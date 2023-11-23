阿根廷總統當選人米萊將採「休克療法」救經濟，控制通膨並力求2024年財政平衡

（中央社）阿根廷總統當選人米萊（Javier Milei）21日在與現任總統費南德斯（Alberto Fernandez）會晤後，開啟政府交接程序。米萊為首位經濟學家出身的阿根廷總統，提出以不漸進的經濟衝擊、大幅財政調整、結束外匯管制、推動國營企業私有化來控制通膨和加速2024年財政平衡。

出生於1970年的米萊，要上大學的那年正遇到1989年阿根廷超級通貨膨脹，讓他從搖滾樂團主唱及足球守門員位置，轉為立志為研究經濟的經濟學家。

從政之前，米萊常是以一身黑色皮衣夾克，出現在各大廣電節目及公共場合，直言不諱地批評歷任政府，包括基西納（Kirchner）、馬克里（Mauricio Macri）和費南德斯的政府，並認為阿根廷中央銀行是偷走阿根廷人民錢財的小偷，他的言論對30歲以下的選民很有吸引力，他們大多出生於1998至2002年阿根廷大蕭條期間。

奉行經濟自由主義和財政保守主義的米萊，批判共產主義和社會主義是造成貧困的制度，他主張政府應只關注正義和安全，當選阿根廷眾議員後，米萊將他每月眾議員薪水透過抽獎送給民眾，實現他將錢還給大眾的想法，他認為「國家是一個犯罪組織，通過武力向人們徵稅來資助國家，他正在歸還政治階層偷走的錢。」

米萊在總統競選期間痛批稅收制度與政府支出，提出關掉央行並以美元化解決阿根廷多年通膨問題。

12月10日後，米萊打算以米萊經濟學，大力整頓阿根廷經濟。

不漸進的經濟衝擊

當選後，米萊21日在接受《國家報》 （La Nacion）專訪表示，前總統馬克里時代政策往對的方向規劃，但失敗在施政速度及投資者未能及時進入市場，因此更加堅定米萊採用休克療法拯救阿根廷國家經濟，他也透露可能因此要忍受艱難的前半年，也或許面臨民眾上街頭抗議的可能性。

結束外匯管制為美元化準備

阿根廷擁有豐富的天然資源，為中南美洲第三大的經濟體，排名巴西與墨西哥之後，但歷任政府內政問題，造成阿根廷經濟多次困境，左翼執政者的民粹主義時以擴大社會補助措施及發行貨幣，掩飾市場經濟衰退，向外舉債造成違約債務，龐大的國家赤字，導致入不敷出的財政惡性循環。

阿根廷民眾歷經多次經濟動盪，對披索不信任，多習慣以雙貨幣衡量個人財務，平時生活開銷及薪資以披索（Peso）計算，卻以美元為儲蓄和購買單位，導致阿根廷通貨膨脹與美元升值或比索貶值密切相關；2011年，克莉絲蒂娜・基西納（Cristina Elisabet Fernández de Kirchner）連任總統選舉後，政府宣佈了第一次外匯限制，企業都需經中央銀行同意才能進行進出口，民眾提領美金也有限額。

總統費南德斯的政府透過貨幣管制、價格凍結和進口限制來限制披索的每日跌幅，以保護日益減少的美元儲備，阿根廷目前有超過十種以上的美元匯率，至2023年10月阿根廷通膨年率近143％。

米萊說到，就任總統後將採取的第一步，解決中央銀行發行的披索流動性票據（Leliq）問題，披索流動性票據為阿根廷央行針對銀行發行的債券，用於回收阿根廷比索，防止資金轉向美元。央行披索債券年利率高達133％，債券抑制了經濟活動和對工作力的需求，米萊表示目前正在研究透過另一種金融機制，讓市場產生所需的資金，贖回這些債券，以避免惡性通膨的風險，下一步才能取消外匯管制，米萊樂觀估計美元化可望在一年後實施。

財政調整

同時也將實施刪減15％公共支出的經濟調整，包括對政治支出和政府支出的大幅削減，米萊表示減少公共支出並不代表解雇公家機關人員，而是將雇員調配到更加需要的單位，另外也將縮減內閣行政部門，由18個部中只留下8個部門。

完成上述的改革，才有機會取消中央銀行機制和進行阿根廷貨幣改革，米萊認為可能需要18至24個月的時間，阿根廷通貨膨脹才能獲得大幅控制。

國營企業私有化

經濟改革其中包括私有化阿根廷國有企業，例如石油公司YPF、阿根廷航空、泰蘭通訊社，米萊提到目前政府沒有足夠的資金針對企業加強基礎建設，因此將支持將已發標的工程轉移到私營企業，提高生產力效率及收益。

米萊救經濟的困境

但這些政策過程並不那麼簡單，米萊必須獲得國會參眾兩議院通過才能運作，目前米萊所屬自由前進黨僅佔國會不到1成半席位，自由前進黨也無成員擔任省長。如果米萊所提的法案無法得到多數票支持，國會將再次陷入困境，就像現任費南德斯總統任期最後階段所面臨的狀況，無法通過新法實施。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺