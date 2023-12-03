《性星冒險記》：一個巴西漫畫家對台灣「很漂亮但不夠色情」的奇幻情慾想像

文：陸坡（LUPO）

性、愛與藝術，巴西在台漫畫家的情慾妄想

人的一生脫離不了慾望，除了想吃美食的食慾與總是錢不夠的物質慾望外，可望性與愛，也是人之常情。

隨然近年來許多人對於與人發生關係總是性趣缺缺，但有時侯自瀆與妄想的二次元和電腦螢幕中的慾望，也是對於自我性欲的投射，其中有些性妄想是奇幻且不真實，還帶有點有趣的成份，畢竟想一想不犯法，性與愛在現實中需你情我願，但回到妄想世界就是冒險宇宙。

深根多年的巴西在台漫畫家盧卡斯推出他的作品合集《性星冒險記》，收錄過去他的同人、漫畫節與和出版合作等多項短篇漫畫，共計九篇。與一些台灣漫畫家不同，盧卡斯的漫畫作品常常結合性與愛，並且有台灣漫畫少見著重於性的表達，加上這次天馬行空的妄想，讓漫畫中性欲的表達更加自由奔放，也更增添了很多想像與趣味性。

Photo Credit: Aventuras na Sexolândia

《性星冒險記》是什麼漫畫？

對於不同世代與族群的讀者來說「台灣漫畫」一詞可能代表著不同意義。例如以牛哥、葉宏甲的《諸葛四郎》是一代台灣現代漫畫的起點，又或如台灣漫畫黃金期的《龍少年》、《小咪漫畫》、《漢堡》周刊、月刊等，誕生出許多知名中生代漫畫家，如賴有賢、游素蘭、阿推、高永等人。在新生代前期，《GO漫畫創意誌》、《挑戰者》張季雅、林迺晴等，一直到《CCC創作集》等政府文冊合作漫畫刊物，同人漫畫作者逐漸從展售會走向商業漫。

過去台灣漫畫雖然以現在的角度來看畫風可能復古很多，但題材相對著可以看到一些天馬行空的故事與想像空間。如今的台灣漫畫則是多以歷史與文化傳承為主，並且很多與政府合作的作品，多以台灣本土題材為主題，或是探討社會、性別議題等。

像是自媒體報導者就推出少見的報導文學體的漫畫《報導者事件簿》系列。雖然沒有優劣，但顯然對於戰鬥與冒險的成份，在如今商業漫畫是少見的，較多以網路條漫為主反而題材較有多元性。

Photo Credit: Aventuras na Sexolândia

Photo Credit: Aventuras na Sexolândia

某方面台灣對於情慾與性為主題的漫畫家反而相當稀少，繪製相關題材的作者較多集中於同人展售會的創作中，好似情慾與性的主題不該浮上檯面。

這時我往往就想到台灣還有「大辣出版社」這樣以男女情慾為主軸的出版社，2022出版了《北港香爐人人插》的漫畫改編作，由香港漫畫家柳廣成繪製。而在這次的《性星冒險記》則是由2020年在台出版《檳榔美少女》的巴西漫畫家盧卡斯過去的情慾妄想的短篇漫畫，結合在台元素所繪製出來的有意思的情趣小品。

《性星冒險記》故事內容相當天馬行空：在洗衣店被捲入異空間食色男女、吃了七顆橘子就會變成帥哥的男孩、總是忍不住作畫慾望的後巷男子、超會煮珍珠的手搖店女孩、和藝術系畫室藏著不可告人祕密的女同學等，每個短篇都是相當特殊且有玩味的主題，並結合性欲與愛戀，讓整個故事變得既情色又趣味，是台灣漫畫少見的主題。

Photo Credit: Aventuras na Sexolândia

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《性星冒險記》分析與延伸

漫畫家盧卡斯，除了本身是平面設計專業外，也在2014年來台就讀台灣大學研究所，之後在台以設計、漫畫和插畫為業。題材多半圍繞在性與愛，將台灣亞太文化融入巴西南美的風格，故在漫畫跟插畫中總是嶄露出漂亮的男體女體，並且有著繽紛的色彩，在詮釋台灣夜生活霓虹燈火與夜市的熱鬧氣氛，有著相當魔幻的氛圍，會讓畫面瞬間變得很吸睛，這是盧卡斯特有的風格。

上一本漫畫《檳榔美少女》，是講述巴西運動員與台灣檳榔西施的愛情故事，裡面把台灣夜市的場景繪製的特別熱鬧，並且加入很多當時盧卡斯自己來台的所見所聞，還有台灣的美食與文化。

是一個很典型來台外籍人士會喜歡並注意的台灣特色。但在劇情方面則略為可惜比較是通俗的愛情故事，並有著老套日本少女漫畫的風格，但配合盧卡斯裡面人物的穿著設計，總有著非常微妙的衝突感。

Photo Credit: Aventuras na Sexolândia

《性星冒險記》是以科幻奇幻的情慾想像為主，取至於九篇短篇作品的第一篇「性星冒險記」描述一對在洗衣店談情說愛的情侶被運轉的洗衣機吸入來到無性不歡的星球，除了遇到要求跟她作愛的外星人之外、還有關於性虐、與特殊癖好等，結局超展開。

盧卡斯想在這篇故事中描述在性事方面不管是什麼樣的性都因是你情我願，不應該從刻板的性經歷來預設對方喜歡與討厭，而是一起摸索性與愛的昇華。

除了《檳榔美少女》之外，盧卡斯也曾繪製漫畫《彩虹公寓》的合輯，以同居同志戀人為主體，描繪關於同志出櫃與和另一半相處之間在他人面前需要偽裝這件事。在過去也在台灣獲得多次漫畫比賽的獎項，並且也在平面設計上有著不錯的表現，在來台之前就已獲巴西第十屆平面設計雙年展傑出獎，算是非常多元的一位設計師與漫畫家。

Photo Credit: Aventuras na Sexol ândia

《性星冒險記》值得一看嗎？

漫畫是幾乎都是全彩，只有「畢卡索強迫症」這篇是以黑白的方式繪製，但插畫也是彩色，我覺得盧卡斯的漫畫基本色彩的元素是重要的，也可以表達出他圖畫的風格，而畢卡索強迫症這篇則是以勾勒出線條與圖騰為主，並傳達關於藝術與加上一些盧卡斯在巴西過去自己的個人經驗，例如成長過程中的塗鴉與想成為畫家的想法通常不被家長接受。

我自己喜歡的則是「美術系的交換學生不單純」、「還在」兩篇，很有日系漫畫日常之中魔幻和惆悵感，加上微微的性欲。

雖然盧卡斯的風格的確非常繽紛，且在繪圖的功力也相當強。但我認為這些短篇故事的問題和之前《檳榔美少女》的問題類似，在於故事和漫畫分格的掌握度。故事方面我覺得見仁見智，但在《性星冒險記》中常常會有分格敘事不連貫的事情發生，也就是上個動作跟下個動作之間可能少了兩三個動作連貫、話語敘事太跳躍導致閱讀不流暢。另外過度強調台灣風格非但沒有加分，反而讓故事變得怪異，這點在盧卡斯的一些漫畫裡非常明顯。