英王查爾斯高規格接待韓國總統尹錫悅，K-pop女團「BLACKPINK」也是座上賓

英國查爾斯國王利用白金漢宮國宴的隆重場合，出人意料地提到了韓國流行文化。

英國國王在歡迎韓國總統尹錫悅前來進行國事訪問的第一天，提到了K-pop明星女團「BLACKPINK」和「防彈少年團」（BTS）的名字。

英王在宴會致辭中讚揚了韓國文化「引人入勝的魅力」。

不過，他承認自己並不太懂「所謂的『江南Style』」。

但是尹錫悅總統並沒有像拜訪美國總統喬・拜登（Joe Biden）時那樣一展他的卡拉OK歌藝，當時韓國領導人唱了一段《美國派》（American Pie）。

相反，韓國總統表示在年輕時，他和他的朋友們「都是披頭四（The Beatles）、皇后（The Queen）和艾爾頓・約翰（Elton John）的粉絲」。可以想見，他在這裡說的「皇后」是指那支流行樂隊，不是英女王。

國事訪問是一種結合華麗排場和務實政治的「軟實力」展現，而在一個與中國關係趨於緊張的地區，為韓國鋪出紅地毯是對一個越來越重要的盟友和貿易伙伴顯示出尊重。

Photo Credit: PA Media / BBC News 威廉王子與凱特王妃也作為王室成員歡迎韓國賓客。

在白金漢宮的國宴廳，重要人物全數出席，韓國賓客受到了國王、王后、威爾斯親王和王妃，以及首相蘇納克（Rishi Sunak）的歡迎。

韓國最著名的「兒子」、熱刺足球隊球員孫興慜（Son Heung-min）並不在場，但是K-pop女團「BLACKPINK」成員都是座上賓。

以外交大臣身份重返政界一線的卡麥隆勳爵（Lord Cameron）則坐在與安妮公主相隔兩個座位的位置。

工黨領袖基爾・斯塔摩爵士（Sir Keir Starmer，施紀賢）和自由民主黨黨魁埃德・戴維（Ed Davey）也是座上賓。他們面前是鋪排精緻的六種不同的葡萄酒杯和一整套金飾鍍銀餐具。

用法語編寫的菜單包括水煮蛋、雉雞肉和半圓形芒果冰淇淋甜品。

Photo Credit: PA Media / BBC News K-pop女團BLACKPINK成員成為白金漢宮的座上賓。

酒單上包括1989年的木桐酒莊（Mouton-Rothschild）紅葡萄酒和康沃爾的嘉美河谷酒莊（Camel Valley）葡萄酒。

這些都是奢華的場合，在精緻餐飲烘托下的外交活動，使用超過4000件物品的19世紀晚宴規格。

桌面設置如同迎接總統的軍隊遊行一般精凖對稱——每位客人的用餐位置都是46厘米。

每位客人的座位前都有一個名牌，可能有些人稍後就會把它偷走作為紀念品，哪怕坎特伯里大主教也在場。

但是有一些賓客則只有他們的頭銜，比如首相和外交大臣。

因為國王是環保回收的忠實支持者，所以如果這些角色持續換人的話，至少紙板銘牌還可以繼續使用。

當天早些時候，韓國代表團在英國皇家騎兵衛隊閲兵場受到了隆重的歡迎，隨後總統伉儷一同坐上馬車在倫敦林蔭道上進行了一段巡遊。

1000多名士兵參加了閲兵儀式，在秋色籠罩的皇家綠園裡響起了禮炮。

威爾斯王妃身著一襲鮮艷的紅色。

Photo Credit: PA Media / BBC News 韓國代表團在英國皇家騎兵衛隊閲兵場受到了隆重的歡迎，隨後總統伉儷一同坐上馬車在倫敦林蔭道上進行了一段巡遊。

除儀式活動之外，這樣的國事訪問還具有嚴肅的外交和經濟目的。

英國國王在宴會致辭中提到了韓國作為「民主、人權和自由堡壘」的戰略地位，但也警告說「這些價值觀很遺憾地正受到以往在我們生活的時代裡少有的挑戰」。

在林蔭道上，騎兵衛隊的馬具碰出的叮噹聲，彷彿象徵著收銀機裡錢幣碰出的聲響——之後要討論的就是貿易協議了。

預計韓國總統和蘇納克首相將在當地時間11月22日簽署《唐寧街協議》（Downing Street Accord），旨在促進貿易和支持「全球穩定」。

高科技和綠色能源也將包括在商業合作的領域當中。

此外也有計劃要加強執行對朝鮮的制裁，並阻止其「非法武器項目」，韓國海軍與英國皇家海軍也會進行聯合海上巡邏。

「長期的全球伙伴關係對我們的繁榮和安全至關重要，」蘇納克說，他並表示「緊密的關係已經推動了我們兩國之間210億英鎊的投資。」

Photo Credit: Reuters / BBC News 查爾斯國王在國宴上讚揚韓國流行文化的全球影響力。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

原標題：紅地毯、國宴、K-pop，英王查爾斯高規格接待韓國總統尹錫悅

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺