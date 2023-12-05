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2023/12/05,
健康

低溫來襲要怎麼保暖？喝酒暖身有幫助嗎？醫師教你正確的10大「熱身法」

低溫來襲要怎麼保暖？喝酒暖身有幫助嗎？醫師教你正確的10大「熱身法」
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

低溫來了，重症醫師黃軒提醒大家注意，低溫特報容易發生猝死，保暖尤其重要，並分享十大保暖熱身及兩大禁忌！

低溫來了，重症醫師黃軒提醒大家注意，低溫特報容易發生猝死，保暖尤其重要，並分享十大保暖熱身及兩大禁忌！

十大熱身

1、熱食

身體需要燃燒燃料，以保持核心體溫升高，尤其是在外面很冷的時候。 每天至少吃一頓熱食，然後也吃各種水果，蔬菜食物。

2、辛辣

吃辛辣食物時，是否注意到自己額頭上有一點汗水？那是因為辛辣食物，實際上可以使身體變暖。除非有胃潰瘍，否則這沒什麼不對的；實際上，辛辣的飲食對身體有益，只是不要做得過分。

3、穿著

從薄薄的排汗的保暖內衣開始。在中間添加絕緣材料，例如羽絨服或羊毛衫；使用風衣作為外殼。三層似乎是一個最佳選擇，但是可以調整，如果仍然很冷，只需添加另一層，當溫度高時，將其取下即可。

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Photo Credit: Dreamstime/典匠影像

4、襪子

穿襪子睡覺不僅有助於加熱整個身體，而且暖腳似乎也向您的大腦發出信號，表明該睡覺了。

5、鞋子

很多人以為鞋子是絕緣物，意味著任何鞋子都可以保暖。對於慢性病患者、糖尿病人或腳血管疾病者，密封不好的鞋子，會使足趾一直泡在濕冷，傷害了腳趾神經血管。建議尋找較高的IPX等級；IPX-8是最高的，將整個鞋子浸入水中，腳仍會保持乾燥。

6、棉被

挑可禦寒的棉被。睡在禦寒棉被中，如同冬日裡被陽光擁抱的溫暖。如果真的還很冷，那麼可穿長袖內衣，甚至是毛帽都可以幫上忙。

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Photo Credit: Dreamstime/典匠影像

7、烘乾機

穿好冰冷衣服前，也許考慮使用烘乾機短時間旋轉它們。 通常，身體在早上最溫暖，穿上櫃子裡的冰冷衣服，有時候反而身體更冷，因此必要時還是加熱一下。

8、電暖器

選擇符合空間的電暖器設備。帶風扇的對流類型電暖器，可能是加熱整個房間的最佳選擇；輻射類型電暖器，可以在特定點加熱。將電暖器直接插入一個安全開關，萬一電暖器翻倒時，可自動關閉。記得遠離寵物和兒童、 也遠離任何人移動的距離。

9、運動

如果外面太冷，可以去健身房，或者在室內做一些跳高，俯臥撑運動。它不僅可以熱身，還可以訓練肌肉，運動燃燒卡路里，會使身體發熱。

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Photo Credit: Dreamstime/典匠影像

10、其他居家保暖小物：

手套、耳罩、口罩、圍巾、暖暖包等，很多已改用USB充電，隨用隨熱，如披肩式電熱毯，寵物造型暖枕，暖手蛋，但建議不要睡覺時，抱著這些充電保暖小物，這也包括了暖暖包，因為擔心溫度會持續升高，而你睡覺了而不知，會傷害皮膚。

兩大禁忌

1、抽菸，不會禦寒！

冬天太冷了，尤其在室外，人的感官都會變得遲鈍麻木。抽了菸，會感覺像沒抽一樣的感受。然後，在冬天室外，身體會感受非常冷，抽菸者都會想：「太冷了，趕緊抽完進去，不宜久留。」往往這時候會抽的非常快，又大口大口的抽一支菸，這樣抽一支菸，抽進去的有害物質，可能是你平時正常抽菸的好幾倍，對身體也是傷害很大。

更何况抽菸時，會使血管收縮變窄、變脆、變硬，自然會導致血壓升高、易在冬天引發中風、心肌梗塞等疾病。

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Photo Credit: Dreamstime/典匠影像

2、喝酒，不能禦寒！這是冬天，最危險的錯誤禦寒行為！

喝酒後，的確會有短暫的發熱感覺。酒精能刺激血管擴張，並加速血液循環，使身體增加溫暖感，所以喝酒後會使人體皮膚溫度升高，產生溫暖感覺。

但這種酒精溫暖感，並不能持久。因為體表的血管越是舒張、鬆弛，體熱的散發就越更快，使體溫急驟下降；你身體散熱速度加快、且消耗的熱量，遠比酒精供給的熱量還要多。血管，會來不及收縮，防止血液散發熱量，身體禦寒能力反而下降，使人易導致受涼或感冒，甚至失温、猝死。

本文經常春月刊授權刊登，原文刊載於此
原標：低溫來了！醫認證「10個保暖作法」超有用：穿衣服前做1事秒熱 1飲品恐加速猝死

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：羅元祺


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