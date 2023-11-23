不滿韓國中止2018年軍事協議，北韓嗆嚴重挑釁、全面升級兩韓邊界武力

不滿韓國中止2018年軍事條款，北韓嗆全面撕毀協議升高邊界武力

（中央社）繼首爾當局為抗議平壤發射間諜衛星而中止一部份的2018年兩韓軍事協議，北韓官媒今（23）日報導，北韓表示將派送更強大的武裝部隊和最新武器至兩韓邊界。

綜合《路透社》和《法新社》報導，韓國昨（22）日中止了兩韓軍事協議的一個條款，並表示將立即在戒備森嚴的兩韓邊界升高軍事偵察作業。

北韓今天則表示他們將全面撕毀這項協議。

根據北韓《中央通信社》（KCNA）的報導，北韓軍方說：「我們取消先前為了避免軍事緊張和衝突所採取的各項軍事步驟，包括陸海空所有領域，並沿著軍事分界線（MDL）部署更多強大的武裝部隊和新型軍事硬體設備。」

北韓國防部表示，他們將「永不再受到（這項協議）的約束」。

北韓國防部今天重申發射衛星為國家「自衛權」的一環，並駁斥各方批評，尤其是韓國的「極度歇斯底里」反應。

根據北韓《中央通信社》報導，北韓指控韓國升高軍事挑釁導致兩韓軍事協議面臨重大壓力，並說這項協議「早已淪為廢紙」，還說首爾當局暫停部分協議的決定是「魯莽的」。

北韓國防部接著說，韓國「必須為他們不負責任的嚴重政治軍事挑釁行為付出慘重代價，這些挑釁行為已將目前情勢推向無法控制的階段。」

這份遭中止的協議，是2018年由北韓領導人金正恩和時任韓國總統文在寅所簽署的「全面軍事協議」（Comprehensive Military Agreement）。

批評人士先前已說，這項協議削弱韓國監測北韓的能力，且平壤當局已經違反了協議內容。

平壤官媒：金正恩檢視偵察衛星傳回美軍關島基地影像

根據北韓《中央通信社》昨日報導，北韓領導人金正恩檢視平壤首次發射進入軌道的偵察衛星傳回的美軍關島主要基地的影像。

北韓《中央通信社》報導，金正恩「檢視了太平洋地區關島上空拍攝到的安德森空軍基地（Anderson Air Force Base）、關島阿普拉港（Apra Harbor）及其他美軍主要基地空拍衛星影像，這些影像於11月22日上午9時21分接收。」

北韓《中央通信社》稍早宣布北韓的「萬里鏡1號」（Malligyong-1）軍事偵察衛星發射成功。

韓國軍方昨日表示，北韓聲稱的偵察衛星已進入軌道繞行。不過，韓國軍方也表示，現在要斷定北韓軍事偵察衛星在太空中是否已實際運作還言之過早。

韓國合同參謀本部表示，在全面分析飛行軌道資訊和各種的情況下，北韓所謂的偵察衛星經評估已經進入軌道。

韓國合同參謀本部還說，「要判斷衛星是否實際開始運作將需要時間。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：潘柏翰