩境內的以軍後說：「地面軍事行動也為帶回人質創造更好的條件。這類行動可以傷害哈瑪斯並製造壓力，我們會繼續向敵方施壓。」
以色列進行陸空轟炸6週之後，休戰將讓哈瑪斯得以重整旗鼓。但以國官員表示，休戰一結束就會恢復行動，並把作戰焦點轉向加薩南部，哈瑪斯領袖可能正躲在南部的地下坑道。
以國1名官員上週表示：「不處理（加薩）南部的問題，就不可能達成全面性軍事成就。」以國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在21日人質協議表決前也說：「我想講清楚。我們在打仗，而且我們會繼續這場戰爭。」
給加薩的援助夠嗎？
根據國際救援組織，一場人道災難正在加薩境內上演。加薩多數土地已在以軍轟炸下化為瓦礫，食物、飲水、藥品和燃料補給嚴重受限。在美國施壓下，以色列近幾週才允許更多人道車隊載運燃料等物資進入加薩。
加薩現在需求孔急，100多萬當地居民被迫遷離北部，擠進南部的避難所、學校和帳篷內，使得當地人口倍增。
根據哈瑪斯的聲明，按照人質協議，以色列每天將允許數百輛援助卡車載送人道與醫療補給品和燃料進入加薩。
但分析人士指出，即使國際社會運來足夠援助，最大障礙仍是加薩境內的協調和分配作業，因為燃料極度稀缺。
以色列人如何看待協議？
民調顯示，以國民眾壓倒性支持這項讓人質獲釋的協議。最近幾週，人質家屬加入特拉維夫（Tel Aviv）與耶路撒冷（Jerusalem）等地規模愈來愈大的遊行，要求政府「付出一切代價」，換取人質安全返家。全國店面和公路都出現印有人質照片的海報，上面的標語寫著「帶他們回家」。
不過，以國媒體報導，納坦雅胡聯盟政府內的極右派部長們昨晚表決時反對這項協議，主張這是一份「爛協議」，因為協議既未確保所有人質獲釋，還減少了摧毀哈瑪斯的機會。
哈瑪斯如何說明協議？
哈瑪斯證實，約150名巴勒斯坦婦孺將依這項協議獲釋，預料哈瑪斯會將此事描述成重大成就。
以色列與西方情報單位相信，哈瑪斯在加薩的領袖辛瓦（Yahya Sinwar）負責處理這次人質協商。辛瓦自己就是在2011年與以色列的換囚協議中獲釋，他也曾向巴勒斯坦囚犯矢言會確保他們獲釋。
辛瓦上月在開戰後唯一一次公開發言中說，哈瑪斯已「準備好立即執行（與以色列的）換囚協議」，要用所有人質交換以國監獄裡所有巴勒斯坦囚犯。據估計，在10月7日之前，以國監獄內至少已有6000名巴人。
協議中最困難的部分為何？
以哈協商是由美國與卡達所促成，卡達境內設有哈瑪斯的政治辦公室，當局也與哈瑪斯保持聯繫。
以哈之間對於細節和後勤方面的歧見導致協議被耽擱好幾週。
哈瑪斯起初尋求以軍暫停轟炸10天，接著改成5天，最後同意休戰4天，並保留延長的可能性。
雙方也在流程問題上起了爭執，包括以國能不能出動無人機監控人質交換過程、巴勒斯坦囚犯獲釋人數，以及他們該前往哪裡等。
分析人士說，最大的障礙是雙方極度缺乏互信，而且這項障礙仍可能會影響協議的執行。
加薩境內剩下的人質該怎麼辦？
比起全面交換人質與囚犯，雙方交換婦孺的難度較低，未來也可能讓尼泊爾和泰國移工等外國人獲釋，但要讓其餘以國公民都獲得自由，將是個非常複雜的任務，其中還包括現役以色列軍人。
以國極右派部長們也不願意釋放監獄內的所有巴勒斯坦人。安全事務分析人士則說，哈瑪斯若釋放所有人質，以色列軍方攻擊哈瑪斯地道時也比較不會綁手綁腳。
人質的家屬坦言，當前協議已是目前可能達成的最佳協議。表弟海姆（Tal Haim）被綁架的戈倫（Udi Goren）昨天告訴以色列公共廣播公司（Kan Radio）：「這是現在能做到的最佳結果…這是第一步。」
「就我的認知，（達成這份協議後）塔爾（海姆名）的返家排序會被提前，情況就是這樣。」
新聞來源
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
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2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
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