哈瑪斯領導人辛瓦失蹤了：以殘忍和暴力著稱的「汗尤尼斯屠夫」，是個怎麼樣的人？

文：弗蘭克・加德納（Frank Gardner，BBC安全事務記者）、喬恩・凱利（Jon Kelly）補充報導

葉海亞・辛瓦（Yahya Al-Sinwar）失蹤了。當成千上萬的以色列軍隊在無人機、電子竊聽設備和線人的支持下，試圖尋找他的下落時，這並不奇怪。

辛瓦有著引人注目的雪白頭髮和烏黑的眉毛，是加薩地帶的政治派別哈瑪斯的領導人，也是以色列的頭號通緝犯之一。

以色列認為他和其他人應對10月7日對以色列南部的襲擊負責，那次襲擊造成大約1200人死亡，200多人被綁架。

「葉海亞・辛瓦是指揮官……他已經死了，」以色列國防軍發言人丹尼爾・哈加裡少將（Rear Admiral Daniel Hagari）在10月初宣布。

以色列國防軍參謀長赫茲・哈勒維（Herzi Halevi）說：「這次可惡的襲擊是辛瓦策劃的。他和他手下的都是行屍走肉。」

這其中包括穆罕默德・戴夫（Mohammed Deif），他是哈瑪斯軍事派別伊茲丁・卡桑旅（Izzedine al-Qassam Brigades）的神秘領導人。

歐洲外交關係委員會（ECFR）高級政策研究員休・洛瓦特（Hugh Lovatt）認為，戴夫是策劃10月7日襲擊的幕後主使，因為這是一次軍事行動，但辛瓦「很可能是策劃和影響襲擊的組織成員之一」。

以色列認為，辛瓦實際上是哈瑪斯領導人伊斯梅爾・哈尼亞（Haniyeh）之後的第二號人物，他和他的保鏢躲在加薩地下的某個隧道裡，因為害怕信號被追蹤和定位，他沒有和任何人聯繫。

Photo Credit： Getty Images / BBC News 台拉維夫集會上展示的以色列兒童人質肖像。

成長和被捕

61歲的辛瓦俗稱阿布・易卜拉欣（Abu Ibrahim），出生於加薩地帶南端的汗尤尼斯難民營。他的父母來自阿什凱隆（Ashkelon），但在巴勒斯坦人稱之為「大災難」（al-Naqba）的戰爭之後成為難民。

他在汗尤尼斯男子中學接受教育，然後在加薩伊斯蘭大學獲得阿拉伯語學士學位。

華盛頓近東政策研究所的研究員埃胡德・雅里（Ehud Yaari）說，當時，汗尤尼斯是支持穆斯林兄弟會的「堡壘」。雅里在監獄裡採訪了辛瓦四次。

雅里說，這個伊斯蘭組織「是年輕人在貧窮的難民營裡去清真寺的大規模運動」，後來對哈瑪斯也具有同樣的重要性。

1982年，19歲的辛瓦第一次因「伊斯蘭活動」被以色列逮捕，1985年再次被捕。也就是在這個時候，他贏得了坐輪椅的哈瑪斯創始人謝赫・艾哈邁德・亞辛（Sheikh Ahmed Yassin）的信任。

台拉維夫國家安全研究所（Institute for National Security Studies）高級研究員科比・邁克爾（Kobi Michael）表示，兩人變得「非常非常親密」。邁克爾還說，與該組織精神領袖的這種關係後來使得辛瓦在運動中產生了「光環效應」。

1987年哈瑪斯成立兩年後，他建立了該組織令人畏懼的內部安全組織al-Majd。那時他才25歲。

Al-Majd因懲罰那些被指控犯有所謂道德罪行的人而臭名昭著——邁克爾說他的目標是出售「性錄像帶」的商店——以及追捕並殺死被懷疑與以色列勾結的人。

雅里說，他對涉嫌與以色列合作的「野蠻殺戮」的行為負有責任。「其中一些是他用自己的雙手完成的，他為此感到自豪，並向我和其他人談論這件事。」

根據以色列官員的說法，他後來承認，為了懲罰一名可疑的告密者，他讓這名嫌疑人的兄弟把他活埋了，用勺子而不是鏟子完成了這項工作。

雅里說：「他是那種能把追隨者和粉絲聚集在他周圍的人，還有很多人只是害怕他、不想和他發生任何爭鬥。」

1988年，辛瓦據稱策劃綁架並殺害兩名以色列士兵。同年，他被捕，被以色列以謀殺12名巴勒斯坦人的罪名定罪，並判處無期徒刑。

Photo Credit： Getty Images / BBC News 描繪已故哈瑪斯精神領袖謝赫・艾哈邁德・亞辛的壁畫。

監獄歲月

從1988年到2011年，辛瓦成年後的大部分時間——超過22年——都是在以色列監獄裡度過的。在獄中的日子，其中一些時間被單獨監禁，似乎使他變得更加激進。

雅里說：「他用武力無情地鞏固了自己的權威。」他把自己定位為囚犯中的領袖，代表他們與監獄當局談判，並在囚犯中執行紀律。

一份以色列政府對辛瓦入獄期間的評估稱，他的性格「殘忍、權威、有影響力，具有不同尋常的忍耐力、狡猾、善於操縱，知足常樂……即使在監獄裡，也能在其他囚犯中間保守秘密……有能力帶領人群」。

雅里對辛瓦的評價是，在他們見面的時間裡，他是一個精神病患者。他說：「（但是）說辛瓦是一個精神病患者，這是一個錯誤，因為那樣你就會錯過這個奇怪而複雜的人物。」

雅里說，他「極其狡猾、精明——一個知道如何開啟和關閉一種個人魅力的人」。

當辛瓦告訴他必須摧毀以色列，並堅稱巴勒斯坦沒有猶太人的容身之地時，「他會開玩笑說，『也許我們會把你當作例外』」。

在監禁期間，辛瓦已經能說一口流利的希伯來語，閲讀以色列報紙。雅里說，辛瓦總是喜歡和他說希伯來語，儘管雅里說一口流利的阿拉伯語。

「他試圖提高自己的希伯來語水平，」 雅里說。「我認為他想從一個希伯來語說得比監獄長還高級的人身上獲益。」

辛瓦於2011年獲釋，作為一項協議的一部分，1027名巴勒斯坦和以色列阿拉伯囚犯獲釋，以換取一名以色列人質，即以色列國防軍士兵吉拉德・沙利特（Gilad Shalit）。