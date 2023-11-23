2024多國大選升高地緣風險，台海緊張最具經濟影響

（中央社）接連爆發的大規模戰爭和全球主要國家將展開一系列重要選舉，使得地緣政治風險成為明（2024）年經濟展望一大威脅。分析指出，其中，中國因台灣在內議題而與西方關係緊張，將是最具經濟重要性地緣政治形勢。

美國財經媒體《CNBC》報導，全球金融機構針對明年投資布局制定計畫時預想到，地緣政治背景有日益令人引為憂的趨勢，關鍵地區之間的差異性變大，而且伴隨不確定和巿場波動。

英國經濟研究機構牛津經濟公司（Oxford Economics Ltd.）上個月針對130家企業進行全球風險調查結果顯示，近40％受訪者將以色列與哈瑪斯（Hamas）戰爭視為未來兩年全球經濟一個非常重大風險。

不過他們也普遍憂心中國與台灣、俄羅斯與北大西洋公約組織（NATO）的關係，地緣政治緊張成為他們短期和中期在業務上最重大關切，62％受訪企業認為地緣政治是全球經濟非常重大風險。

牛津經濟公司研究人員認為：「可能因地緣政治緊張加劇而觸發的去全球化和油價居高不下，這兩項因素的重要性在最新調查中也相當顯著。」

國際貨幣基金（IMF）預測明年全球經濟成長率將會放緩至2.9％，不過不同地區差異性擴大，美國和廣大新興巿場將出現更強勁增長，中國和歐元區預期會比較艱難。

高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）在20日公布的2024年投資展望中強調，美國、英國、南非、印度、台灣、俄羅斯明年的大選，將會導致全球經濟更有可能會偏離當前走勢。

這份投資展望點出，美國政府債務可持續性和財政軌道引發的疑慮恐怕會在明年11月總統大選之前升高，主要經濟體也可能繼續存在諸如特定產業罷工、通膨居高不下等國內社會經濟風險，進一步拖累經濟。

高盛資產管理公司報告寫道：「地緣政治緊張持續升高可能在全球各地造成更多貿易限制，導致經濟進一步零碎化。我們預期各經濟體於未來12個月，甚至更長時間裡，將會繼續針對經濟安全進行大量投資。」

「這可能是受到已開發國家將相互依存度高的關鍵供應鏈『外包回流』（re-shoring）和『友岸外包』（friend-shoring）驅動；在某些情況下，這些關鍵供應鏈有過度集中情況，例如最先進半導體。」

投資銀行瑞德集團（Lazard Ltd.）首席市場策略師譚普（Ronald Temple）同意這樣的看法。他上週在全球展望報告中表示，任何一場地緣政治危機的走向無不令人憂心，可以確定的是「衝突的嚴重程度與日俱增而且更頻繁發生，已經成為全球趨勢。」

他預測，俄烏戰爭會一路打到明年，在寒冬打亂烏軍反攻勢頭的同時，外界針對西方能否繼續對基輔提供可靠資金和軍事援助的疑慮升高。

至於中東情勢，他認為，最易「一觸即發的局面」將會是以哈戰爭向伊朗等鄰近國家外溢，並且「急遽惡化成為一場具有全球和軍事意涵的區域衝突。」

不過他認為，包括伊朗、以色列和美國在內各方都有強烈動機避免發展到這一步，倒是中國因為競爭和台灣議題而與西方國家形成的多方面緊張局勢，將會是最具經濟重要性的地緣政治形勢。

譚普說：「2024年初的台灣選舉將給全年接下來時間打造舞台，民主進步黨目前遙遙領先對北京更友善的中國國民黨。」

「民主進步黨勝選可能導致與北京的緊張關係升高，因為該黨被視為支持正式宣布獨立，這是中國政府的紅線。」

中美產業直接競爭以及北京對台意圖引發的疑慮，兩者導致供應鏈日益零碎化的明確結果。同時，關稅和貿易障礙，以及後疫情後勤問題，則已造成已開發經濟體推動「友岸外包」和「近岸外包」（near-shoring）等政策。

「考量到供應鏈慣性和在新生產地點培訓當地工人必要技能的挑戰，事實證明這些計畫比決策者原本設想的更為困難。」

他說：「至少短期之內，地緣政治緊張仍然會繼續強化可能抑制經濟成長、助長通膨力道的經濟零碎化。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：潘柏翰