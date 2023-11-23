私大58校30年未調兼任教師鐘點費，高教工會申請金氏紀錄；教育部：32％私大兼任教師鐘點費高於或等於公立
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高教工會指出問題關鍵，在於教育部對私立大專鐘點費採取「脫勾」的模式，允許私校依照財務狀況自行決定是否調整。即便政府祭出補助，還是有高達58所持續採用30年前（1993年）的鐘點費數額。
（中央社）高教工會21日到教育部陳情，指有58所私立大學，長達30年從未調整兼任教師鐘點費，已正式申請「金氏世界紀錄」。教育部表示，將持續透過補助措施，鼓勵私校調整鐘點費。
高教工會在教育部門口舉辦記者會，辦公室主任陳書涵指出，近30年物價漲了約5成，受僱者平均薪資漲了約8成，唯獨兼任教師的薪水，在教育部的刻意放任下，有58所私校（約占6成）「一分錢也沒有調漲過」。
根據高教工會提供的數字，58所未調整鐘點費的私立大學兼任講師鐘點費（日間），過去30年來都停留在新台幣575元。相比之下，公立大學兼任講師鐘點費，則已調整到725元。
陳書涵說，台灣私校兼任教師的處境已是「國際醜聞」，因此高教工會正式向金氏世界紀錄組織提出申請，將台灣58所私校列入「世界上最久未調整鐘點費的大學」。
高教工會組織部主任林柏儀表示，同樣有少子女化現象的日本，大學兼任教師鐘點費15年來調漲約2成，已讓許多教師苦不堪言，但還不如台灣30年未調整荒謬。韓國、馬來西亞等，近年也都有調整。
高教工會指出問題關鍵，在於教育部對私立大專鐘點費採取「脫勾」的模式，允許私校依照財務狀況自行決定是否調整。即便政府祭出補助，還是有高達58所持續採用30年前（1993年）的鐘點費數額。
對此，教育部長潘文忠出席「夢N教師自主專業成長研習9週年」活動，會前接受媒體聯訪指出，已於105年開始透過補助措施，鼓勵私校調整鐘點費，增加的費用會由政府補助7成（私校自行負擔3成）。
潘文忠向私校喊話，期盼考量物價調漲，適時增加兼任教師的鐘點費。教育部也會持續提供補助，照顧教師權益和學生的受教權。
教育部人事處專門委員廖鎮文出面接受陳情，他承諾會持續滾動檢討和修正機制，盡力督導私校調薪。
高教工會認為，只要不是「強制」措施，就無法保證所有私校都調漲，多數私校教師接下來，恐要面臨31年、32年未調整鐘點費的窘境。
教育部：32％私大兼任教師鐘點費高於或等於公立
（中央社）高教工會本月21日指有多所私立大學長達30年未調整兼任教師鐘點費。教育部昨（22）日解釋，32％私校兼任教師鐘點費「高於或等於」公立大學，將持續透過補助7成差額，減輕私校調升鐘點費的財務負擔。
高教工會21日到教育部門口舉辦記者會，指有58所私立大學（約占6成）長達30年從未調整兼任教師鐘點費，過去30年來都停留在新台幣575元（講師）。相比之下，公立大學兼任講師鐘點費，則已調整到725元。
部分媒體報導，教育部長潘文忠21日接受媒體聯訪，脫口說有32％私立大學鐘點費「高於」公立大學基準（講師725元）。高教工會昨日又再發布新聞稿，認為潘文忠散播不實言論，要求公布名單。
教育部昨日晚間以文字回應《中央社》解釋，潘文忠21日所述的數字，是指目前兼任教師鐘點費「高於或等於」公立大學標準的私立大專校院，約占32％。對於其餘未達公校數額的私校，教育部將積極透過經費補助，引導及鼓勵私校提升鐘點費數額。
教育部強調，而111年開始提高獎勵經費，最高可核給所生差額7成，以實質減輕各私校調升兼任教師鐘點費的財務負擔。未來將持續積極關注各私校檢討調整情形，以保障私校兼任教師權益。
《中央社》記者查詢「大專校院校務資訊公開平台」公布的111年度私立學校兼任教師鐘點費，在109所私立大學（含8所宗教研修學院）中，有34所鐘點費為「等於」公立大學數額的725元，1所（中華福音神學研究學院）為800元，合計「高於或等於」為35所，占32.11％。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
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簡單卻不簡單的美味，全靠製作的用心！晨光土司「糯米湯種工法」打造細緻柔軟的超質感土司，讓早餐開啟焙感朝氣的一天
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晨光土司使用特有「糯米湯種工法」，質地柔軟細緻、口感濕潤香甜，讓人每天都朝氣滿滿。究竟糯米湯種工法有什麼神奇之處呢？現在就來一探究竟。
每天早餐吃的土司看似簡單，卻是最能展現技術的烘焙品之一。以充滿質感的口感與香氣而深受好評的晨光土司，就是土司界中講究製作技術的代表作。
晨光土司使用特有「糯米湯種工法」，質地柔軟細緻、口感濕潤香甜，讓人每天都朝氣滿滿。究竟糯米湯種工法有什麼神奇之處呢？現在就來一探究竟。
晨光土司簡單的美味，來自講究用心的工法
晨光土司特有的「糯米湯種工法」，特別之處在製作湯種時額外添加糯米粉，當95°C高溫熱水沖入麵粉與糯米粉時，糯米粉裡的澱粉會瞬間糊化，將水分緊緊抓在澱粉分子裡，讓土司體富含水分，口感柔軟濕潤。
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