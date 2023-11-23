「荷蘭版川普」威爾德斯贏得國會大選，極右派能否執政仍存變數

綜合《荷蘭時報》與《BBC》報導，荷蘭於今⽇（當地時間22日）舉⾏國會⼤選，由主張脫歐、反移⺠與穆斯林，被稱作「荷蘭版川普」的⾃由黨（PVV）黨魁威爾德斯（Geert Wilders）獲勝，有望成為荷蘭暌違13年以來的新總理。

然⽽，由於荷蘭是多黨制國家，威爾德斯需要與其他政黨組建聯合政府，才能成為總理。⽽排名第⼆的綠黨－⼯黨聯盟（PvdA-GL）與排命第四的新社會契約黨（NSC），都已在選前表⽰不會與⾃由黨合作，若威爾德斯無法與其他政黨組成聯合政府，新總理⼈選將出現變數。

誰是威爾德斯？

綜合《Independent》與《The Week》報導，現年60歲的威爾德斯被媒體稱為「荷蘭版川普」，他連續25年擔任國會議員，是荷蘭⽬前任職最久的議員。

威爾德斯原本屬於現任總理呂特（Mark Rutte）的⾃⺠黨（VVD）。2004年，由於在是否讓⼟耳其加入歐盟的問題上，與⾃⺠黨產⽣分歧，威爾德斯退出⾃⺠黨並成立⾃由黨。

威爾德斯長期採取強烈的反穆斯林立場，獲得許多保守派⼈⼠的⽀持。他主張禁⽌所有伊斯蘭學校、清真寺、《古蘭經》，以及⼀切象徵伊斯蘭的標誌，並承諾會通過關閉邊境實現「國家去伊斯蘭化」。威爾德斯曾因發表歧視摩洛哥裔荷蘭公⺠的⾔論，⽽被法院裁定有罪，更曾在政策辯論會中稱呂特為「外國⼈的⾸相」。

在此次競選中，威爾德斯主張採取嚴厲的移⺠政策，限制包括難⺠、⾼技術移⼯與留學⽣在內的移⺠數量，並全⾯停⽌接收難⺠和「尋求庇護者」（asylum-seekers）。威爾德斯在⼤選前的政策辯論會上便表⽰：「荷蘭再也承擔不了更多了，我們必須考慮我們⾃⼰的⼈⺠，我們必須關閉邊境，實現『零難⺠』。」

此外，威爾德斯長期推動荷蘭脫歐運動（Nexit），表⽰荷蘭不應再向歐盟繳這麼多錢。他也反對荷蘭繼續給予烏克蘭軍事援助，指出對烏克蘭的軍援，正在降低荷蘭的軍事⾃衛能⼒。

自由黨以23％得票率成第一大黨

此次選舉，⺠眾有⾼達26個政黨可以選擇，這導致選⺠⽀持流動率⾼，沒有政黨偏好的中間選⺠成為多數。

根據荷蘭調查研究機構I&O Research 的資料，今（2023）年有⾼達八成⺠眾為中間選⺠。多黨林立的現況，也讓威爾德斯與⾃由黨僅以23％的得票率，在總席次150席的國會中獲得35席，便勝選成為國會最⼤黨。

根據荷蘭選制，各政黨必須組成席次過半的聯盟才能成立內閣，在該國近代歷史中，從來沒有政黨單獨組閣，通常需由三⾄四個政黨合作，才能組成聯合政府。《BBC》報導指出，威爾德斯需⾯對的下⼀個挑戰是說服⾜夠的政黨，加入⾃⼰的政府。

在另外三個主要⼤黨中，已有兩個政黨表⽰不會與⾃由黨合作。握有25席，排名第⼆的左派政黨綠黨－⼯黨聯盟，因與極右派的⾃由黨立場相左，因此拒絕合作。選前呼聲最⾼，排名第三的新社會契約黨黨魁奧姆⿑特（Pieter Omtzigt），也表⽰因為⾃由黨不保護宗教⾃由，因此⾃⼰不可能與⾃由黨合作。

現在僅有排名第三的⾃⺠黨黨魁，耶⻄爾⼽茲（Dilan Yesilgöz），未排除與⾃由黨合作的可能性，但他也表⽰不認同威爾德斯的政⾒。

若聯合政府破局怎麼辦？威爾德斯未必成為新總理

由於聯合政府通常涉及超過三個政黨，各黨在組建的談判上會耗費許多時間，平均⽽⾔，各黨通常需花費90天，才能建立新政府。荷蘭史上最久的紀錄是在2017年，當年選後耗時225天才組成政府。

⽽根據荷蘭選制，聯合政府不⼀定要包括國會最⼤黨，只要其餘政黨能組成席次過半的政黨聯盟，⼀樣可以組成內閣。

這樣的情況便曾在1977年發⽣過，當年的最⼤黨⼯黨（PvdA），因為無法說服其他政黨與⾃⼰合作，導致位居第⼆與第三⼤黨的基督教⺠主聯盟（CDA）與⾃⺠黨繞過⼯黨，⾃⾏組建政府。基督教⺠主聯盟的黨魁范阿赫特（Dries van Agt），也成為該屆政府的總理。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：潘柏翰