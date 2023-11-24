OpenAI宮鬥劇反映「開發派」與「安全派」矛盾：阿特曼遭革職前，研究員致函董事會警告AI威脅人類
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曾短暫獲OpenAI任命代理執行長的希爾（Emmett Shear），9月時就在社群媒體主張「放慢」AI發展腳步，稱「如果我們現在的速度是10，我認為應該把目標放在1到2之間就好」。然而這回OpenAI裡幾乎全體員工都站在阿特曼這邊，讓他在這場AI宮鬥最終高奏凱歌班師回朝，也使「開發派」暫時在這場拉鋸中取得上風。
阿特曼遭革職前，研究員致函董事會警告AI威脅人類
（中央社）兩名知情人士告訴《路透社》，OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）4天前被開除前，多名研究人員致函董事會，警告人工智慧（AI）出現突破性進展，可能威脅人類。
《路透社》報導，兩名消息人士指出，這封先前未披露的信件和人工智慧演算法是導致董事會革除阿特曼的關鍵發展。22日晚間阿特曼凱旋回任前，超過700名員工揚言跳槽金主微軟（Microsoft），以展現對阿特曼的支持。
消息人士指出，這封信是導致阿特曼遭董事會開除的眾多原因之一，對他的不滿還包括擔心還沒搞清楚結果就推動商業化。《路透社》無法取得信函內容，寫這封信的人也沒有回覆記者詢問。
其中一名知情人士接受《路透社》聯繫表示，不願對此事置評的OpenAI在內部信件系統向員工坦承有個Q*計畫，也說上週末阿特曼遭開除前董事會曾收到信函。
OpenAI發言人表示，這個訊息是由任職已久的高層穆拉提（Mira Murati）發送，並提醒員工注意部分媒體報導，但未評論報導準確度。
消息人士說，OpenAI部分員工認為，Q*計畫是這個新創公司在尋找通用人工智慧（AGI）路上的重大突破。OpenAI把AGI定義為在多數具經濟價值的工作上超越人類的自動系統。
這位不願具名的人士表示，有鑒於擁有大量的運算資源，這個新模型能解決特定數學問題，儘管只能解開小學程度的數學，但能在這類題目中獲得高分讓研究人員對Q*計畫未來感到樂觀振奮。
消息人士指出，研究人員向董事會致函指出AI的強大以及潛在危險，但並未特別提及信中所列的安全憂慮。
研究人員也提到AI科學家團隊的工作成果，多個消息來源證實這個團隊確實存在。
OpenAI宮鬥劇反映AI安全與開展間矛盾
（中央社）OpenAI公司開除後又迎回執行長阿特曼，反映出盡速開發人工智慧AI改變世界與衡量AI對社會影響的兩大陣營在安全、廣泛選擇方面的基本差異。
被視為ChatGPT之父的OpenAI執行長阿特曼17日遭公司開除，震撼科技界，隨即引來包含科技巨擘微軟在內一些最大投資方遊說讓阿特曼回歸，經過一番角力後，OpenAI22日宣布阿特曼回任執行長。
ChatGPT去（2022）年11月推出後，引來對AI公司的瘋狂投資，包括微軟投資100億美元至OpenAI，以及Alphabet和亞馬遜（Amazon）等巨額投資其他新創公司。
《路透社》報導，像阿特曼這派人認為AI應快速發展供大眾使用、如同由公眾進行壓力測試讓產品臻於完善；另一派則如開除阿特曼的OpenAI董事會成員，認為最安全的前進之路首推在實驗室完善測試AI後再對外發表，以確保使用安全無虞。
有些人警告超高智慧軟體可能會變得無法控制，終致釀災，這也是信奉「有效利他主義」科技工作者憂慮之處，認為發展AI應讓人類受惠。這類較看重安全的人就包含OpenAI首席科學家，同時也是開除阿特曼的董事會一員蘇茨克維（Ilya Sutskever）。
AI控制的自駕車開發圈也有類似爭執。一派認為必須在密集的城市街道上行駛才能充分了解車輛功能和缺點，另一派則呼籲要更審慎，擔心這項技術會帶來不可預知風險。
對能根據簡單提示衍生出連貫內容的生成式AI憂心，隨這次阿特曼遭開除而白熱化。OpenAI的ChatGPT過去一年廣受歡迎，加速關於如何監管和開發這項軟體的爭論。簡而言之，這次OpenAI宮鬥劇的核心是「開發派」與「安全派」的理念之爭。
ConjectureAI公司執行長雷希（Connor Leahy）屬安全派，他說問題在於AI究竟是只像社群媒體或加密貨幣等這類一般產品，還是一種有超越人類能力並變得不可控的技術，「之後的未來會屬於機器嗎」。
據報導，蘇茨克維覺得阿特曼太快將OpenAI的軟體推行到用戶端，這恐危害安全。
蘇茨克維和一位副手7月在部落格發文：「我們沒有一套引導或控制潛在超級AI的解決方案，避免它變成洪水猛獸。」「人類將無法可靠地控管比我們聰明許多的AI系統。」
據報本月稍早，OpenAI在一場開發者活動宣布一系列新產品，包括一款ChatGPT-4軟體版本及像虛擬助理，尤其令人關切。
在19日曾短暫獲OpenAI任命代理執行長的希爾（Emmett Shear），9月時就在社群媒體主張「放慢」AI發展腳步，稱「如果我們現在的速度是10，我認為應該把目標放在1到2之間就好」。
然而這回OpenAI裡幾乎全體員工都站在阿特曼這邊，讓他在這場AI宮鬥最終高奏凱歌班師回朝，也使「開發派」暫時在這場拉鋸中取得上風。
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延伸閱讀
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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臺北創業幫 2023 Global Health Tech Connects Taipei 盛大開辦，看國內外新創如何利用科技打造未來的醫學健康產業
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「臺北創業幫（Taipei Entrepreneurs Hub, TEH）」是由北市府產業發展局為了提升國際產業人才所經營的社群服務平台，專注於向國際新創圈推廣臺北的創業環境與資源，並強化國際新創團隊與臺北的企業、投資人、政府等相關單位與團隊連結，同時藉由 Demo Day 邀請全球優秀的新創探索潛在合作機會，協助新創品牌發展。
「臺北創業幫（Taipei Entrepreneurs Hub, TEH）」是由北市府產業發展局為了提升國際產業人才所經營的社群服務平台，專注於向國際新創圈推廣臺北的創業環境與資源，並強化國際新創團隊與臺北的企業、投資人、政府等相關單位與團隊連結，同時藉由 Demo Day 邀請全球優秀的新創探索潛在合作機會，協助新創品牌發展。
國際新創與北市府團隊激盪創意，建構未來大健康產業
今年度以醫療保健產業為主軸，在內科創新育成基地（t.Hub）舉辦「2023 臺北國際健康科技交流會」論壇與 Demo Day Showcase 活動，由比翼生醫創投、臺北醫學大學及臺北生技園區等企業合作夥伴，評選出來自新加坡、印度、立陶宛、捷克、美國等 6組國際傑出新創團隊，邀請來臺北參與發表會，並安排媒合會等一系列的交流活動與臺灣企業代表交流。
臺北市長蔣萬安出席下午的 Demo Day Showcase 活動談到，過去他曾以律師的身分，在矽谷協助新創團隊發展，深刻體會新創有資金募集、人才難覓、市場拓展、規模化及國際化等問題。因此，除了歡迎各國優秀新創團隊來到台北之外，他也致力於讓台北市成為一個對創業家更友善的城市，增加國際人才留駐及產業合作機會。
AI 人工智慧結合醫療保健產業，國外新創這樣做
今年掀起的 AI 人工智慧熱潮，在 2023 臺北國際健康科技交流會的 Demo Day Showcase 活動也同樣成為主流，各家新創聚焦於利用 AI 人工智慧，提高醫療保健的品質，減少傳統醫病之間的落差。
國外團隊 Humanity 利用穿戴式裝置監測，將身心及老化狀況透過 AI 量化並即時顯示於 App ，讓使用者能更瞭解健康狀況，也能朝著更長壽健康的生活型態邁進；Maya MD 打造線上 AI 個人健康助理，根據過往的病史資料及 AI 人工智慧的判斷，協助病患評估健康狀況，即時得到必要的治療與協助。
同樣搭載 AI 人工智慧平台的 Firefly，則是協助家長在養育小孩的過程中，能藉由科技的輔助，健全小孩的心理狀況，提早發現可能的心理疾病，以提供更有效的治療與幫助。iFlow 則是以人類腦波資料與機器學習辨識 ADHD 患者健康狀況，藉此預測並控制各種可能對病患造成傷害的潛在風險。立陶宛團隊 Ligence 將 AI 人工智慧導入醫學圖像分析，提升分析及檢測的速度及準確度。此外，Zima Sensor 從醫療產業中的冷鏈著手，以 IoT 結合可重複使用的包材，減少過程中所產生的耗損及廢棄物，使企業不僅能降低成本，還能朝著永續環境前進。
北市新創展現亮麗成果，持續深耕醫療保健領域
國外 6 組新創及臺北生技獎團隊也同樣展現不俗的成果，獲得 2023 年的臺北生技獎創新技術獎的錫安生技，以獨家的 IPROTON 質子標靶癌症治療系統，降低設備建置成本及合理化病患費用，造福更多癌症患者。同樣榮獲創新技術獎的得主振磬科技 EpiSonica 以振磬標靶音波刀無創熱消融治療系統，提供患者精準、安全的熱消融治療。臺北榮民總醫院醫學研究部藉由半導體晶片幹細胞自動化技術，製造臨床等級的 IPCS-MSC （IMSC）治療產品，此成果獲得 2023 年臺北生技獎跨域卓越獎的殊榮。未來也期待藉由臨床團隊與生醫產業聯手建立高效、自動化的生物晶片及檢測平台。
除了前述三家企業外，邦睿科技（Bonraybio）則選擇切入目前市場上稀少的男性不孕症整體解決方案，以其所發明的微型化高畫素顯微光學鏡頭，結合自行開發整合的軟硬體平台，再加上人工智慧演算法建立多種模型讓AI深度學習運用在影像分析，準確產出檢測結果。由醫生創立的新創企業 Dent&Co 主打 No-Code, No-Download, 跨渠道的線上平台及服務，近期更是新增了聊天機器人 CRM 給醫療專業人員，讓看診前後的體驗更加多元且便利。
最後，目前進駐於 t.Hub－內科創新育成基地的伍碩科技 5voxel ，致力於提供 3D 影像技術解決方案，像是 3D 相機設計、校正(包含結構光、雙目、TOF)、手勢辨識、人流偵測等 3D 相機應用軟體開發、3D AIoT 方案。旗下產品包含 VoxelGesture（終端 3D 手勢辨識裝置）、VoxelCount（終端 3D 人形感測並計數裝置）、3D 人臉辨識，應用的場景也十分廣泛，從醫療照護到 VR 應用都可見其蹤影，特別是飛時測距（Time of Flight, ToF）仍然是個成長中的市場，除了手機的臉部辨識外，自動駕駛、智慧家庭、智慧製造等領域都有機會受惠，國內許多半導體大廠皆對此抱持著相當高的期待，而伍碩科技 5voxel 日前也成為國際半導體廠商首家 AI 合作開發客戶。
從今年度的 Demo Day Showcase 活動可看出，國際的創業團隊展現了他們充滿活力的創新精神，國內的新創企業也同樣具備厚實的技術、問題解決能力以及極具發展性的未來。隨著世界邁入高齡化社會，大眾健康意識更加成熟的情況下，大健康產業未來的發展必然會受到更多的重視，作為產業創新領頭羊的新創亦是如此。透過臺北創業幫平台和北市府的全力支持，在將這些創新服務引進臺北的同時，也期望吸引更多優秀的國際團隊，共同充實臺北的新創能量。