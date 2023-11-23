阿根廷總統當選人米萊將採「休克療法」救經濟，控制通膨並力求2024年財政平衡
我們想讓你知道的是
米萊當選後21日在接受《國家報》專訪表示，前總統馬克里時代政策往對的方向規劃，但失敗在施政速度及投資者未能及時進入市場，因此更加堅定米萊採用休克療法拯救阿根廷國家經濟，他也透露可能因此要忍受艱難的前半年，也或許面臨民眾上街頭抗議的可能性。
（中央社）阿根廷總統當選人米萊（Javier Milei）21日在與現任總統費南德斯（Alberto Fernandez）會晤後，開啟政府交接程序。米萊為首位經濟學家出身的阿根廷總統，提出以不漸進的經濟衝擊、大幅財政調整、結束外匯管制、推動國營企業私有化來控制通膨和加速2024年財政平衡。
出生於1970年的米萊，要上大學的那年正遇到1989年阿根廷超級通貨膨脹，讓他從搖滾樂團主唱及足球守門員位置，轉為立志為研究經濟的經濟學家。
從政之前，米萊常是以一身黑色皮衣夾克，出現在各大廣電節目及公共場合，直言不諱地批評歷任政府，包括基西納（Kirchner）、馬克里（Mauricio Macri）和費南德斯的政府，並認為阿根廷中央銀行是偷走阿根廷人民錢財的小偷，他的言論對30歲以下的選民很有吸引力，他們大多出生於1998至2002年阿根廷大蕭條期間。
奉行經濟自由主義和財政保守主義的米萊，批判共產主義和社會主義是造成貧困的制度，他主張政府應只關注正義和安全，當選阿根廷眾議員後，米萊將他每月眾議員薪水透過抽獎送給民眾，實現他將錢還給大眾的想法，他認為「國家是一個犯罪組織，通過武力向人們徵稅來資助國家，他正在歸還政治階層偷走的錢。」
米萊在總統競選期間痛批稅收制度與政府支出，提出關掉央行並以美元化解決阿根廷多年通膨問題。
12月10日後，米萊打算以米萊經濟學，大力整頓阿根廷經濟。
不漸進的經濟衝擊
當選後，米萊21日在接受《國家報》 （La Nacion）專訪表示，前總統馬克里時代政策往對的方向規劃，但失敗在施政速度及投資者未能及時進入市場，因此更加堅定米萊採用休克療法拯救阿根廷國家經濟，他也透露可能因此要忍受艱難的前半年，也或許面臨民眾上街頭抗議的可能性。
結束外匯管制為美元化準備
阿根廷擁有豐富的天然資源，為中南美洲第三大的經濟體，排名巴西與墨西哥之後，但歷任政府內政問題，造成阿根廷經濟多次困境，左翼執政者的民粹主義時以擴大社會補助措施及發行貨幣，掩飾市場經濟衰退，向外舉債造成違約債務，龐大的國家赤字，導致入不敷出的財政惡性循環。
阿根廷民眾歷經多次經濟動盪，對披索不信任，多習慣以雙貨幣衡量個人財務，平時生活開銷及薪資以披索（Peso）計算，卻以美元為儲蓄和購買單位，導致阿根廷通貨膨脹與美元升值或比索貶值密切相關；2011年，克莉絲蒂娜・基西納（Cristina Elisabet Fernández de Kirchner）連任總統選舉後，政府宣佈了第一次外匯限制，企業都需經中央銀行同意才能進行進出口，民眾提領美金也有限額。
總統費南德斯的政府透過貨幣管制、價格凍結和進口限制來限制披索的每日跌幅，以保護日益減少的美元儲備，阿根廷目前有超過十種以上的美元匯率，至2023年10月阿根廷通膨年率近143％。
米萊說到，就任總統後將採取的第一步，解決中央銀行發行的披索流動性票據（Leliq）問題，披索流動性票據為阿根廷央行針對銀行發行的債券，用於回收阿根廷比索，防止資金轉向美元。央行披索債券年利率高達133％，債券抑制了經濟活動和對工作力的需求，米萊表示目前正在研究透過另一種金融機制，讓市場產生所需的資金，贖回這些債券，以避免惡性通膨的風險，下一步才能取消外匯管制，米萊樂觀估計美元化可望在一年後實施。
財政調整
同時也將實施刪減15％公共支出的經濟調整，包括對政治支出和政府支出的大幅削減，米萊表示減少公共支出並不代表解雇公家機關人員，而是將雇員調配到更加需要的單位，另外也將縮減內閣行政部門，由18個部中只留下8個部門。
完成上述的改革，才有機會取消中央銀行機制和進行阿根廷貨幣改革，米萊認為可能需要18至24個月的時間，阿根廷通貨膨脹才能獲得大幅控制。
國營企業私有化
經濟改革其中包括私有化阿根廷國有企業，例如石油公司YPF、阿根廷航空、泰蘭通訊社，米萊提到目前政府沒有足夠的資金針對企業加強基礎建設，因此將支持將已發標的工程轉移到私營企業，提高生產力效率及收益。
米萊救經濟的困境
但這些政策過程並不那麼簡單，米萊必須獲得國會參眾兩議院通過才能運作，目前米萊所屬自由前進黨僅佔國會不到1成半席位，自由前進黨也無成員擔任省長。如果米萊所提的法案無法得到多數票支持，國會將再次陷入困境，就像現任費南德斯總統任期最後階段所面臨的狀況，無法通過新法實施。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
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無法可管、無人監督，加熱菸載具恐成為個資安全破口
我們想讓你知道的是
在國外市面上的加熱菸載具，開始像其它3C科技產品一樣擁有專屬的APP，在安裝後開始收集使用者的個人資料。你知道你的資料正在被收集嗎？如果你從沒想過，或許更需要立刻提高警覺。
「購物APP暗藏詐騙軟體」、「智慧型手機APP遊戲，搭配境外網站詐騙」，這樣的新聞標題，大家應該不陌生。其實現在已經有越來越多的家用電器、3C裝置，都會要求使用者在手機或平板上安裝APP，讓使用體驗更為完整便利。但問題就在於，當我們在享受現代科技所帶來的種種好處，其實也同時在面對釣魚廣告、木馬程式等無孔不入的資安威脅。
目前國內還在健康風險評估審查的加熱菸載具，在國外也像其他許多現代化的科技產品一樣，幾乎都有專屬的APP甚至被包裝成為戒菸工具，在安裝之後開始收集使用者的個人資料。如果你在使用加熱菸，未來或許更需要提高警覺你的資料是否正在被收集，這些資料被收集後又會如何被應用？尤其這些載具也有一部分是來自於中國製造。
不過針對中國製加熱菸進口問題，作為新興菸品主責機關的國健署回應，「依經濟部國貿署公告規定，加熱式菸草產品裝置屬大陸物品者，不准輸入。」 然而令人擔憂的是，我國數位發展部提出的16項需要資安檢驗的IoT項目中，並未包括新興菸品載具。這樣的缺漏令人不禁擔心，我們的資訊安全和隱私保護，是否正面臨著意想不到的風險？
從呼吸中洩露的秘密
衛福部提出的新興菸品健康風險評估辦法申請項目中，並未包含資安相關文件的要求，這可能暴露出個人敏感資料的潛在風險，再加上個人健康行為與呼吸資料保護不足的情況，在在都是開放加熱菸品所面臨的重要挑戰之一。特別是涉及個人健康行為和呼吸資料的外洩問題，除導致個人隱私受到侵犯，也可能被濫用於廣告騷擾，或甚至是健康保險詐騙等不法活動。因此，如何保護這些敏感資料，已成為當前亟待解決的問題。
今年 7 月家庭醫學會年會舉辦的「新興菸品減害與戒菸爭議」論壇中，已有專家提出警告，表示已有許多媒體及文獻披露加熱菸隱含的資安問題。該專家相當憂心地表示，當前各大品牌的加熱菸的載具幾乎都有數據連網功能。菸商能透過載具對吸菸行為進行大數據的搜集與分析，「甚至使用者每一口吸菸的深淺都有可能被記錄」。
為了改善這一缺漏，希望國健署也可以積極作為，加強對新興菸品的資安監管，建立完善的資安審查項目，確保所有與個人健康行為相關的數據，得到適當的保護。
在數位時代中，個人資訊就像是我們的分身，政府以及跨部會主管機關應該從相關的法規、監管措施等層面，努力保護民眾的資訊安全。從而更進一步地加強、鼓勵各種針對資訊安全保障技術的研發與應用，以應對不斷增加的網路威脅和數位安全挑戰，減少個資外洩的情形，杜絕詐騙行為對民眾以及我們的國際形象，所造成的各種損失。
當你一天的行程，都透過APP傳給某個陌生人
過去常常在資安方面引發眾多爭議的，例如掃地機器人，有搜集全屋地圖、作息時間等資訊的疑慮；智慧型手機，有可能在未經用戶允許的情況下，自動將個人的敏感資訊，傳送到第三方伺服器上。這些被揭露報導出來的新聞事件，引起了民眾對於個人隱私受到侵犯的擔憂，更突顯了資訊安全議題的重要性。
因此，當加熱菸載具以及應用程式，有可能收集到使用者的個人偏好、吸菸習慣、地理位置等敏感資訊，甚至可能涉及醫療數據。如果讓這些數據落入有心者之手，就有可能會被用於定向廣告、個資身份盜竊或其他不法用途，造成個人人身安全、聲譽和財務損失。
中華民國消費者文教基金會陳雅萍秘書長指出，近年來，因為個資外洩而遭受財物損失，前往消基會諮詢的民眾數量，有日益增多的趨勢。可以想見數位化時代，在網路、APP中填寫個資，已是一般大眾的日常，這樣的趨勢也讓個人資料保護面臨更嚴峻的考驗。陳秘書長進一步提醒，大家在生活中遇到需要填寫個人資料的時候，要保持警覺心，「如果你所填寫的資料，超出網站或APP所需要知道的資訊範圍，最好就不要繼續填寫。比方一個導航APP，它會需要知道你的所在位置，但它不需要知道你的婚姻狀況。」
＊本篇文章由記者「莊丹琪」撰文提供。