2024多國大選升高地緣風險，台海緊張最具經濟影響
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英國經濟研究機構牛津經濟公司（Oxford Economics Ltd.）上個月針對130家企業進行全球風險調查結果顯示，他們普遍憂心中國與台灣、俄羅斯與北大西洋公約組織（NATO）的關係，地緣政治緊張成為他們短期和中期在業務上最重大關切，62％受訪企業認為地緣政治是全球經濟非常重大風險。
（中央社）接連爆發的大規模戰爭和全球主要國家將展開一系列重要選舉，使得地緣政治風險成為明（2024）年經濟展望一大威脅。分析指出，其中，中國因台灣在內議題而與西方關係緊張，將是最具經濟重要性地緣政治形勢。
美國財經媒體《CNBC》報導，全球金融機構針對明年投資布局制定計畫時預想到，地緣政治背景有日益令人引為憂的趨勢，關鍵地區之間的差異性變大，而且伴隨不確定和巿場波動。
英國經濟研究機構牛津經濟公司（Oxford Economics Ltd.）上個月針對130家企業進行全球風險調查結果顯示，近40％受訪者將以色列與哈瑪斯（Hamas）戰爭視為未來兩年全球經濟一個非常重大風險。
不過他們也普遍憂心中國與台灣、俄羅斯與北大西洋公約組織（NATO）的關係，地緣政治緊張成為他們短期和中期在業務上最重大關切，62％受訪企業認為地緣政治是全球經濟非常重大風險。
牛津經濟公司研究人員認為：「可能因地緣政治緊張加劇而觸發的去全球化和油價居高不下，這兩項因素的重要性在最新調查中也相當顯著。」
國際貨幣基金（IMF）預測明年全球經濟成長率將會放緩至2.9％，不過不同地區差異性擴大，美國和廣大新興巿場將出現更強勁增長，中國和歐元區預期會比較艱難。
高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）在20日公布的2024年投資展望中強調，美國、英國、南非、印度、台灣、俄羅斯明年的大選，將會導致全球經濟更有可能會偏離當前走勢。
這份投資展望點出，美國政府債務可持續性和財政軌道引發的疑慮恐怕會在明年11月總統大選之前升高，主要經濟體也可能繼續存在諸如特定產業罷工、通膨居高不下等國內社會經濟風險，進一步拖累經濟。
高盛資產管理公司報告寫道：「地緣政治緊張持續升高可能在全球各地造成更多貿易限制，導致經濟進一步零碎化。我們預期各經濟體於未來12個月，甚至更長時間裡，將會繼續針對經濟安全進行大量投資。」
「這可能是受到已開發國家將相互依存度高的關鍵供應鏈『外包回流』（re-shoring）和『友岸外包』（friend-shoring）驅動；在某些情況下，這些關鍵供應鏈有過度集中情況，例如最先進半導體。」
投資銀行瑞德集團（Lazard Ltd.）首席市場策略師譚普（Ronald Temple）同意這樣的看法。他上週在全球展望報告中表示，任何一場地緣政治危機的走向無不令人憂心，可以確定的是「衝突的嚴重程度與日俱增而且更頻繁發生，已經成為全球趨勢。」
他預測，俄烏戰爭會一路打到明年，在寒冬打亂烏軍反攻勢頭的同時，外界針對西方能否繼續對基輔提供可靠資金和軍事援助的疑慮升高。
至於中東情勢，他認為，最易「一觸即發的局面」將會是以哈戰爭向伊朗等鄰近國家外溢，並且「急遽惡化成為一場具有全球和軍事意涵的區域衝突。」
不過他認為，包括伊朗、以色列和美國在內各方都有強烈動機避免發展到這一步，倒是中國因為競爭和台灣議題而與西方國家形成的多方面緊張局勢，將會是最具經濟重要性的地緣政治形勢。
譚普說：「2024年初的台灣選舉將給全年接下來時間打造舞台，民主進步黨目前遙遙領先對北京更友善的中國國民黨。」
「民主進步黨勝選可能導致與北京的緊張關係升高，因為該黨被視為支持正式宣布獨立，這是中國政府的紅線。」
中美產業直接競爭以及北京對台意圖引發的疑慮，兩者導致供應鏈日益零碎化的明確結果。同時，關稅和貿易障礙，以及後疫情後勤問題，則已造成已開發經濟體推動「友岸外包」和「近岸外包」（near-shoring）等政策。
「考量到供應鏈慣性和在新生產地點培訓當地工人必要技能的挑戰，事實證明這些計畫比決策者原本設想的更為困難。」
他說：「至少短期之內，地緣政治緊張仍然會繼續強化可能抑制經濟成長、助長通膨力道的經濟零碎化。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：潘柏翰
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「綠色使命」引領永續前行的方向──驅動綠能打造全新能源生態系
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2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
在全球氣候變遷日益嚴重的背景下，尋求減緩碳排放並實現永續發展的需求更加迫切。減碳轉型和永續發展已經成為當今全球議程的核心，共同為實現淨零碳排的目標而奮鬥。減碳轉型代表著我們對降低溫室氣體排放，並將再生能源廣泛推行的承諾，而永續前行則體現了我們追求環境友好、社會公平和經濟穩健發展的決心。
2022年台灣「淨零元年」將產官學研聚攏在一起
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
「台灣國際智慧能源周」及「台灣國際淨零永續展」便是因應此願景而生。現今全世界正面對氣候變遷這種來勢洶洶的戰役，各國共同研討出的「戰略」就是再生能源。今（2023）年展覽規模達1,275個攤位，創歷年新高，參觀人數也再刷新記錄，共吸引24,359名相關業者參觀，較上屆成長25%，其中國際買主超過800名，相較去年1.5倍成長，前五大買主來源國分別為日本、新加坡、馬來西亞、美國、越南，展現綠能產業持續成長的強勁動能。
透過產官學研各界跨域的合作，從田野調查、環境評估、各國經驗取經，到政策推動和規劃、企業ESG目標實踐、再生能源建置，彼此各司其職，同時卻又環環相扣、相輔相成。
照亮再生能源發展和地方創生的那道「光」
台灣發展的再生能源包括水力發電、太陽光電、風力發電、地熱能、生質能與廢棄物發電，依據2023年7月經濟部統計處指出，近5年台灣再生能源裝置容量平均年成長率達21.9%，高於全球平均之9.1%。其中，太陽光電佔比高達68.9%，為台灣再生能源成長之主要貢獻。
以太陽能為例，作為再生能源佔比最高的能源，在開發和建置也遇到不少問題，像是土地取得困難、民間擔心影響糧食自給率、能源開發影響民生生計等等。在「台灣國際智慧能源週」及「台灣國際淨零永續展」期間，經濟部於10/20 舉辦《能源轉型 永續前進論壇》中就有提及上述的困境，為此政府取經日本的農電共生成功經驗，以公民電廠作為解方。此方式不只改善地方經濟，還能創造人民所得及就業機會，協助地方創生。
能源轉型並非一蹴可幾，更不是單打獨鬥
在永續發展的趨勢之下，能源轉型仰賴多元觀點交流與跨域合作，各界透過永續經營的推動，也促成不同形式的「創新」。以企業為例，光電業者和養殖業者、廠房合作，透過租金、綠電交易等方式達到雙贏的局面；沃旭能源借鏡國際背景，打造全台最多的離岸風電場，並積極推動亞太淨零轉型，期盼企業共同創造社會長期價值；台泥儲能結合母公司低碳建材技術與優勢，打造儲能櫃搭配DC-DC充儲系統、綠電轉供及電力交易聚合服務，協助企業解決在淨零轉型中遇到的痛點。
能源轉型的多元觀點包括不同利益相關者的聲音，如政府、業界、學術界、社會團體和民眾。各方都有自己的關切和目標，而能源轉型的成功需要平衡這些不同觀點，以確保方案的可行性和可接受性。
跨域合作也是實現能源轉型的關鍵。能源轉型不僅僅是一個能源議題，它還涉及到科技、經濟、環境和社會等多個領域。不同領域之間的合作和知識交流至關重要，以開發新技術、改進能源效率和推動可再生能源的應用。
減碳轉型和永續前行是我們實現淨零碳排的必經之路。減碳轉型不僅僅是為了減少碳排放，更有促進綠色科技發展、創造就業機會，以及選擇新生活模式的改變。永續前行則代表著我們追求一個更美好的未來，一個能夠長期繼續發展並保護我們所處的地球的未來。
實踐了淨零碳排，才能永續前行。
【同場加映】
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